NFL-Spiele an Thanksgiving 2025: Warum haben die Detroit Lions und Dallas Cowboys immer Heimrecht?

Die Thanksgiving-Spiele stehen vor der Tür. Und diese haben in der NFL eine lange Tradition. Seit 1966 sind zwei Teams immer mit dabei: die Dallas Cowboys und die Detroit Lions. Doch warum ist das so? Es gibt so typische Traditionen, die man liebt oder hasst. In den USA bietet Thanksgiving eine ganze Palette davon. Die Highlights der NFL auf Joyn In jedem Jahr finden an diesem Feiertag in der NFL drei Spiele statt. Die Detroit Lions und Dallas Cowboys spielen dabei immer zu Hause. Doch wie kam es zu dieser Tradition? ran klärt auf.

Cowboys und Lions immer an Thanksgiving Logisch ist "America's Team" Jahr für Jahr dabei. Kein Wunder, der Spitzname ist schließlich Programm, oder? Nun, nicht ganz. Denn eigentlich ist genau das Gegenteil der Grund dafür, dass die Cowboys mit Ausnahme von 1975 und 1977 in jedem Jahr an Thanksgiving ein Heimspiel haben. Wie es zu der Tradition kam? 1966 gab es die Franchise gerade einmal sechs Jahre, und ja, die Popularität hielt sich damals in Grenzen. Der damalige General Manager Tex Schramm hatte die Idee, dass es durchaus einen Versuch wert wäre, seine Cowboys mal unter der Woche spielen zu lassen.

Und welcher Tag eignet sich dazu besser als das nationale Truthahn-Wettessen, wenn man die ungeteilte Aufmerksamkeit erhält? Heute sind zerstückelte Spielpläne Normalität, damals waren Spiele an anderen Tagen als an einem Sonntag aber durchaus noch ein Risiko. Dagegen sicherte sich Schramm sogar ab. Da niemand wusste, wie Texaner auf Football an einem Feiertag reagieren würden, garantierte die NFL den Cowboys gewisse Einnahmen, wenn die Fans fernbleiben sollten. Letztendlich knackte Dallas mit über 80.000 Fans seinen damaligen Zuschauerrekord. Eine bis heute andauernde Heimspiel-Tradition war geboren. Auch wenn sie nicht die Erfindung der Cowboys ist.

Thanksgiving: Detroit Lions sind der Vorreiter Denn: Bereits 1934 wurde Thanksgiving als Werbemaßnahme für mäßig begeisternde NFL-Teams genutzt. George Richards kaufte die damaligen Portsmouth Spartans, holte den Klub 1934 nach Detroit und machte die Lions daraus. Dass ihm ein lokaler Radiosender gehörte, half bei seinem Vorhaben ungemein. Um das Thanksgiving-Spiel 1934 zu bewerben und die neuen Lions auf der nationalen Football-Landkarte zu platzieren, nutzte er seine Verbindungen und bewarb das Spiel gegen die Chicago Bears landesweit via "NBC". Das Resultat: ausverkauft. Und seitdem hat die Franchise jedes Jahr ein Heimspiel an Thanksgiving. Übrigens: Seit 2006 finden am US-Feiertag inzwischen drei Spiele statt. Tradition ist es seitdem, dass es bei diesem dritten Spiel keine gibt.