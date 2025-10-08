- Anzeige -
NFL Playoff Picture 2026: Houston Texans komplettieren Divisional Round - Spiele der Postseason in der Übersicht

  • Aktualisiert: 14.01.2026
  • 10:06 Uhr
  • ran.de

Die vier Partien in der Divisional Round stehen fest. ran zeigt das aktuelle Playoff Picture.

Die NFL-Playoffs sind in vollem Gange.

Die vier Partien der Divisional Round stehen fest.

Nach den dramatischen Siegen der Los Angeles Rams und Chicago Bears am Samstag setzten sich am Sonntag in nicht weniger engen Spielen die Buffalo Bills, San Francisco 49ers und New England Patriots durch.

Am Montag komplettierten die Houston Texans mit ihrem Sieg bei den Pittsburgh Steelers die zweite Playoff-Runde.

Die Denver Broncos und Seattle Seahawks hatten ihre Tickets bereits über die Regular Season gebucht.

Wer trifft in der Postseason auf wen? ran zeigt das aktuelle Playoff Picture.

NFL, American Football Herren, USA Indianapolis Colts at Seattle Seahawks Dec 14, 2025; Seattle, Washington, USA; Seattle Seahawks quarterback Sam Darnold (14) audibles over center against the Indi...

Alle NFL-Highlights und ausgewählte -Relives auf Joyn

Die NFL-Highlights auf Joyn.

NFC Divisional Round: #5 Los Angeles Rams (13-5) at #2 Chicago Bears (12-6)

Die Bears schafften in der Wild Card Round gegen die Green Bay Packers das größte Playoff-Comeback im vierten Quarter seit den Patriots im Super Bowl LI gegen die Atlanta Falcons.

Der Lohn: ein weiteres Postseason-Heimspiel. Gegner sind die Los Angeles Rams, die den Krimi bei den Carolina Panthers für sich entschieden.

NFC Divisional Round: #6 San Francisco 49ers (13-5) at #1 Seattle Seahawks (14-3)

Die 49ers schalteten in der Wild Card Round den Titelverteidiger aus Philadelphia aus. In den Divisional Playoffs muss das verletzungsgeplagte Team von Head Coach Kyle Shanahan bei den topgesetzten Seattle Seahawks ran.

Dieses Duell gab es an selber Stelle bereits in Week 18 der Regular Season - dort gewann Seattle dank einer starken Defense-Leistung mit 13:3.

VIDEO: Endet mit diesem fatalen Pass Rodgers' Karriere?

AFC Divisional Round: #5 Houston Texans (13-5) at #2 New England Patriots (15-3)

Die New England Patriots gewannen zum ersten Mal seit 2019 die AFC East und gegen die Los Angeles Chargers erstmals seit Super Bowl LIII gegen die Rams wieder ein Playoff-Spiel.

In den Divisional Playoffs dürfen Drake Maye und Co. nochmal zu Hause ran. Gegner sind die Houston Texans, die bei den Pittsburgh Steelers siegten.

AFC Divisional Round: #6 Buffalo Bills (13-5) at #Denver Broncos (14-3)

Die Buffalo Bills holten bei den Jacksonville Jaguars in der Wild Card Round erstmals seit 1992 wieder einen Sieg in einem Playoff-Auswärtsspiel.

Soll es mit dem ersten Super-Bowl-Erfolg der Franchise-Geschichte klappen, braucht es gleich den nächsten. Die topgesetzten Denver Broncos dürften etwas dagegen haben.

Auch interessant: NFL: Pittsburgh Steelers unattraktiv? Offene Trainerstellen gerankt

NFL Playoff Picture bis zum Super Bowl 2026

NFL Playoff Picture 2026
NFL Playoff Picture 2026© ran
NFL-Playoffs: Spielplan in der Übersicht

NFL
17.01.2026
22:30
Denver Broncos
Broncos
Denver Broncos
-:-
Buffalo Bills
Buffalo Bills
Bills
18.01.2026
02:00
Seattle Seahawks
Seahawks
Seattle Seahawks
-:-
San Francisco 49ers
San Francisco 49ers
49ers
18.01.2026
21:00
New England Patriots
Patriots
New England Patriots
-:-
Houston Texans
Houston Texans
Texans
19.01.2026
00:30
Chicago Bears
Bears
Chicago Bears
-:-
Los Angeles Rams
Los Angeles Rams
Rams
