NFL: Patriots kassieren nächste Niederlage

Die New England Patriots finden in der Football-Profiliga NFL einfach keinen Weg aus der Krise. Bei den New York Giants unterlag das Team von Trainer Bill Belichick 7:10 und kassierte die neunte Niederlage im elften Spiel. Erneut lahmte vor allem die Offensive - für den einzigen Touchdown sorgte Runningback Rhamondre Stevenson, der den Ball in die Endzone trug.

Wie zuletzt beim trostlosen Auftritt beim NFL-Gastspiel in Frankfurt (6:10 gegen die Indianapolis Colts) nahm Belichick seinen schwachen Quarterback Mac Jones vom Feld, der zweimal den Ball in die Arme eines Gegners geworfen hatte. Mit Bailey Zappe wurde es etwas besser, doch auch der Ersatzmann leistete sich eine Interception. Trotz aller Schwierigkeiten hätte Kicker Chad Ryland fünf Sekunden vor Schluss ausgleichen können, sein Field-Goal-Versuch aus 35 Yards ging jedoch deutlich vorbei.