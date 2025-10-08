- Anzeige -
NFL Playoff Picture 2026: Denver Broncos und Seattle Seahawks im Championship Game - Spiele der Postseason im Überblick

  • Aktualisiert: 18.01.2026
  • 13:10 Uhr
  • ran.de

Die vier Partien in der Divisional Round stehen fest. ran zeigt das aktuelle Playoff Picture.

Die NFL-Playoffs sind in vollem Gange.

Die ersten zwei Partien der Divisional Round sind durch.

Mit den Seattle Seahawks und Denver Broncos qualifizierten sich jeweils die Erstplatzierten der jeweiligen Conferences für die Championship Games der AFC bzw. NFC.

Zuvor hatten sich in der Wild Card Round bereits die Los Angeles Rams, Chicago Bears, Buffalo Bills, San Francisco 49ers und New England Patriots sowie Houston Texans durchgesetzt.

Aber wer trifft jetzt in der Postseason noch auf wen? ran zeigt das aktuelle Playoff Picture.

NFL, American Football Herren, USA Indianapolis Colts at Seattle Seahawks Dec 14, 2025; Seattle, Washington, USA; Seattle Seahawks quarterback Sam Darnold (14) audibles over center against the Indi...

Alle NFL-Highlights und ausgewählte -Relives auf Joyn

Die NFL-Highlights auf Joyn.

NFC Divisional Round: #5 Los Angeles Rams (12-5) at #2 Chicago Bears (11-6)

Die Bears schafften in der Wild Card Round gegen die Green Bay Packers das größte Playoff-Comeback im vierten Quarter seit den Patriots im Super Bowl LI gegen die Atlanta Falcons.

Der Lohn: ein weiteres Postseason-Heimspiel. Gegner sind die Los Angeles Rams, die den Krimi bei den Carolina Panthers für sich entschieden.

AFC Divisional Round: #5 Houston Texans (12-5) at #2 New England Patriots (14-3)

Die New England Patriots gewannen zum ersten Mal seit 2019 die AFC East und gegen die Los Angeles Chargers erstmals seit Super Bowl LIII gegen die Rams wieder ein Playoff-Spiel.

In den Divisional Playoffs dürfen Drake Maye und Co. nochmal zu Hause ran. Gegner sind die Houston Texans, die bei den Pittsburgh Steelers siegten.

AFC Championship Game: tbd at #1 Denver Broncos (14-3)

Das Endspiel um den AFC-Teilnehmer des Super Bowls LX steigt am Sonntag, 25.1. um 21:00 in Denver. Die Broncos empfangen den Sieger der Partie New England Patriots gegen Houston Texans. Denver setzte sich dramatisch in Overtime gegen Buffalo durch, verlor aber Quarterback Bo Nix.

NFC Championship Game: tbd at #1 Seattle Seahawks (14-3)

Das Finale in der NFC steigt in der Nacht von Sonntag, 25. auf Montag, 26.1. ab 0:30 Uhr im Lumen Field von Seattle. Die Seahawks hatten in der Divisional Round Super Bowl-Gastgeber San Francisco 49ers mit 41:6 geradezu überrollt.

NFL Playoff Picture bis zum Super Bowl 2026

NFL Playoff Picture 2026
NFL Playoff Picture 2026© ran

Auch interessant: NFL: Pittsburgh Steelers unattraktiv? Offene Trainerstellen gerankt

NFL-Playoffs: Spielplan in der Übersicht

NFL
17.01.2026
22:30
Denver Broncos
Broncos
Denver Broncos
30:33
Beendet
Buffalo Bills
Buffalo Bills
Bills
n.V.
18.01.2026
02:00
Seattle Seahawks
Seahawks
Seattle Seahawks
6:41
Beendet
San Francisco 49ers
San Francisco 49ers
49ers
18.01.2026
21:00
New England Patriots
Patriots
New England Patriots
-:-
Houston Texans
Houston Texans
Texans
19.01.2026
00:30
Chicago Bears
Bears
Chicago Bears
-:-
Los Angeles Rams
Los Angeles Rams
Rams
