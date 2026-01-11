- Anzeige -
NFL

NFL Playoffs - Buffalo Bills: Josh Allen verletzt - Sorgen um Quarterback-Star

  • Aktualisiert: 13.01.2026
  • 15:44 Uhr
  • ran.de

Die Buffalo Bills müssen in der Wild Card Round der NFL Playoffs bei den Jacksonville Jaguars antreten. Josh Allen muss dabei Schmerzen aushalten.

Verletzungssorgen bei den Buffalo Bills: Josh Allen musste bereits früh im ersten Viertel des Wild Card Games bei den Jacksonville Jaguars untersucht werden - Verdacht auf eine Gehirnerschütterung. Der Star-Quarterback bekam grünes Licht und kehrte wieder zurück.

NFL, American Football Herren, USA AFC Wild Card Round-Buffalo Bills at Jacksonville Jaguars Jan 11, 2026; Jacksonville, FL, USA; Buffalo Bills quarterback Josh Allen (17) warms up before an AFC Wi...

Alle NFL-Highlights und ausgewählte -Relives auf Joyn

Die NFL-Highlights auf Joyn.

Im zweiten Viertel musste Allen wieder in das ominöse blaue Zelt, in dem Spieler auf eine mögliche Concussion untersucht werden. Dieses Mal waren auch Hand und Knie lädiert. Doch Allen kämpfte sich viereinhalb Minuten vor der Halftime wieder zurück.

Josh Allen fällt quasi nie aus

Zwischenzeitlich erlief er den Touchdown, der die Bills nach einem 3:7-Rückstand wieder in Führung brachte. Aus zwei Yards fand der MVP der Vorsaison den Weg in die Endzone.

Allen ist trotz aller Leiden aktuell der Spieler, der mit weitem Abstand die meisten Starts nacheinander gesammelt hat. In Week 18 spielte er einen Snap, ehe er für die Playoffs geschont wurde, und stand damit beim 135. Spiel nacheinander in der Startformation.

Zuletzt hatte Allen auch mit Fußproblemen zu kämpfen. Sollte er doch mal nicht zur Verfügung stehen, wäre Mitch Trubisky die erste Backup-Option. Dieser kam in dieser Saison in vier Spielen zum Einsatz, nur in Week 18 über längere Zeit.

