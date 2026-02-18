Wegen Graffiti
NFL - Buffalo Bills müssen Bau des Stadions unterbrechen
- Veröffentlicht: 18.02.2026
- 10:01 Uhr
Der Bauprozess des Stadions der Buffalo Bills muss kurzfristig unterbrochen werden. Grund dafür sind Schmierereien an Wänden des Rohbaus.
Die Bauarbeiten am neuen Stadion der Buffalo Bills wurden am Montag vorübergehend eingestellt, nachdem Graffiti entdeckt worden war, das vermutlich über das Wochenende entstanden ist.
Die Schmierereien befanden sich in bereits fertiggestellten sowie noch im Bau befindlichen Bereichen des NFL-Projekts. Details zum Inhalt des Graffitis wurden nicht bekannt gegeben.
Der Hauptbauunternehmer teilte mit, dass die Arbeit unterbrochen wurde, um eine umfassende Untersuchung in Zusammenarbeit mit den beteiligten Gewerkschaften und Subunternehmern einzuleiten.
Buffalo Bills: Stadionbau hinter dem Zeitplan
Das Unternehmen betonte eine Null-Toleranz-Politik gegenüber Graffiti, Vandalismus oder Beschädigungen und erklärte, solches Verhalten sei inakzeptabel und widerspreche den Standards des Projekts.
Bislang gibt es keine Angaben zu einer Beteiligung der Polizei, Verhaftungen oder externen Ermittlungen. Der Vorfall ereignete sich zu einem Zeitpunkt, an dem der Bau aufgrund winterlicher Verzögerungen leicht hinter dem Zeitplan liegt.
Das neue Stadion soll planmäßig zur Saison 2026 eröffnet werden und bietet Platz für rund 60.000 Zuschauer, mit Baukosten von etwa 1,7 Milliarden US-Dollar.