NFL - Pittsburgh Steelers: Head Coach Mike McCarthy spricht über Rückkehr von Aaron Rodgers

  • Aktualisiert: 28.01.2026
  • 08:35 Uhr
  • Mike Stiefelhagen

Mike McCarthy übernimmt als Head Coach bei den Pittsburgh Steelers. Und möchte dabei weiterhin mit Quarterback Aaron Rodgers zusammenarbeiten.

von Mike Stiefelhagen

Mike McCarthy ist nach dem Rücktritt von Mike Tomlin neuer Head Coach bei den Pittsburgh Steelers.

Das NFL-Urgestein ist nach einem Jahr Pause zurück und durfte auf der Pressekonferenz Fragen der Journalisten beantworten.

Es dauerte keine zehn Minuten, dann ging es um seinen neuen, alten Quarterback: Aaron Rodgers.

Beide kennen sich noch aus der langen Zeit bei den Green Bay Packers. Die Zusammenarbeit hielt damals 13 Jahre. Und brachte einen Super Bowl.

McCarthy würde sich wünschen, dass "A-Rod" weitermacht. Doch der 42-Jährige soll laut "ESPN" mit einem Abschied kokettieren.

McCarthy pocht auf Rodgers-Rückkehr

Jedoch stammt das Gerücht aus der Phase, in der die Steelers noch nicht McCarthy verpflichtet hatten. Vielleicht stimmt das den Routinier um, der so große Stücke auf Tomlin hielt.

McCarthy verschwendete keine Zeit und machte sofort klar: Er will Rodgers zurück. Auf die Frage, ob er mit Rodgers zusammenarbeiten will, antwortete er aussagekräftig: "Definitiv." Es gab bereits einen Austausch zwischen beiden.

Der 62-Jährige möchte Rodgers aber nicht unter Druck setzen und verweist auf seine Stärken: "Ich wüsste nicht, warum ich ihn nicht zurückhaben wollen würde. Ich habe die Spiele gesehen und er war eine tolle Waffe des Teams."

Und weiter: "Es ist wichtig, dass sich solche Spieler nach einem schmerzhaften Saisonaus Zeit nehmen. Das letzte Spiel war sehr emotional."

Steelers-Novum: McCarthy denkt offensiv

General Manager Omar Khan und McCarthy verzichten - erstmal - auf eine Deadline an Rodgers und warten seine Entscheidung ab. Eine ähnliche Situation wie vor einem Jahr.

Die Steelers holten in der sechsten Runde des letzten Drafts Quarterback Will Howard als möglichen Backup der Zukunft. Howard verletzte sich später an der Hand und verbrachte den größten Teil der Saison auf der Injured-Reserve-Liste.

McCarthy zeigte sich positiv über den ehemaligen QB von Ohio State: "Ich bin begeistert von ihm. Ich freue mich, mit ihm zu arbeiten. Es wäre schön, Aaron zurückzuhaben. Aber Will (Howard) und Mason (Rudolph) sind zwei Spieler, mit denen ich auch gerne zusammenarbeiten will".

McCarthy ist seit 1969 erst der vierte Head Coach des Teams und der erste mit offensivem Hintergrund in dieser Zeit. Er kündigte an, dass er in Zukunft selbst die Offensiv-Spielzüge verantworten werde.

