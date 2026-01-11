NFL Playoffs - Buffalo Bills: Josh Allen verletzt - Sorgen um Quarterback-Star

Verletzungssorgen bei den Buffalo Bills : Josh Allen musste bereits früh im ersten Viertel des Wild Card Games bei den Jacksonville Jaguars untersucht werden - Verdacht auf eine Gehirnerschütterung. Der Star-Quarterback bekam grünes Licht und kehrte wieder zurück.

Die Buffalo Bills müssen in der Wild Card Round der NFL Playoffs bei den Jacksonville Jaguars antreten. Josh Allen muss dabei Schmerzen aushalten.

Im zweiten Viertel musste Allen wieder in das ominöse blaue Zelt, in dem Spieler auf eine mögliche Concussion untersucht werden. Dieses Mal waren auch Hand und Knie lädiert. Doch Allen kämpfte sich viereinhalb Minuten vor der Halftime wieder zurück.

Josh Allen fällt quasi nie aus

Zwischenzeitlich erlief er den Touchdown, der die Bills nach einem 3:7-Rückstand wieder in Führung brachte. Aus zwei Yards fand der MVP der Vorsaison den Weg in die Endzone.

Allen ist trotz aller Leiden aktuell der Spieler, der mit weitem Abstand die meisten Starts nacheinander gesammelt hat. In Week 18 spielte er einen Snap, ehe er für die Playoffs geschont wurde, und stand damit beim 135. Spiel nacheinander in der Startformation.

Zuletzt hatte Allen auch mit Fußproblemen zu kämpfen. Sollte er doch mal nicht zur Verfügung stehen, wäre Mitch Trubisky die erste Backup-Option. Dieser kam in dieser Saison in vier Spielen zum Einsatz, nur in Week 18 über längere Zeit.