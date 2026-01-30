- Anzeige -
NFL - Pittsburgh Steelers offenbar mit klarer Ansage an Starting-Quarterback Aaron Rodgers

  • Aktualisiert: 31.01.2026
  • 19:39 Uhr
  • Andreas Reiners

Macht Aaron Rodgers weiter? Falls ja – bleibt er in Pittsburgh? Auf diese Fragen wollen die Verantwortlichen der Steelers eine Antwort. Einem Bericht zufolge gerne schnell.

Die Pittsburgh Steelers wollen nicht warten. Sondern planen.

Deshalb gibt es wohl eine klare Ansage an Quarterback Aaron Rodgers: Die Spielmacher-Legende soll sich entscheiden, ob es für ihn in der NFL weitergeht. Und falls ja: Macht er bei den Steelers weiter?

Rodgers hatte nach dem deutlichen Playoff-Aus in der Wild Card Round gegen die Houston Texans seine Zukunft offen gelassen.

"Unser Steelers-Insider Jeff Hathorn sagt, dass Omar Khan Aaron Rodgers wissen ließ, dass man innerhalb von einem Monat eine Entscheidung braucht", schrieb Andrew Fillipponi von "937thefan" auf "X": "Also noch vor Beginn der Free Agency. Das ist ein deutlicher Unterschied zu vergangenem Jahr." Damals ließen die Steelers dem 42-Jährigen deutlich mehr Zeit.

Was Rodgers die Entscheidung erleichtern könnte: Nach dem Rücktritt von Mike Tomlin ist Mike McCarthy neuer Head Coach der Steelers.

Steelers: McCarthy will Rodgers zurück

Beide kennen sich noch aus ihrer 13 Jahre langen Zusammenarbeit bei den Green Bay Packers. Beide holten gemeinsam einen Super Bowl.

Und McCarthy möchte auch in Pittsburgh "definitiv“ mit Rodgers zusammenarbeiten, wie er auf einer Pressekonferenz betonte. "Ich wüsste nicht, warum ich ihn nicht zurückhaben wollen würde. Ich habe die Spiele gesehen und er war eine tolle Waffe des Teams", erklärte der 62-Jährige.

Er will Rodgers Zeit geben: "Es ist wichtig, dass sich solche Spieler nach einem schmerzhaften Saisonaus Zeit nehmen. Das letzte Spiel war sehr emotional." Allzu lange darf Rodgers aber nicht warten.

