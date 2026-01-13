Trainer-Hammer bei den Pittsburgh Steelers! Mike Tomlin tritt nach 19 Saisons als Head Coach der Steelers zurück.

In Pittsburgh endet eine echte Ära!

Mike Tomlin tritt nach 19 Saisons als Head Coach der Pittsburgh Steelers zurück. Das bestätigte das Team am Dienstag. Die Steelers waren in der Nacht zu Montag in der Wild Card Round der Playoffs deutlich mit 6:30 an den Houston Texans gescheitert.

Nach der Pleite gab es einmal mehrt Buhrufe und verbale Forderungen, Tomlin zu entlassen. Er hat es neben einem Super-Bowl-Sieg, zwei Conference-Titeln und sieben Divisionserfolgen in all der Zeit zwar vermieden, eine negative Saison mit den Steelers hinzulegen.

Zur Wahrheit gehört es aber auch, dass der letzte Sieg in den Playoffs 2016 (!) gelang, damals gegen die Kansas City Chiefs. Die Bilanz in der Postseason: Acht Siege, aber zwölf Niederlagen und zuletzt ein allgemeines Gefühl des Überdrusses.