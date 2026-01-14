NFL - Pittsburgh Steelers: Wie geht es mit Mike Tomlin weiter?

Mike Tomlin und die Pittsburgh Steelers gehen tatsächlich getrennte Wege. ran beantwortet alle Fragen zum Ende dieser Ära. Von Mike Stiefelhagen Nach 19 Jahren ist Schluss. Mike Tomlin verlässt die Pittsburgh Steelers. Der Head Coach hat in dieser Periode keine einzige Saison mit einem negativen Record vorzuweisen. Alle NFL-Highlights hier auf Joyn

Ausgewählte NFL-Spiele im Relive auf Joyn Die Entscheidung lag wohl bei Tomlin. Er habe "viel nachgedacht und reflektiert" und kam dann zu diesem Entschluss. Die Steelers publizierten die Mitteilung und erklärten, diese Ära "wird sich niemals wiederholen". Die Frage vieler NFL-Fans: wie geht es mit Tomlin weiter? Wir nennen Euch die Optionen.

Wichtiges Detail: Tomlin geht und wurde nicht entlassen Mit zwei Jahren Restlaufzeit in seinem Vertrag gibt Tomlin die Verantwortung ab. In 2024 unterschrieb er eine Verlängerung bis 2026. Jedoch mit der inkludierten Option seitens der Steelers den Kontrakt bis 2027 zu verlängern. Kommentar: Detroit Lions müssen Mike McDaniel als neuen Coach holen

Cowboys-Eigentümer Jerry Jones mit Kampfansage an die NFL - Rekord von Robert Kraft im Visier Dadurch das Tomlin nicht entlassen wurde, behält Pittsburgh bis dorthin seine "Coachingrechte". Bedeutet, er kann jetzt nicht einfach irgendwo anders unterschreiben. Zumindest bis 2027. Wenn ein anderes Team ihn bis dahin möchte, müssen sie sich mit den Steelers über einen Trade einigen. Seit 1969 war er erst der vierte Head Coach der Franchise. "Er hat mich darüber in einem Treffen informiert. Ich bin sehr dankbar, für all das Erreichte," so Teambesitzer Art Rooney II. Tomlin dazu: "Auch wenn dieses Kapitel nun zu Ende geht, wird mein Respekt und meine Liebe zu den Pittsburgh Steelers sich niemals ändern. Ich bin gespannt auf das, was die Zukunft für diese Organisation bereithält, und werde für meine Zeit als Trainer in Pittsburgh für immer dankbar sein."

Mike Tomlin: Was macht er in 2026? Das bringt uns zu der Frage: was macht Tomlin in 2026? Natürlich gäbe es interessante Teams, die aktuell einen Trainer suchen. Wie die Cleveland Browns, Atlanta Falcons oder sogar Baltimore Ravens. Tomlin betonte immer, dass er es liebt zu coachen. Früher oder später wird er wieder an der Seitenlinie stehen. Doch für 2026 scheint es wahrscheinlicher, dass er sich eine Auszeit nimmt. Vielleicht auch nur eine halbe. Denn er ist ja bekanntlich footballsüchtig. Viele US-Experten vermuten einen Wechsel in die Medienwelt. Kommentar: Tomlin verlässt die Steelers: Konsequent und überfällig

Kommentar: Das darf es für Rodgers nicht gewesen sein Viele seiner Pressekonferenzen waren unterhaltsam. Er ist direkt, charismatisch und kommunikativ. Er bringt alles für das Fernsehen mit. Fox Sports, ESPN, NBC, CBS - sie würden sich alle bemühen, sollte er Interesse haben. Oder eben doch das Jahr Pause. Mal runterfahren. Sich das Business von außen anschauen. Und dann in 2027 (via Trade) oder 2028 neu angreifen. Mit 53 Jahren hat er noch einige Jahre im Tank.

