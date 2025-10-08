- Anzeige -
NFL Playoff Picture 2025: Schockt ein Deutscher die New England Patriots? So würde die Postseason aktuell aussehen

  • Aktualisiert: 22.12.2025
  • 11:29 Uhr
  • ran.de

Die NFL-Saison 2025 ist in vollem Gange. Bis zur Postseason sind es nur noch wenige Wochen, entsprechend lohnt sich ein Blick auf die Paarungen im aktuellen Playoff Picture.

Das Rennen um die Playoff-Plätze in der NFL spitzt sich zu. Nach dem 15. Spieltag der NFL-Saison war bereits klar, dass die Kansas City Chiefs keine Chance mehr auf eine Playoff-Teilnahme haben. Weitere Erkenntnisse hat Week 16 gebracht, die mit dem Duell der Colts gegen die 49ers in der Nacht von Montag auf Dienstag abgeschlossen wird.

Die Los Angeles Rams waren vor Woche 16 die Nummer eins in der NFC, verloren aber das "Thursday Night Game" gegen die Seattle Seahawks nach Overtime mit 37:38. Stand heute dürften die Seahawks damit die Wild Card Round überspringen. In Schlagdistanz bleiben aber die Chicago Bears, die die Green Bay Packers bezwangen.

Eine Verschiebung gab es auch in der NFC South, indem die Panthers mit einem Sieg im direkten Duell gegen die Buccaneers diese von der Spitze verdrängten.

Nun der Blick aufs große Ganze. Wer würde derzeit in der Postseason auf wen treffen? Das Playoff Picture der NFL kurz vor Abschluss von Week 16.

NFL, American Football Herren, USA Indianapolis Colts at Seattle Seahawks Dec 14, 2025; Seattle, Washington, USA; Seattle Seahawks quarterback Sam Darnold (14) audibles over center against the Indi...

NFC Wild Card Round: #7 Green Bay Packers (9-5-1) at #2 Chicago Bears (11-4)

Die Chicago Bears festigen durch den 22:16-Sieg nach Overtime gegen die Green Bay Packers den Spitzenplatz in der NFC North. Gleichzeitig haben die Bears auch den Nummer-1-Seed in der NFC weiter im Blick.

Aktuell würde es in der Wild Card Round zum Division-Duell der Erzrivalen kommen. Allerdings lauert die Konkurrenz. Es könnte für die Packers aufgrund der Konkurrenz durch die Detroit Lions (8-7) nochmal eng werden, selbst wenn der Playoff-Einzug weiterhin wahrscheinlich ist.

NFC Wild Card Round: #6 San Francisco 49ers (10-4) at #3 Philadelphia Eagles (10-5)

Die San Francisco 49ers treffen der Nacht von Montag auf Dienstag nochbei den Indianapolis Colts an. Derzeit käme es zu einem Duell mit dem Titelverteidiger Philadelphia Eagles. Mit einem Sieg könnten sie sogar noch zu den Los Angeles Rams (aktuell Platz zwei in der NFC West) aufschließen.

Die Eagles gewannen am Samstag das Division-Duell gegen dir Washington Commanders und sicherten sich vorzeitig und zum zweiten Mal in Folge den Titel in der NFC East.

NFC Wild Card Round: #5 Los Angeles Rams (11-4) at #4 Carolina Panthers (8-7)

Die Carolina Panthers haben mit dem 23:20-Erfolg gegen die Tampa Bay Buccaneers diese von der Spitze in der NFC South verdrängt und nehmen mit nun acht Siegen und sieben Niederlagen den vierten Platz in der Playoff-Setzliste ein, während die "Bucs" draußen wären.

In den letzten neun Spielen wechselten sich bei den Panthers allerdings stets Sieg und Niederlage ab, weshalb sich die Lage nochmal verschieben könnte.

Stand jetzt würden sie mit den Rams auf einen Top-Gegner treffen. Die Kalifornier haben zwar mittlerweile vier Spiele verloren, allerdings waren dies alles One-Score-Games - zweimal unterlagen sie erst in der Overtime. In dieser Woche gab es ein 37:38 gegen Seattle.

NFC Wild Card Round: Bye Week #1 Seattle Seahawks (12-3)

Die Seattle Seahawks sind die neue Nummer 1 in der NFC. Der spektakuläre 38:37-Overtime-Sieg gegen die Rams war der fünfte Sieg in Folge. Stand heute dürfte die Mannschaft von Head Coach Mike Macdonald die Wild Card Round überspringen. Die Playoff-Teilnahme ist durch den Sieg aber bereits sicher.

NFL Saison 2025: Diese Teams haben keine Chance mehr auf die Playoffs

NFL 2025: Diese Teams verpassen die Playoffs
Im Januar nur Zuschauer - während die besten Sieben jeder Conference um den Einzug in den Super Bowl streiten, heißt es für 18 andere Teams Zuschauen. Nach den ersten drei Spielen von Woche 16 hat es bereits 14 Teams erwischt, die ihren Fokus nun schon voll auf die neue Saison legen können. ran gibt einen Überblick über die bereits ausgeschiedenen Teams.
NFL 2025: Diese Teams verpassen die Playoffs
Im Januar nur Zuschauer - während die besten Sieben jeder Conference um den Einzug in den Super Bowl streiten, heißt es für 18 andere Teams Zuschauen. Nach den ersten drei Spielen von Woche 16 hat es bereits 14 Teams erwischt, die ihren Fokus nun schon voll auf die neue Saison legen können. ran gibt einen Überblick über die bereits ausgeschiedenen Teams.

Dallas Cowboys (6-7-1)
Durch den Sieg des Divisionsrivalen aus Philadelphia gegen die Washington Commanders haben die Eagles ihren ersten Platz in der NFC East vorzeitig klargemacht und die ohnehin nur noch minimalen Playoff-Chancen der Dallas Cowboys endgültig zunichtegemacht. Damit muss sich das Team um Dak Prescott George Pickens und CeeDee Lamb auch in dieser Saison damit begnügen, die Postseason von der Couch aus zu verfolgen.
Dallas Cowboys (6-7-1)
Durch den Sieg des Divisionsrivalen aus Philadelphia gegen die Washington Commanders haben die Eagles ihren ersten Platz in der NFC East vorzeitig klargemacht und die ohnehin nur noch minimalen Playoff-Chancen der Dallas Cowboys endgültig zunichtegemacht. Damit muss sich das Team um Dak Prescott George Pickens und CeeDee Lamb auch in dieser Saison damit begnügen, die Postseason von der Couch aus zu verfolgen.

Miami Dolphins (6-8)
Nach vier Siegen in Folge bedeutete die 15:28-Pleite im Monday Night Game des 15. Spieltags gegen die Pittsburgh Steelers das Ende aller Playoff-Träume für Miami. Sechs Niederlagen in den ersten sieben Spielen waren am Ende einfach zu viel.
Miami Dolphins (6-8)
Nach vier Siegen in Folge bedeutete die 15:28-Pleite im Monday Night Game des 15. Spieltags gegen die Pittsburgh Steelers das Ende aller Playoff-Träume für Miami. Sechs Niederlagen in den ersten sieben Spielen waren am Ende einfach zu viel.

Kansas City Chiefs (6-8)
Es ist tatsächlich passiert: Die Kansas City Chiefs verpassen die Playoffs! Die 13:16-Niederlage in Week 15 gegen die Los Angeles Chargers machte das Undenkbare auch mathematisch perfekt. Es ist das erste Mal seit 2014, dass die Postseason der NFL ohne die Chiefs über die Bühne gehen wird.
Kansas City Chiefs (6-8)
Es ist tatsächlich passiert: Die Kansas City Chiefs verpassen die Playoffs! Die 13:16-Niederlage in Week 15 gegen die Los Angeles Chargers machte das Undenkbare auch mathematisch perfekt. Es ist das erste Mal seit 2014, dass die Postseason der NFL ohne die Chiefs über die Bühne gehen wird.

Minnesota Vikings (6-8)
Nicht durch eigenes Zutun, sondern aufgrund der übrigen Ergebnisse in Week 15 sind die Minnesota Vikings bereits sicher eliminiert - egal, wie ihr Sunday Night Game gegen die Dallas Cowboys verlaufen wäre. Da half auch der 34:26-Sieg am Ende nicht mehr.
Minnesota Vikings (6-8)
Nicht durch eigenes Zutun, sondern aufgrund der übrigen Ergebnisse in Week 15 sind die Minnesota Vikings bereits sicher eliminiert - egal, wie ihr Sunday Night Game gegen die Dallas Cowboys verlaufen wäre. Da half auch der 34:26-Sieg am Ende nicht mehr.

Atlanta Falcons (5-9)
Eine erneut von Verletzungen geprägte Saison bei den Atlanta Falcons endet auch in diesem Jahr ohne eine Teilnahme an der Postseason. Spätestens mit der deutlichen 9:37-Niederlage gegen die Seattle Seahawks war das besiegelt. Die letzte Playoff-Teilnahme der Falcons datiert aus der Saison 2017.
Atlanta Falcons (5-9)
Eine erneut von Verletzungen geprägte Saison bei den Atlanta Falcons endet auch in diesem Jahr ohne eine Teilnahme an der Postseason. Spätestens mit der deutlichen 9:37-Niederlage gegen die Seattle Seahawks war das besiegelt. Die letzte Playoff-Teilnahme der Falcons datiert aus der Saison 2017.

Cincinnati Bengals (4-10)
Wirklich realistisch war es ohnehin schon seit Wochen nicht mehr, mit der desaströsen 0:24-Heimniederlage gegen die Baltimore Ravens steht aber auch endgültig fest, dass die Cincinnati Bengals die Playoffs verpassen. Auch die Rückkehr des lange verletzten Quarterbacks Joe Burrow änderte daran nichts.
Cincinnati Bengals (4-10)
Wirklich realistisch war es ohnehin schon seit Wochen nicht mehr, mit der desaströsen 0:24-Heimniederlage gegen die Baltimore Ravens steht aber auch endgültig fest, dass die Cincinnati Bengals die Playoffs verpassen. Auch die Rückkehr des lange verletzten Quarterbacks Joe Burrow änderte daran nichts.

Washington Commanders (4-11)
Nachdem die Commanders im vergangenen Jahr mit Rookie-Quarterback Jayden Daniels noch bis ins NFC Championship Game vorgestoßen waren, ist der Traum vom erneuten Playoff-Football in dieser Saison früh geplatzt. Nach der deutlichen 0:31-Klatsche gegen die Minnesota Vikings und lediglich drei Siegen aus dreizehn Spielen müssen sie die Postseason endgültig abschreiben.
Washington Commanders (4-11)
Nachdem die Commanders im vergangenen Jahr mit Rookie-Quarterback Jayden Daniels noch bis ins NFC Championship Game vorgestoßen waren, ist der Traum vom erneuten Playoff-Football in dieser Saison früh geplatzt. Nach der deutlichen 0:31-Klatsche gegen die Minnesota Vikings und lediglich drei Siegen aus dreizehn Spielen müssen sie die Postseason endgültig abschreiben.

New Orleans Saints (4-10)
Auch für Head Coach Kellen Moore ist frühzeitig der Traum von der Postseason beendet. Nach der 17:21-Niederlage gegen die Miami Dolphins ist es auch rechnerisch nicht mehr möglich.
New Orleans Saints (4-10)
Auch für Head Coach Kellen Moore ist frühzeitig der Traum von der Postseason beendet. Nach der 17:21-Niederlage gegen die Miami Dolphins ist es auch rechnerisch nicht mehr möglich.

Cleveland Browns (3-11)
Der wohl polarisierendste Rookie-Quarterback der vergangenen Jahre muss in seiner ersten NFL-Saison definitiv von außen bei den Playoffs zuschauen. Zwar war Shedeur Sanders gegen die Tennessee Titans der erste Rookie-Quarterback der Saison, der über 300 Yards warf, dennoch mussten sich die Cleveland Browns den Titans knapp mit 29:31 geschlagen geben. Wieder keine Playoffs.
Cleveland Browns (3-11)
Der wohl polarisierendste Rookie-Quarterback der vergangenen Jahre muss in seiner ersten NFL-Saison definitiv von außen bei den Playoffs zuschauen. Zwar war Shedeur Sanders gegen die Tennessee Titans der erste Rookie-Quarterback der Saison, der über 300 Yards warf, dennoch mussten sich die Cleveland Browns den Titans knapp mit 29:31 geschlagen geben. Wieder keine Playoffs.

Arizona Cardinals (3-11)
Am 13. Spieltag erwischt es die Arizona Cardinals durch die 17:20-Niederlage bei den Tampa Bay Buccaneers.
Arizona Cardinals (3-11)
Am 13. Spieltag erwischt es die Arizona Cardinals durch die 17:20-Niederlage bei den Tampa Bay Buccaneers.

New York Jets (3-11)
Eine weitere Saison zum Vergessen für die New York Jets. Nach der deutlichen 10:34-Niederlage gegen den Division-Konkurrenten aus Miami, der seine Saison tatsächlich noch herumgerissen hat, besteht für kein Team aus New York mehr eine Chance auf die Playoffs.
New York Jets (3-11)
Eine weitere Saison zum Vergessen für die New York Jets. Nach der deutlichen 10:34-Niederlage gegen den Division-Konkurrenten aus Miami, der seine Saison tatsächlich noch herumgerissen hat, besteht für kein Team aus New York mehr eine Chance auf die Playoffs.

Tennessee Titans (2-12)
Für Nummer 1 Pick Cam Ward heißt es im ersten Jahr Lernen, Lernen, Lernen. Und in den Playoffs Zuschauen. Für Tennessee ist nach der 3:25-Niederlage gegen die Jacksonville Jaguars Platz 1 in der Division oder 7 in der AFC nicht mehr erreichbar.
Tennessee Titans (2-12)
Für Nummer 1 Pick Cam Ward heißt es im ersten Jahr Lernen, Lernen, Lernen. Und in den Playoffs Zuschauen. Für Tennessee ist nach der 3:25-Niederlage gegen die Jacksonville Jaguars Platz 1 in der Division oder 7 in der AFC nicht mehr erreichbar.

Las Vegas Raiders (2-12)
Für die Truppe um Maxx Crosby ist nach der 10. Niederlage der Saison nichts mehr zu holen. Das 14:31 gegen die Los Angeles Chargers ist gleichbedeutend mit dem Aus im Kampf um die Playoffs - alle Wild-Card-Teams haben schon mindestens acht Siege auf dem Konto - der AFC-West-Führende sogar neun.
Las Vegas Raiders (2-12)
Für die Truppe um Maxx Crosby ist nach der 10. Niederlage der Saison nichts mehr zu holen. Das 14:31 gegen die Los Angeles Chargers ist gleichbedeutend mit dem Aus im Kampf um die Playoffs - alle Wild-Card-Teams haben schon mindestens acht Siege auf dem Konto - der AFC-West-Führende sogar neun.

New York Giants (2-12)
Für das Team aus dem Big Apple ist bereits am 12. Spieltag der Zug für die Playoffs abgefahren. Die 27:34-Niederlage nach Overtime bei den Detroit Lions ist eine zu viel.
New York Giants (2-12)
Für das Team aus dem Big Apple ist bereits am 12. Spieltag der Zug für die Playoffs abgefahren. Die 27:34-Niederlage nach Overtime bei den Detroit Lions ist eine zu viel.

AFC Wild Card Round: #7 Houston Texans (10-5) at #2 New England Patriots (12-3)

Die Houston Texans und Jakob Johnson sind – Stand jetzt – in den Playoffs. Und wie: Mit dem 23:21 gegen die Las Vegas Raiders feierten die Texaner den siebten Sieg in Serie und machen damit Druck auf die Jaguars (11-4). Dahinter lauern allerdings noch die Colts (8-6).

Die New England Patriots haben sich mit einem 28:24 bei den Baltimore Ravens erfolgreich zurückgemeldet und dürfen noch auf den Nummer-1-Spot schielen. Aufgrund der jüngsten Niederlage der Denver Broncos kommen beide Teams auf 12 Siege und drei Niederlagen.

AFC Wild Card Round: #6 Buffalo Bills (11-4) at #3 Jacksonville Jaguars (11-4)

Die Buffalo Bills feierten einen 23:20-Erfolg gegen die Browns. So verteidigen sie Platz sechs und haben bei einem Sieg Rückstand auf die Patriots weiterhin Chancen auf den Division-Sieg in der AFC East.

In der Wild Card Round wären die Jacksonville Jaguars Stand jetzt der Gegner, die momentan mit sechs Erfolgen nacheinander nicht zu stoppen sind. Das Team aus Florida bezwang die Broncos auf überzeugende Art und Weise mit 34:20. Damit können die Jaguars sogar noch von Platz eins träumen, müssen aber auch in den Rückspiegel blicken, weil die Texans in der AFC South nur einen Sieg weniger auf dem Konto haben.

AFC Wild Card Round: #5 Los Angeles Chargers (11-4) at #4 Pittsburgh Steelers (9-6)

Die Los Angeles Chargers bleiben ihrer guten Form treu und sicherten sich beim 34:17 gegen die Dallas Cowboys den vierten Sieg in Serie und siebten Erfolg aus den vergangenen acht Spielen. Sie befinden sich auf Seed #5, haben nach der Niederlage der Broncos aber auch noch den Top-Spot im Blick. Stand jetzt ginge es aber gegen die Pittsburgh Steelers.

Diese wiederum siegten mit 29:24 gegen die Detroit Lions, haben damit die letzten drei Spiele gewonnen und Platz eins in der NFC Nord fast sicher, weil die Ravens gegen die Patriots verloren haben. Auch im direkten Vergleich sind die Steelers durch den 27:22-Erfolg gegen die Ravens im Vorteil, beide spielen aber nochmal gegeneinander.

Das Team um Quarterback Aaron Rodgers stabilisiert sich nach einer saisonalen Achterbahnfahrt

AFC Wild Card Round: Bye Week #1 Denver Broncos (12-3)

Die Broncos können doch noch verlieren. Nach zuvor elf Siege in Serie gab es eine 20:34-Pleite gegen die Jaguars. Zwar befindet sich Denver noch auf dem Nummer-1-Spot, jedoch ist zwei Spieltage vor Abschluss der Regulär Season noch nichts entschieden. Selbst in der NFC West könnten die Chargers (11-4) noch vorbeiziehen.

Die Broncos haben es allerdings selbst in der Hand und können den Platz an der Sonne mit zwei Siegen in den verbliebenen Spielen gegen die Kansas City Chiefs und die Chargers verteidigen.

NFL-Playoffs - die aktuellen Tabellen

AFC East
#MannschaftMannschaftMannschaftSp.SNUHeimAuswärtsDivConfPunkteDiff.%
1New England PatriotsNew England PatriotsPatriotsNE1512305:37:03:17:3410:300110.800
2Buffalo BillsBuffalo BillsBillsBUF1511406:15:33:28:3434:34490.733
3Miami DolphinsMiami DolphinsDolphinsMIA156904:42:53:23:8317:369-52.400
4New York JetsNew York JetsJetsNYJ1531202:61:60:42:8282:426-144.200
AFC North
#MannschaftMannschaftMannschaftSp.SNUHeimAuswärtsDivConfPunkteDiff.%
1Pittsburgh SteelersPittsburgh SteelersSteelersPIT159605:34:33:17:3365:35015.600
2Baltimore RavensBaltimore RavensRavensBAL157803:64:23:25:6359:34811.467
3Cincinnati BengalsCincinnati BengalsBengalsCIN1551002:53:53:25:6359:458-99.333
4Cleveland BrownsCleveland BrownsBrownsCLE1531202:61:60:42:8246:355-109.200
AFC South
#MannschaftMannschaftMannschaftSp.SNUHeimAuswärtsDivConfPunkteDiff.%
1Jacksonville JaguarsJacksonville JaguarsJaguarsJAX1511406:25:23:18:2410:31298.733
2Houston TexansHouston TexansTexansHOU1510506:24:34:18:2346:24997.667
3Indianapolis ColtsIndianapolis ColtsColtsIND148606:12:52:26:4392:30389.571
4Tennessee TitansTennessee TitansTitansTEN1531201:72:50:52:9251:403-152.200
AFC West
#MannschaftMannschaftMannschaftSp.SNUHeimAuswärtsDivConfPunkteDiff.%
1Denver BroncosDenver BroncosBroncosDEN1512307:15:23:17:3362:29567.800
2Los Angeles ChargersLos Angeles ChargersChargersLAC1511406:25:25:08:2349:30148.733
3Kansas City ChiefsKansas City ChiefsChiefsKC156905:31:61:33:7337:29443.400
4Las Vegas RaidersLas Vegas RaidersRaidersLV1521301:61:70:52:9217:386-169.133
NFC East
#MannschaftMannschaftMannschaftSp.SNUHeimAuswärtsDivConfPunkteDiff.%
1Philadelphia EaglesPhiladelphia EaglesEaglesPHI1510505:25:33:28:3349:28960.667
2Dallas CowboysDallas CowboysCowboysDAL156814:32:53:13:6424:454-30.433
3Washington CommandersWashington CommandersCommandersWAS1541102:52:62:22:8309:404-95.267
4New York GiantsNew York GiantsGiantsNYG1521302:50:81:41:10313:412-99.133
NFC North
#MannschaftMannschaftMannschaftSp.SNUHeimAuswärtsDivConfPunkteDiff.%
1Chicago BearsChicago BearsBearsCHI1511406:15:32:37:3387:35433.733
2Green Bay PackersGreen Bay PackersPackersGB159515:24:34:17:3364:30361.633
3Detroit LionsDetroit LionsLionsDET158705:33:41:35:5452:37478.533
4Minnesota VikingsMinnesota VikingsVikingsMIN157802:45:42:25:5305:320-15.467
NFC South
#MannschaftMannschaftMannschaftSp.SNUHeimAuswärtsDivConfPunkteDiff.%
1Carolina PanthersCarolina PanthersPanthersCAR158705:23:53:26:4287:337-50.533
2Tampa Bay BuccaneersTampa Bay BuccaneersBuccaneersTB157803:44:42:35:6347:377-30.467
3Atlanta FalconsAtlanta FalconsFalconsATL156902:44:52:35:5307:360-53.400
4New Orleans SaintsNew Orleans SaintsSaintsNO1551003:52:53:24:7255:338-83.333
NFC West
#MannschaftMannschaftMannschaftSp.SNUHeimAuswärtsDivConfPunkteDiff.%
1Seattle SeahawksSeattle SeahawksSeahawksSEA1512306:26:13:27:3443:279164.800
2Los Angeles RamsLos Angeles RamsRamsLAR1511406:15:33:26:4457:299158.733
3San Francisco 49ersSan Francisco 49ers49ersSF1410404:26:24:18:2344:29351.714
4Arizona CardinalsArizona CardinalsCardinalsARI1531201:72:50:53:8321:414-93.200
American Football Conference
#MannschaftMannschaftMannschaftSp.SNUHeimAuswärtsDivConfPunkteDiff.%
1New England PatriotsNew England PatriotsPatriotsNE1512305:37:03:17:3410:300110.800
2Denver BroncosDenver BroncosBroncosDEN1512307:15:23:17:3362:29567.800
3Buffalo BillsBuffalo BillsBillsBUF1511406:15:33:28:3434:34490.733
4Los Angeles ChargersLos Angeles ChargersChargersLAC1511406:25:25:08:2349:30148.733
5Jacksonville JaguarsJacksonville JaguarsJaguarsJAX1511406:25:23:18:2410:31298.733
6Houston TexansHouston TexansTexansHOU1510506:24:34:18:2346:24997.667
7Pittsburgh SteelersPittsburgh SteelersSteelersPIT159605:34:33:17:3365:35015.600
8Indianapolis ColtsIndianapolis ColtsColtsIND148606:12:52:26:4392:30389.571
9Baltimore RavensBaltimore RavensRavensBAL157803:64:23:25:6359:34811.467
10Kansas City ChiefsKansas City ChiefsChiefsKC156905:31:61:33:7337:29443.400
11Miami DolphinsMiami DolphinsDolphinsMIA156904:42:53:23:8317:369-52.400
12Cincinnati BengalsCincinnati BengalsBengalsCIN1551002:53:53:25:6359:458-99.333
13Cleveland BrownsCleveland BrownsBrownsCLE1531202:61:60:42:8246:355-109.200
14New York JetsNew York JetsJetsNYJ1531202:61:60:42:8282:426-144.200
15Tennessee TitansTennessee TitansTitansTEN1531201:72:50:52:9251:403-152.200
16Las Vegas RaidersLas Vegas RaidersRaidersLV1521301:61:70:52:9217:386-169.133
National Football Conference
#MannschaftMannschaftMannschaftSp.SNUHeimAuswärtsDivConfPunkteDiff.%
1Seattle SeahawksSeattle SeahawksSeahawksSEA1512306:26:13:27:3443:279164.800
2Chicago BearsChicago BearsBearsCHI1511406:15:32:37:3387:35433.733
3Los Angeles RamsLos Angeles RamsRamsLAR1511406:15:33:26:4457:299158.733
4San Francisco 49ersSan Francisco 49ers49ersSF1410404:26:24:18:2344:29351.714
5Philadelphia EaglesPhiladelphia EaglesEaglesPHI1510505:25:33:28:3349:28960.667
6Green Bay PackersGreen Bay PackersPackersGB159515:24:34:17:3364:30361.633
7Detroit LionsDetroit LionsLionsDET158705:33:41:35:5452:37478.533
8Carolina PanthersCarolina PanthersPanthersCAR158705:23:53:26:4287:337-50.533
9Minnesota VikingsMinnesota VikingsVikingsMIN157802:45:42:25:5305:320-15.467
10Tampa Bay BuccaneersTampa Bay BuccaneersBuccaneersTB157803:44:42:35:6347:377-30.467
11Dallas CowboysDallas CowboysCowboysDAL156814:32:53:13:6424:454-30.433
12Atlanta FalconsAtlanta FalconsFalconsATL156902:44:52:35:5307:360-53.400
13New Orleans SaintsNew Orleans SaintsSaintsNO1551003:52:53:24:7255:338-83.333
14Washington CommandersWashington CommandersCommandersWAS1541102:52:62:22:8309:404-95.267
15Arizona CardinalsArizona CardinalsCardinalsARI1531201:72:50:53:8321:414-93.200
16New York GiantsNew York GiantsGiantsNYG1521302:50:81:41:10313:412-99.133
AFC
#MannschaftTeamSp.SNU%
1Denver BroncosDenver BroncosBroncos151230.800
2New England PatriotsNew England PatriotsPatriots151230.800
3Jacksonville JaguarsJacksonville JaguarsJaguars151140.733
4Pittsburgh SteelersPittsburgh SteelersSteelers15960.600
5Los Angeles ChargersLos Angeles ChargersChargers151140.733
6Buffalo BillsBuffalo BillsBills151140.733
7Houston TexansHouston TexansTexans151050.667
8Indianapolis ColtsIndianapolis ColtsColts14860.571
9Baltimore RavensBaltimore RavensRavens15780.467
10Kansas City ChiefsKansas City ChiefsChiefs15690.400
11Miami DolphinsMiami DolphinsDolphins15690.400
12Cincinnati BengalsCincinnati BengalsBengals155100.333
13New York JetsNew York JetsJets153120.200
14Tennessee TitansTennessee TitansTitans153120.200
15Cleveland BrownsCleveland BrownsBrowns153120.200
16Las Vegas RaidersLas Vegas RaidersRaiders152130.133
NFC
#MannschaftTeamSp.SNU%
1Seattle SeahawksSeattle SeahawksSeahawks151230.800
2Chicago BearsChicago BearsBears151140.733
3Philadelphia EaglesPhiladelphia EaglesEagles151050.667
4Carolina PanthersCarolina PanthersPanthers15870.533
5Los Angeles RamsLos Angeles RamsRams151140.733
6San Francisco 49ersSan Francisco 49ers49ers141040.714
7Green Bay PackersGreen Bay PackersPackers15951.633
8Detroit LionsDetroit LionsLions15870.533
9Minnesota VikingsMinnesota VikingsVikings15780.467
10Tampa Bay BuccaneersTampa Bay BuccaneersBuccaneers15780.467
11Dallas CowboysDallas CowboysCowboys15681.433
12Atlanta FalconsAtlanta FalconsFalcons15690.400
13New Orleans SaintsNew Orleans SaintsSaints155100.333
14Washington CommandersWashington CommandersCommanders154110.267
15Arizona CardinalsArizona CardinalsCardinals153120.200
16New York GiantsNew York GiantsGiants152130.133
