Das Trainerkarussell in der NFL dreht sich schnell in der aktuellen Phase. Mit Philip Rivers war sogar ein zuletzt aktiver Spieler bei den Buffalo Bills als Head Coach im Gespräch. Nun ist eine Entscheidung gefallen.

Die Buffalo Bills haben in dieser NFL-Saison erneut den ganz großen Wurf verpasst. Trotz aussichtsreicher Chancen verloren Quarterback Josh Allen und Co. bereits in der Divisional Round nach Overtime bei den Denver Broncos. Head Coach Sean McDermott wurde daraufhin nach neun Jahren entlassen.

Auf der Suche nach einem neuen Kandidaten hat sich die Franchise genauer mit Philip Rivers auseinandergesetzt. Der Quarterback war in der zurückliegenden Regular Season durch die Verletzung von Daniel Jones überraschend aus dem Ruhestand zurückgekommen und hatte drei Spiele für die Indianapolis Colts bestritten.

Wie die Bills in ihrem eigenen HC-Tracker bestätigten, hat das Interview, um sich als möglicher Head-Coach-Kandidat vorzustellen, am Freitag bereits stattgefunden. Der 44-Jährige coachte bisher auf dem High School Level für die St. Michael Catholic High School in Fairhope, Alabama.

Kommt es auf der Head Coach Position der Bills nun zu einer Sensation? Vorerst nein. Wie NFL-Insider Ian Rapoport am Montag berichtete, hat sich Rivers aus dem Rennen um die Trainerstelle in Buffalo zurückgezogen.

So habe er zwar den Interview-Prozess genossen, eine Verlagerung des Lebensmittelpunkts seiner Familie nach Buffalo komme allerdings zu früh.