Der Bauprozess des Stadions der Buffalo Bills muss kurzfristig unterbrochen werden. Grund dafür sind Schmierereien an Wänden des Rohbaus.

Die Bauarbeiten am neuen Stadion der Buffalo Bills wurden am Montag vorübergehend eingestellt, nachdem Graffiti entdeckt worden war, das vermutlich über das Wochenende entstanden ist.

Die Schmierereien befanden sich in bereits fertiggestellten sowie noch im Bau befindlichen Bereichen des NFL-Projekts. Details zum Inhalt des Graffitis wurden nicht bekannt gegeben.

Der Hauptbauunternehmer teilte mit, dass die Arbeit unterbrochen wurde, um eine umfassende Untersuchung in Zusammenarbeit mit den beteiligten Gewerkschaften und Subunternehmern einzuleiten.