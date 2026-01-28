- Anzeige -

- Anzeige -

- Anzeige -

- Anzeige -

McCarthy pocht auf Rodgers-Rückkehr Jedoch stammt das Gerücht aus der Phase, in der die Steelers noch nicht McCarthy verpflichtet hatten. Vielleicht stimmt das den Routinier um, der so große Stücke auf Tomlin hielt. McCarthy verschwendete keine Zeit und machte sofort klar: Er will Rodgers zurück. Auf die Frage, ob er mit Rodgers zusammenarbeiten will, antwortete er aussagekräftig: "Definitiv." Es gab bereits einen Austausch zwischen beiden. NFL-Kommentar - Pittsburgh Steelers holen Mike McCarthy als Tomlin-Nachfolger: Eine vertane Chance Der 62-Jährige möchte Rodgers aber nicht unter Druck setzen und verweist auf seine Stärken: "Ich wüsste nicht, warum ich ihn nicht zurückhaben wollen würde. Ich habe die Spiele gesehen und er war eine tolle Waffe des Teams." Und weiter: "Es ist wichtig, dass sich solche Spieler nach einem schmerzhaften Saisonaus Zeit nehmen. Das letzte Spiel war sehr emotional."

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen