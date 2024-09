NFL: Philadelphia Eagles - DeVonta Smith übel attackiert - Saints-Spieler zu Geldstrafe verurteilt

Diese Szene hat den dritten NFL-Spieltag überschattet. DeVonta Smith wird bei einem Hit brutal getroffen. Der "Übeltäter" wurde nun rückwirkend von der Liga bestraft.

Von Max Bruns

Die Philadelphia Eagles sind zurück in der Spur. Nach der enttäuschenden Niederlage gegen die Atlanta Falcons in der Vorwoche setzte sich "Philly" in der Defense-Schlacht gegen die New Orleans Saints mit 15:12 durch.

Doch tragischerweise wird wohl nicht der Sieg bei den meisten Anhängern aus Philadelphia hängenbleiben. Schließlich wurde der Erfolg von einem heftigen Hit gegen DeVonta Smith überschattet - der auch in der Folge für Entsetzen sorgte.

Mit einem brutalen Treffer knockte Saints-Verteidiger Khristian Boyd den Wide Receiver der Eagles aus - regelkonform, aber an der Grenze zur Legalität. Daher gab es auch keine Flagge der Referees. Ein Hit mit Folgen.

Smith blieb bewusstlos liegen. Unter der Woche trainierte er aufgrund einer Gehirnerschütterung nicht. Verteidiger Boyd wurde derweil für sein hartes Einsteigen von der NFL mit einer Geldstrafe belegt. Laut NFL-Insider Adam Schefter beträgt diese 4.600 US-Dollar. Es ist die erste Geldstrafe in der noch jungen Karriere des Rookies.

Dabei war das Tackle in jeder Hinsicht unnötig. Smith wurde bereits von zwei Saints-Verteidigern nach hinten geschoben, das Play war also verteidigt und Smith hatte keine Chance mehr auf einen Raumgewinn.

Doch im Rücken des Passempfängers tauchte dann Boyd auf, der Smith zwischen sich und seinen Teamkollegen einklemmte und ihn Helm an Helm brutal im Hals- und Nackenbereich erwischte.