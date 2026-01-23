NFL-Highlights auf Joyn
NFL: Philip Rivers als neuer Head Coach von Josh Allen bei den Buffalo Bills? Entscheidung gefallen
- Aktualisiert: 26.01.2026
- 14:47 Uhr
- Malte Ahrens
Das Trainerkarussell in der NFL dreht sich schnell in der aktuellen Phase. Mit Philip Rivers war sogar ein zuletzt aktiver Spieler bei den Buffalo Bills als Head Coach im Gespräch. Nun ist eine Entscheidung gefallen.
Die Buffalo Bills haben in dieser NFL-Saison erneut den ganz großen Wurf verpasst. Trotz aussichtsreicher Chancen verloren Quarterback Josh Allen und Co. bereits in der Divisional Round nach Overtime bei den Denver Broncos. Head Coach Sean McDermott wurde daraufhin nach neun Jahren entlassen.
Auf der Suche nach einem neuen Kandidaten hat sich die Franchise genauer mit Philip Rivers auseinandergesetzt. Der Quarterback war in der zurückliegenden Regular Season durch die Verletzung von Daniel Jones überraschend aus dem Ruhestand zurückgekommen und hatte drei Spiele für die Indianapolis Colts bestritten.
Wie die Bills in ihrem eigenen HC-Tracker bestätigten, hat das Interview, um sich als möglicher Head-Coach-Kandidat vorzustellen, am Freitag bereits stattgefunden. Der 44-Jährige coachte bisher auf dem High School Level für die St. Michael Catholic High School in Fairhope, Alabama.
Kommt es auf der Head Coach Position der Bills nun zu einer Sensation? Vorerst nein. Wie NFL-Insider Ian Rapoport am Montag berichtete, hat sich Rivers aus dem Rennen um die Trainerstelle in Buffalo zurückgezogen.
So habe er zwar den Interview-Prozess genossen, eine Verlagerung des Lebensmittelpunkts seiner Familie nach Buffalo komme allerdings zu früh.
Das Wichtigste in Kürze
Josh Allen und Philip Rivers mit gemeinsamen Berührungspunkten
Wie "ESPN" zuvor berichtete, war auch Bills-Quarterback Allen bei dem Vorstellungsgespräch mit Rivers anwesend. Beide sollen eine gute Beziehung zueinander haben.
Unter anderem war Allens erster Playoff-Sieg in der Corona-Saison 2020 gegen Rivers, für den dasselbe Spiel sein letztes in den Playoffs als aktiver Spieler sein sollte.
Dem Bericht von Rapoport zufolge könnte Rivers in den kommenden Jahren jedoch erneut Interesse als Head Coach auf sich ziehen.
