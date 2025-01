NFL: Patriots verspielen "1" im Draft - Millionenbonus für Evans

Der frühere Liga-Dominator New England Patriots hat am letzten Wochenende der NFL-Saison noch den Nummer-eins-Pick im Draft verspielt. Die Patriots gewannen gegen das B-Team der Buffalo Bills am Sonntag 23:16 und müssen nach ihrem vierten Sieg aus 17 Spielen den Spitzenplatz bei der alljährlichen Verteilung der Top-Talente aus den Colleges den Tennessee Titans (3:14) überlassen. Die Titans verloren gegen die Houston Texans 14:23.

Am Sonntag fielen auch einige Entscheidungen mit Play-off-Relevanz. Die Green Bay Packers fielen durch ein 22:24 gegen die zuvor zehn Spiele sieglosen Chicago Bears auf den siebten Platz der NFC zurück, die Washington Commanders mit dem deutschen Rookie Brandon Coleman übernahmen Rang sechs durch ein 23:19 bei den Dallas Cowboys. Die Tampa Bay Buccaneers gewannen die NFC South durch ein 27:19 gegen die New Orleans Saints zum vierten Mal in Serie, Bucs-Receiver Mike Evans knackte zum elften Mal nacheinander die 1000 Yards - er stellte damit den Rekord der NFL-Ikone Jerry Rice ein und kassierte wenige Sekunden vor Spielende einen Drei-Millionen-Dollar-Bonus.

In der Nacht zum Montag (2.20 Uhr/DAZN) folgt das Spitzenspiel der Detroit Lions mit dem deutschen Receiver-Star Amon-Ra St. Brown gegen die Minnesota Vikings. Beide Teams stehen bei 14 Siegen und zwei Niederlagen - es geht um viel: Der Gewinner geht als Nummer eins der NFC in die Play-offs, hat zunächst ein Freilos und dann Heimvorteil bis zum Super Bowl LIX in New Orleans am 9. Februar.

Erster der Setzliste in der AFC ist Titelverteidiger Kansas City Chiefs, der mit der Bilanz von 15-1 in der Nacht zum Montag ohne Stars wie Patrick Mahomes bei den Denver Broncos antritt.