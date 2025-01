NFL-Play-offs: Ravens und Texans in der Divisional Round

Angeführt von Star-Quarterback Lamar Jackson haben die Baltimore Ravens die AFC Divisional Round der Play-offs in der NFL erreicht. Die Ravens bezwangen die Pittsburgh Steelers mit 28:14, dabei glänzte auch Runningback Derrick Henry mit zwei Touchdowns. Nun trifft Baltimore entweder auf die Buffalo Bills oder die Houston Texans.

Das Team aus Texas um Quarterback C.J. Stroud besiegte am Samstag (Ortszeit) die Los Angeles Chargers beim Start der Wild-Card-Runde mit 32:12. Chargers-Quarterback Justin Herbert leistete sich dabei gleich vier Interceptions.

Baltimore lag indes nach einer starken Vorstellung von Jackson bereits zur Halbzeit mit 21:0 in Führung. Für die Steelers um Quarterback Russell Wilson stand am Ende die sechste Play-off-Niederlage in Serie. "Das ist der erste Schritt", sagte Henry mit Blick auf das große Ziel - den Super Bowl am 8. Februar. "Wir freuen uns über diesen Sieg und dann geht die Arbeit weiter."

In Houston zeigten die Gastgeber eine defensiv starke Vorstellung und zermürbten so die enttäuschenden Chargers. "Das ist, wer wir sein wollen", lobte Texans-Headcoach DeMeco Ryans: "Wir haben unsere Art von Football gespielt."