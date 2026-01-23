- Anzeige -
- Anzeige -
NFL-Highlights auf Joyn

NFL: Philip Rivers als neuer Head Coach von Josh Allen bei den Buffalo Bills? Entscheidung gefallen

  • Aktualisiert: 26.01.2026
  • 14:47 Uhr
  • Malte Ahrens

Das Trainerkarussell in der NFL dreht sich schnell in der aktuellen Phase. Mit Philip Rivers war sogar ein zuletzt aktiver Spieler bei den Buffalo Bills als Head Coach im Gespräch. Nun ist eine Entscheidung gefallen.

Die Buffalo Bills haben in dieser NFL-Saison erneut den ganz großen Wurf verpasst. Trotz aussichtsreicher Chancen verloren Quarterback Josh Allen und Co. bereits in der Divisional Round nach Overtime bei den Denver Broncos. Head Coach Sean McDermott wurde daraufhin nach neun Jahren entlassen.

Auf der Suche nach einem neuen Kandidaten hat sich die Franchise genauer mit Philip Rivers auseinandergesetzt. Der Quarterback war in der zurückliegenden Regular Season durch die Verletzung von Daniel Jones überraschend aus dem Ruhestand zurückgekommen und hatte drei Spiele für die Indianapolis Colts bestritten.

Wie die Bills in ihrem eigenen HC-Tracker bestätigten, hat das Interview, um sich als möglicher Head-Coach-Kandidat vorzustellen, am Freitag bereits stattgefunden. Der 44-Jährige coachte bisher auf dem High School Level für die St. Michael Catholic High School in Fairhope, Alabama.

Kommt es auf der Head Coach Position der Bills nun zu einer Sensation? Vorerst nein. Wie NFL-Insider Ian Rapoport am Montag berichtete, hat sich Rivers aus dem Rennen um die Trainerstelle in Buffalo zurückgezogen.

So habe er zwar den Interview-Prozess genossen, eine Verlagerung des Lebensmittelpunkts seiner Familie nach Buffalo komme allerdings zu früh.

- Anzeige -
- Anzeige -

Das Wichtigste in Kürze

- Anzeige -
- Anzeige -

Josh Allen und Philip Rivers mit gemeinsamen Berührungspunkten

Wie "ESPN" zuvor berichtete, war auch Bills-Quarterback Allen bei dem Vorstellungsgespräch mit Rivers anwesend. Beide sollen eine gute Beziehung zueinander haben.

Unter anderem war Allens erster Playoff-Sieg in der Corona-Saison 2020 gegen Rivers, für den dasselbe Spiel sein letztes in den Playoffs als aktiver Spieler sein sollte.

Dem Bericht von Rapoport zufolge könnte Rivers in den kommenden Jahren jedoch erneut Interesse als Head Coach auf sich ziehen.

Auch interessant: Kommentar: Die Seahawks dürfen sich bei den Vikings bedanken

Mehr News und Videos
Darnold
News

Kommentar: Die Seahawks dürfen sich bei den Vikings bedanken

  • 26.01.2026
  • 15:15 Uhr
Championship Games
News

Gewinner und Verlierer: Patriots mit großem Manko

  • 26.01.2026
  • 15:09 Uhr
Super Bowl 2020 Halbzeitshow
News

Super Bowl Halftime Show: Wer ist Bad Bunny? Alle Infos

  • 26.01.2026
  • 14:10 Uhr
imago images 1070686068
News

Nix bereits operiert: So lange soll der Genesungsprozess dauern

  • 26.01.2026
  • 14:00 Uhr
Donald Trump
News

NFL: Trump sagt für Super Bowl ab und nennt einen Grund

  • 26.01.2026
  • 13:59 Uhr
New England quarterback Drake Maye (10) drops back to pass during an NFL, American Football Herren, USA Divisional round playoff game against the Houston Texans at Gillette Stadium in Foxborough, M...
News

NFL Playoffs: Wer zeigt Super Bowl 2026? TV-Übertragung, Livestream und Ticker

  • 26.01.2026
  • 13:51 Uhr
Kälte und vielleicht sogar Schnee in Denver
News

NFL: Kälte-Schocker bei Broncos gegen Patriots erwartet

  • 26.01.2026
  • 13:44 Uhr

NFL-HIGHLIGHTS: Seahawks nach verrückten Wendung im Super Bowlen

  • Video
  • 05:53 Min
  • Ab 0
Stuttgart Surge
News

Nach zwei Monaten: EFA verkündet Ende der Kooperation mit ELF

  • 26.01.2026
  • 13:31 Uhr

NFL: Travis Kelce hört wohl nicht auf! Neuer Coach überzeugt Superstar

  • Video
  • 01:07 Min
  • Ab 0