NFL Playoff Picture 2025: Bears verdrängen Eagles - so würde die Postseason in Week 13 aussehen

Die NFL-Saison ist in vollem Gange. Bis zur Postseason ist es zwar noch eine Weile hin, trotzdem lohnt sich schon ein Blick auf die möglichen Paarungen. ran liefert euch das aktuelle Playoff Picture. Die 13. Woche der NFL-Saison läuft. Inzwischen wissen die Teams, wo sie im Vergleich zur Konkurrenz stehen. Highlights und Relives der NFL kostenlos auf Joyn streamen In der AFC verlieren die Chiefs durch ihre Niederlage an Thanksgiving bei den Cowboys weiter an Boden. Auch die Ravens müssen gegen die Bengals einen Rückschlag hinnehmen. In der NFC unterstrichen derweil die Bears und die Packers ihre Playoff-Ambitionen. Nun der Blick aufs große Ganze. Wer würde derzeit in der Postseason auf wen treffen? Das Playoff Picture der NFL nach dem Spiel am Black Friday.

NFC Wild Card Round: #7 San Francisco 49ers (8-4) at #2 Chicago Bears (9-3) Die San Francisco 49ers haben zum Abschluss des zwölften NFL-Spieltags im Monday Night Game gegen die Carolina Panthers einen 20:9-Sieg gefeiert und damit ihren Platz im Playoff Picture gefestigt. Stand jetzt würden in den Playoffs die Chicago Bears warten, die in Woche 13 bereits gespielt, einen 24:15-Sieg gegen die Philadelphia Eagles errungen und Rang zwei in der NFC erklommen haben.

Externer Inhalt

NFC Wild Card Round: #6 Packers (8-3-1) at #3 Philadelphia Eagles (8-4) Rang zwei verloren haben indes die Philadelphia Eagles, die nach der Pleite im Duell mit den Bears in der NFC nur noch Dritter sind. Wären jetzt bereits Playoffs, ginge es dort gegen die Green Bay Packers. Das Team um Quarterback Jordan Love siegte an Thanksgiving mit 31:24 bei den Detroit Lions

NFC Wild Card Round: #5 Seahawks (8-3) at #4 Buccaneers (6-5) Und auch dieses Duell hätte es in der Vorwoche genauso gegeben. Die Seattle Seahawks verharren trotz ihres 30:24-Sieges gegen die Tennessee Titans im Playoff Picture auf dem fünften Rang. Die Tampa Bay Buccaneers wiederum unterlagen zwar in Woche zwölf klar und deutlich mit 7:34 gegen die L.A. Rams, sind in der nicht allzu stark besetzen NFC South aber dennoch weiterhin Tabellenführer - und bekleiden dementsprechend einen Platz unter den Top vier.

NFC Wild Card Round: Bye Week #1 Los Angeles Rams (9-2) Die Los Angeles Rams hatten am vergangenen Wochenende gleich doppelt Grund zur Freude. Gegen die Tampa Bay Buccaneers gelang ein souveräner 34:7-Sieg - und dieser brachte gleichzeitig auch noch den Spitzenplatz in der gesamten NFC. Mit bereits neun Siegen sind sie aktuell unangefochten Spitzenreiter der Conference.

NFL: Quarterback-Situationen der Teams – J.J. McCarthy fällt aus, Undrafted Rookie mit erstem NFL-Start 1 / 33 © Getty Images Die Quarterback-Situationen der NFL-Teams

Die Quarterback-Situationen in der NFL verändern sich stetig, so auch während der Regular Season. Welche Spielmacher stehen wo unter Vertrag? Wer ist Starter, wer muss sich vorerst mit der Backup-Rolle begnügen? ran zeigt die Lage aller 32 Teams. (Stand: 28. November 2025) © Imagn Images Minnesota Vikings

J.J. McCarthy befindet sich im Concussion Protocol und wird gegen die Seattle Seahawks in Woche 13 ausfallen. In dieser Saison startete McCarthy sechs Spiele und erzielte 929 Yards, sechs Touchdowns und zehn Interceptions. Der ungedraftete Rookie Max Brosmer wird daher nachrücken und zu seinem ersten NFL-Start kommen.

• Starter: Max Brosmer (Rookie)

• Backup: John Wolford

• Verletzt: Carson Wentz, J.J. McCarthy (im Bild) © UPI Photo New York Giants

Nachdem die New York Giants mit Jameis Winston der Liga eine Menge Spaß gemacht haben, steht nun wieder Jaxson Dart bereit. Er hat das Concussion Protocol durchlaufen und wird zum Abschluss des 13. Spieltags gegen die New England Patriots starten.

• Starter: Jaxson Dart (im Bild)

• Backups: Jameis Winston, Russell Wilson © 2025 Getty Images Cleveland Browns

Shedeur Sanders bleibt nach dem Sieg gegen die Las Vegas Raiders vorerst Starting Quarterback bei den Browns. Dillon Gabriel ist inzwischen wieder fit, doch Coach Kevin Stefanski setzt weiterhin auf Sanders.

• Starter: Shedeur Sanders (Rookie; im Bild)

• Backups: Dillon Gabriel (Rookie)

• Practice Squad: Bailey Zappe

• Verletzt: Deshaun Watson © IMAGO/Imagn Images Cincinnati Bengals

Joe Burrow kehrte an Thanksgiving nach fast drei Monaten Pause zurück und startete beim Sieg gegen die Baltimore Ravens. Der Quarterback hatte sich in Woche 2 eine schwere Zehverletzung zugezogen und war anschließend operiert worden. Vor zwei Wochen stieg er wieder ins Training ein und absolvierte zuletzt volle Einheiten.

• Starter: Joe Burrow (im Bild)

• Backup: Joe Flacco

• Practice Squad: Jake Browning © Imagn Images New York Jets

• Starter: Tyrod Taylor

• Backup: Justin Fields (im Bild)

• Practice Squad: Brady Cook (Rookie) © ZUMA Press Wire Pittsburgh Steelers

• Starter: Mason Rudolph (im Bild)

• Backup: Will Howard (Rookie)

• Practice Squad: Logan Woodside

• Verletzt: Skylar Thompson, Aaron Rodgers © 2025 Getty Images Atlanta Falcons

• Starter: Kirk Cousins (im Bild)

• Backup: Easton Stick

• Practice Squad: Kyle Trask

• Verletzt: Emory Jones, Michael Penix Jr. © Imagn Images Arizona Cardinals

• Starter: Jacoby Brissett (im Bild)

• Backup: Kyler Murray

• Practice Squad: Kedon Slovis © Imagn Images Baltimore Ravens

• Starter: Lamar Jackson (im Bild)

• Backups: Tyler Huntley, Cooper Rush © Imagn Images Buffalo Bills

• Starter: Josh Allen (im Bild)

• Backup: Mitch Trubisky

• Practice Squad: Shane Buechele © ZUMA Press Wire Carolina Panthers

• Starter: Bryce Young (im Bild)

• Backup: Andy Dalton, Hendon Hooker © 2025 Getty Images Chicago Bears

• Starter: Caleb Williams (im Bild)

• Backups: Case Keenum, Tyson Bagent © 2024 Getty Images Dallas Cowboys

• Starter: Dak Prescott (im Bild)

• Backup: Joe Milton III

• Practice Squad: Will Grier © USA TODAY Network Denver Broncos

• Starter: Bo Nix (im Bild)

• Backups: Jarrett Stidham, Sam Ehlinger © 2025 Getty Images Detroit Lions

• Starter: Jared Goff (im Bild)

• Backup: Kyle Allen

• Practice Squad: C.J. Beathard © Icon Sportswire Green Bay Packers

• Starter: Jordan Love (im Bild)

• Backup: Malik Willis

• Practice Squad: Clayton Tune © Imagn Images Houston Texans

• Starter: Davis Mills (im Bild)

• Backup: Graham Mertz (Rookie)

• Verletzt: C.J. Stroud © ZUMA Press Wire Indianapolis Colts

• Starter: Daniel Jones (im Bild)

• Backups: Anthony Richardson, Riley Leonard (Rookie) © 2024 Getty Images Jacksonville Jaguars

• Starter: Trevor Lawrence (im Bild)

• Backup: Nick Mullens

• Practice Squad: Carter Bradley © 2025 Getty Images Kansas City Chiefs

• Starter: Patrick Mahomes (im Bild)

• Backups: Gardner Minshew

• Practice Squad: Chris Oladokun © IMAGO/Imagn Images Las Vegas Raiders

• Starter: Geno Smith (im Bild)

• Backups: Aidan O'Connell, Kenny Pickett

• Practice Squad: Jeff Driskel, Cam Miller (Rookie) © 2025 Getty Images Los Angeles Chargers

• Starter: Justin Herbert (im Bild)

• Backup: Trey Lance

• Practice Squad: DJ Uiagalelei © ZUMA Press Wire Los Angeles Rams

• Starter: Matthew Stafford (im Bild)

• Backups: Jimmy Garoppolo, Stetson Bennett © 2025 Getty Images Miami Dolphins

• Starter: Tua Tagovailoa (im Bild)

• Backups: Zach Wilson, Quinn Ewers (Rookie) © 2025 Getty Images New England Patriots

• Starter: Drake Maye (im Bild)

• Backups: Joshua Dobbs, Tommy DeVito © ZUMA Press Wire New Orleans Saints

• Starter: Tyler Shough (im Bild)

• Backup: Spencer Rattler

• Practice Squad: Jake Haener © 2023 Getty Images Philadelphia Eagles

• Starter: Jalen Hurts (im Bild)

• Backups: Tanner McKee, Sam Howell

• Practice Squad: Kyle McCord (Rookie) © Imagn Images San Francisco 49ers

• Starter: Brock Purdy (im Bild)

• Backup: Mac Jones

• Practice Squad: Adrian Martinez

• Verletzt: Kurtis Rourke (Rookie) © 2025 Getty Images Seattle Seahawks

• Starter: Sam Darnold (im Bild)

• Backups: Jalen Milroe (Rookie), Drew Lock © 2025 Getty Images Tampa Bay Buccaneers

• Starter: Baker Mayfield (im Bild)

• Backup: Teddy Bridgewater

• Practice Squad: Connor Bazelak (Rookie) © Imagn Images Tennessee Titans

• Starter: Cam Ward (Rookie; im Bild)

• Backup: Brandon Allen

• Practice Squad: Trevor Siemian

• Verletzt: Will Levis © 2025 Getty Images Washington Commanders

• Starter: Marcus Mariota (im Bild)

• Backup: Josh Johnson

• Verletzt: Jayden Daniels

AFC Wild Card Round: #7 Bills (7-4) at #2 Broncos (9-2) Die Denver Broncos mussten in Woche zwölf zuschauen und konnten an ihrer Bilanz nichts verbessern. Stand jetzt würde in der Postseason Buffalo warten. Die Bills kassierten zum Auftakt des zwölften Spieltags eine unerwartete 19:23-Niederlage gegen die Houston Texans und mussten zuletzt zwei Pleiten in drei Spielen hinnehmen.

AFC Wild Card Round: #6 Jaguars (7-4) at #3 Colts (8-3) Unglückliche Pleite für die Indianapolis Colts. Das Team um Running Back Jonathan Taylor musste sich in Woche zwölf gegen die Kansas City Chiefs geschlagen geben - und das erst in der Overtime. In den Playoffs wären sie als führendes Team der AFC South aber natürlich weiterhin vertreten. Ihr Gegner wären aktuell die Jacksonville Jaguars, die sich - ebenfalls in Overtime - knapp mit 27:24 gegen die Arizona Cardinals durchsetzen konnten.

AFC Wild Card Round: #5 Chargers (7-4) at #4 Steelers (6-5) Ohne eigenes Zutun sind die Pittsburgh Steelers an Thanksgiving wieder in die Playoff-Plätze aufgerückt. Wie das geht? Durch die Niederlage der Baltimore Ravens gegen die Cincinnati Bengals. Dadurch fielen die Ravens in Sachen Record wieder hinter die Steelers zurück, mit denen sie zuletzt erst gleichgezogen waren. Pittsburgh führt die AFC North damit an und hätte sogar ein Playoff-Heimspiel, während die Ravens die Postseason komplett verpassen würden. Für die Steelers ginge es nach aktuellem Stand gegen die Los Angeles Chargers, die in ihrer Bye Week zuletzt nicht in das Geschehen eingreifen konnten. Highlights und Relives der NFL kostenlos auf Joyn streamen

AFC Wild Card Round: Bye Week #1 Patriots (10-2) Die New England Patriots schnappen sich in der AFC den Platz an der Sonne. Dem Team um Quarterback Drake Maye gelang in Woche zwölf ein 26:20-Sieg gegen die Cincinnati Bengals. Weil gleichzeitig auch noch die Denver Broncos in ihrer Bye Week nichts aussrichten konnten, wandert der erste Seed nach Foxborough. Auch interessant: NFL-Spiele an Thanksgiving 2025: Warum haben die Detroit Lions und Dallas Cowboys immer Heimrecht?