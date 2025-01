NFL - Pittsburgh Steelers: Das sagt Russell Wilson zu seiner Zukunft

Auch wenn die vergangenen Wochen eine einzige Enttäuschung für alle Beteiligten waren, will Wilson bei den Steelers bleiben.

Auch Russell Wilson konnte die Abwärtsspirale nicht mehr stoppen. Als Starter hatte er in seinen ersten sieben Spielen eine 6-1-Bilanz eingefahren. Danach setzte es fünf Niederlagen in Folge, Playoff-Aus inklusive.

Das Wichtigste in Kürze

Interessant dabei: Nicht nur Wilson, sondern auch die Backups Justin Fields und Kyle Allen sind für 2025 ohne Vertrag.

Coach Mike Tomlin hatte nach dem Aus aber noch keine große Lust, über die Zukunft zu sprechen. Er sagte, dass Wilsons Spiel, wie das des restlichen Teams, "nicht gut genug" war. Für die "Art und Weise, wie er die Gruppe nach der Halbzeit aus der Umkleidekabine geführt hat", erhielt Wilson aber ein Lob.

Es mag unklar sein, ob es für Wilson eine Zukunft bei den Steelers gibt. Fest steht aber, dass der 36-Jährige grundsätzlich weiterspielen will. "Ich habe noch so viel mehr Football in mir", sagte Wilson.