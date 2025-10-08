- Anzeige -
NFL Playoff Picture 2026: Aaron Rodgers gegen Monster-Defense, 49ers erwischen Hammer - Paarungen der Postseason

  • Aktualisiert: 05.01.2026
  • 18:50 Uhr
  • ran.de

Die reguläre NFL-Saison ist beendet, der letzte Spieltag absolviert. Damit stehen die endgültigen Playoff-Partien fest. ran zeigt, wie das Playoff Picture aussieht.

Das Rennen um die Playoff-Plätze in der NFL ist entschieden. Am letzten Spieltag der Regular Season war pro Conference jeweils nur noch ein Playoff-Platz zu vergeben.

Die Pittsburgh Steelers sicherten sich durch den 26:24-Sieg gegen die Baltimore Ravens den Titel in der AFC North und damit das letzte Ticket für die Postseason, bereits zuvor machten die Atlanta Falcons durch ihren Sieg gegen die New Orleans Saints den NFC-South-Titel für die Carolina Panthers sicher.

In der AFC sicherten sich die Denver Broncos den Top Seed und haben in der ersten Playoff-Runde eine Bye Week, in der NFC haben die Seattle Seahawks nach ihrem Sieg bei den San Francisco 49ers eine Woche frei.

Nun der Blick aufs große Ganze. Wer trifft in der Postseason auf wen? Das Playoff Picture der NFL nach Woche 18.

NFL, American Football Herren, USA Indianapolis Colts at Seattle Seahawks Dec 14, 2025; Seattle, Washington, USA; Seattle Seahawks quarterback Sam Darnold (14) audibles over center against the Indi...

Alle NFL-Highlights und ausgewählte -Relives auf Joyn

Die NFL-Highlights auf Joyn.

NFC Wild Card Round: #7 Green Bay Packers (9-7-1) at #2 Chicago Bears (11-6)

Die Chicago Bears hatten durch die Niederlage der Green Bay Packers in Week 17 gegen die Baltimore Ravens den Spitzenplatz in der NFC North bereits sicher, der Traum vom Nummer-1-Seed platzte jedoch durch die eigene Niederlage bei den San Francisco 49ers.

Weil die Eagles am letzten Spieltag ebenfalls patzten, behalten die Bears den zweiten Platz in der NFC – unabhängig von der eigenen Niederlage gegen die Detroit Lions.

Die Packers können derweil froh sein, das Playoff-Ticket schon frühzeitig eingetütet zu haben. Die vielen Verletzungen haben Green Bay schwer getroffen, aktuell scheint das Team nicht konkurrenzfähig zu sein.

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

NFC Wild Card Round: #6 San Francisco 49ers (12-5) at #3 Philadelphia Eagles (11-6)

Top-Duell in Philadelphia! Die Philadelphia Eagles empfangen in der ersten Runde die San Francisco 49ers. Brock Purdy und Co. feuerten zuletzt in der Offensive aus allen Rohren, während die Eagles am letzten Spieltag einige Starter schonen konnten.

Die Fans können sich auf ein absolutes Spitzenspiel freuen, das Spannung pur verspricht.

NFC Wild Card Round: #5 Los Angeles Rams (12-5) at #4 Carolina Panthers (8-9)

Die Rams erledigten gegen die Arizona Cardinals ihre Pflichtaufgabe und werden mit dem vermeintlich leichtesten Playoff-Gegner belohnt, obwohl sie nur den 5. Platz in der NFC belegen.

Die Panthers verloren zwar im so wichtigen Duell gegen die Tampa Bay Buccaneers knapp mit 14:16, holten sich aber dank der Atlanta Falcons dennoch zum ersten Mal seit 2015 den Divisionstitel in der NFC South.

NFL-Highlights: Nacua liefert nächsten Monster-One-Hander

Die Bucs hätten nur dann die Playoffs erreicht, wenn die Saints mindestens ein Remis gegen die Falcons geholt hätten.

NFC Wild Card Round: Bye Week #1 Seattle Seahawks (14-3)

Es ist vollbracht. Die Seattle Seahawks haben sich den Nummer-1-Seed in der NFC geschnappt. Im entscheidenden Spiel gegen die San Francisco 49ers gelang ein 13:3-Erfolg. Das Team um Quarterback Sam Darnold hat damit in der Wild Card Round ein Freilos und muss erst in der Divisional Round in die Playoffs einsteigen.

AFC Wild Card Round: #7 Los Angeles Chargers (11-6) at #2 New England Patriots (14-3)

Die New England Patriots gewinnen erstmals seit 2019 die AFC East, nach dem eigenen 42:10-Sieg gegen die New York Jets in Week 17 machte die 12:13-Niederlage der Buffalo Bills gegen die Philadelphia Eagles den Deckel drauf.

Weil die Broncos am letzten Spieltag ebenfalls gewannen, reichte es für die Patriots zwar trotz des abschließenden 38:10 über die Miami Dolphins nicht zum Nummer-1-Seed, die Pats dürfen sich aber über ein Heimspiel in der ersten Runde gegen die Chargers freuen.

Los Angeles schonte am letzten Spieltag einen Großteil der Starter und dürfte mit viel Rückenwind zum spannenden Duell nach Foxborough fahren.

AFC Wild Card Round: #6 Buffalo Bills (12-5) at #3 Jacksonville Jaguars (13-4)

Playoff-Erfahrung gegen das heißeste Team der AFC. NFL-Fans dürfen sich in der ersten Runde auf ein absolutes Top-Duell freuen, wenn die Buffalo Bills nach Florida zu den Jacksonville Jaguars reisen.

Trevor Lawrence und Co. gewannen zuletzt acht Spiele in Folge, während mit Josh Allen in den Playoffs immer zu rechnen ist - vor allem in Playoffs ohne Patrick Mahomes.

Auch interessant: Kommentar: Josh Allen hat in den Playoffs die Chance seines Lebens und muss jetzt liefern

AFC Wild Card Round: #5 Houston Texans (12-5) at #4 Pittsburgh Steelers (10-7)

Apropos nicht zu stoppen: Die Houston Texans haben die Regular Season gar mit neun Siegen in Folge abgeschlossen, gekrönt vom 38:30 gegen die Indianapolis Colts. Da die Jaguars aber auch gewonnen haben, verpassen die Texans den Divisionstitel.

NFL: Aaron Rodgers eiskalt - Touchdown-Pass rettet Steelers

In der Wild Card Round geht es für die Texans zu den Steelers nach Pittsburgh, für Aaron Rodgers gibt es also noch einmal ein Playoff-Spiel in seiner großartigen Karriere. Allerdings erwartet ihn das Kräftemessen mit einer der besten Defenses der Liga.

AFC Wild Card Round: Bye Week #1 Denver Broncos (14-3)

Die Broncos sichern sich mit einem ungefährdeten Sieg gegen die Los Angeles Chargers (ohne Starter) den Nummer-1-Seed in der AFC und brauchen in der Theorie lediglich zwei Heimsiege, um in den Super Bowl zu kommen.

NFL Playoff Picture: Tunierbaum bis zum Super Bowl 2026

NFL Playoff Picture 2026 Wild Card
NFL Playoff Picture 2026 Wild Card© ran Joyn

NFL-Playoffs – der Spielplan in der Übersicht

NFL
05.09.2025
02:20
Philadelphia Eagles
Eagles
Philadelphia Eagles
20:24
Beendet
Dallas Cowboys
Dallas Cowboys
Cowboys
06.09.2025
02:00
Los Angeles Chargers
Chargers
Los Angeles Chargers
21:27
Beendet
Kansas City Chiefs
Kansas City Chiefs
Chiefs
07.09.2025
19:00
Atlanta Falcons
Falcons
Atlanta Falcons
23:20
Beendet
Tampa Bay Buccaneers
Tampa Bay Buccaneers
Buccaneers
07.09.2025
19:00
Cleveland Browns
Browns
Cleveland Browns
17:16
Beendet
Cincinnati Bengals
Cincinnati Bengals
Bengals
07.09.2025
19:00
Indianapolis Colts
Colts
Indianapolis Colts
8:33
Beendet
Miami Dolphins
Miami Dolphins
Dolphins
07.09.2025
19:00
Jacksonville Jaguars
Jaguars
Jacksonville Jaguars
10:26
Beendet
Carolina Panthers
Carolina Panthers
Panthers
07.09.2025
19:00
New England Patriots
Patriots
New England Patriots
20:13
Beendet
Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders
Raiders
07.09.2025
19:00
New Orleans Saints
Saints
New Orleans Saints
20:13
Beendet
Arizona Cardinals
Arizona Cardinals
Cardinals
07.09.2025
19:00
New York Jets
Jets
New York Jets
34:32
Beendet
Pittsburgh Steelers
Pittsburgh Steelers
Steelers
07.09.2025
19:00
Washington Commanders
Commanders
Washington Commanders
6:21
Beendet
New York Giants
New York Giants
Giants
07.09.2025
22:05
Denver Broncos
Broncos
Denver Broncos
12:20
Beendet
Tennessee Titans
Tennessee Titans
Titans
07.09.2025
22:05
Seattle Seahawks
Seahawks
Seattle Seahawks
17:13
Beendet
San Francisco 49ers
San Francisco 49ers
49ers
07.09.2025
22:25
Green Bay Packers
Packers
Green Bay Packers
13:27
Beendet
Detroit Lions
Detroit Lions
Lions
07.09.2025
22:25
Los Angeles Rams
Rams
Los Angeles Rams
9:14
Beendet
Houston Texans
Houston Texans
Texans
08.09.2025
02:20
Buffalo Bills
Bills
Buffalo Bills
40:41
Beendet
Baltimore Ravens
Baltimore Ravens
Ravens
09.09.2025
02:15
Chicago Bears
Bears
Chicago Bears
27:24
Beendet
Minnesota Vikings
Minnesota Vikings
Vikings
12.09.2025
02:15
Green Bay Packers
Packers
Green Bay Packers
18:27
Beendet
Washington Commanders
Washington Commanders
Commanders
14.09.2025
19:00
Baltimore Ravens
Ravens
Baltimore Ravens
17:41
Beendet
Cleveland Browns
Cleveland Browns
Browns
14.09.2025
19:00
Cincinnati Bengals
Bengals
Cincinnati Bengals
27:31
Beendet
Jacksonville Jaguars
Jacksonville Jaguars
Jaguars
14.09.2025
19:00
Dallas Cowboys
Cowboys
Dallas Cowboys
37:40
Beendet
New York Giants
New York Giants
Giants
n.V.
14.09.2025
19:00
Detroit Lions
Lions
Detroit Lions
21:52
Beendet
Chicago Bears
Chicago Bears
Bears
14.09.2025
19:00
Miami Dolphins
Dolphins
Miami Dolphins
33:27
Beendet
New England Patriots
New England Patriots
Patriots
14.09.2025
19:00
New Orleans Saints
Saints
New Orleans Saints
26:21
Beendet
San Francisco 49ers
San Francisco 49ers
49ers
14.09.2025
19:00
New York Jets
Jets
New York Jets
30:10
Beendet
Buffalo Bills
Buffalo Bills
Bills
14.09.2025
19:00
Pittsburgh Steelers
Steelers
Pittsburgh Steelers
31:17
Beendet
Seattle Seahawks
Seattle Seahawks
Seahawks
14.09.2025
19:00
Tennessee Titans
Titans
Tennessee Titans
33:19
Beendet
Los Angeles Rams
Los Angeles Rams
Rams
14.09.2025
22:05
Arizona Cardinals
Cardinals
Arizona Cardinals
22:27
Beendet
Carolina Panthers
Carolina Panthers
Panthers
14.09.2025
22:05
Indianapolis Colts
Colts
Indianapolis Colts
28:29
Beendet
Denver Broncos
Denver Broncos
Broncos
14.09.2025
22:25
Kansas City Chiefs
Chiefs
Kansas City Chiefs
20:17
Beendet
Philadelphia Eagles
Philadelphia Eagles
Eagles
15.09.2025
02:20
Minnesota Vikings
Vikings
Minnesota Vikings
22:6
Beendet
Atlanta Falcons
Atlanta Falcons
Falcons
16.09.2025
01:00
Houston Texans
Texans
Houston Texans
20:19
Beendet
Tampa Bay Buccaneers
Tampa Bay Buccaneers
Buccaneers
16.09.2025
04:00
Las Vegas Raiders
Raiders
Las Vegas Raiders
20:9
Beendet
Los Angeles Chargers
Los Angeles Chargers
Chargers
19.09.2025
02:15
Buffalo Bills
Bills
Buffalo Bills
21:31
Beendet
Miami Dolphins
Miami Dolphins
Dolphins
21.09.2025
19:00
Carolina Panthers
Panthers
Carolina Panthers
0:30
Beendet
Atlanta Falcons
Atlanta Falcons
Falcons
21.09.2025
19:00
Cleveland Browns
Browns
Cleveland Browns
10:13
Beendet
Green Bay Packers
Green Bay Packers
Packers
21.09.2025
19:00
Jacksonville Jaguars
Jaguars
Jacksonville Jaguars
10:17
Beendet
Houston Texans
Houston Texans
Texans
21.09.2025
19:00
Minnesota Vikings
Vikings
Minnesota Vikings
10:48
Beendet
Cincinnati Bengals
Cincinnati Bengals
Bengals
21.09.2025
19:00
New England Patriots
Patriots
New England Patriots
21:14
Beendet
Pittsburgh Steelers
Pittsburgh Steelers
Steelers
21.09.2025
19:00
Philadelphia Eagles
Eagles
Philadelphia Eagles
26:33
Beendet
Los Angeles Rams
Los Angeles Rams
Rams
21.09.2025
19:00
Tampa Bay Buccaneers
Buccaneers
Tampa Bay Buccaneers
27:29
Beendet
New York Jets
New York Jets
Jets
21.09.2025
19:00
Tennessee Titans
Titans
Tennessee Titans
41:20
Beendet
Indianapolis Colts
Indianapolis Colts
Colts
21.09.2025
19:00
Washington Commanders
Commanders
Washington Commanders
24:41
Beendet
Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders
Raiders
21.09.2025
22:05
Los Angeles Chargers
Chargers
Los Angeles Chargers
20:23
Beendet
Denver Broncos
Denver Broncos
Broncos
21.09.2025
22:05
Seattle Seahawks
Seahawks
Seattle Seahawks
13:44
Beendet
New Orleans Saints
New Orleans Saints
Saints
21.09.2025
22:25
Chicago Bears
Bears
Chicago Bears
14:31
Beendet
Dallas Cowboys
Dallas Cowboys
Cowboys
21.09.2025
22:25
San Francisco 49ers
49ers
San Francisco 49ers
15:16
Beendet
Arizona Cardinals
Arizona Cardinals
Cardinals
22.09.2025
02:20
New York Giants
Giants
New York Giants
22:9
Beendet
Kansas City Chiefs
Kansas City Chiefs
Chiefs
23.09.2025
02:15
Baltimore Ravens
Ravens
Baltimore Ravens
38:30
Beendet
Detroit Lions
Detroit Lions
Lions
26.09.2025
02:15
Arizona Cardinals
Cardinals
Arizona Cardinals
23:20
Beendet
Seattle Seahawks
Seattle Seahawks
Seahawks
28.09.2025
15:30
Pittsburgh Steelers
Steelers
Pittsburgh Steelers
21:24
Beendet
Minnesota Vikings
Minnesota Vikings
Vikings
28.09.2025
19:00
Atlanta Falcons
Falcons
Atlanta Falcons
27:34
Beendet
Washington Commanders
Washington Commanders
Commanders
28.09.2025
19:00
Buffalo Bills
Bills
Buffalo Bills
19:31
Beendet
New Orleans Saints
New Orleans Saints
Saints
28.09.2025
19:00
Detroit Lions
Lions
Detroit Lions
10:34
Beendet
Cleveland Browns
Cleveland Browns
Browns
28.09.2025
19:00
Houston Texans
Texans
Houston Texans
0:26
Beendet
Tennessee Titans
Tennessee Titans
Titans
28.09.2025
19:00
New England Patriots
Patriots
New England Patriots
13:42
Beendet
Carolina Panthers
Carolina Panthers
Panthers
28.09.2025
19:00
New York Giants
Giants
New York Giants
18:21
Beendet
Los Angeles Chargers
Los Angeles Chargers
Chargers
28.09.2025
19:00
Tampa Bay Buccaneers
Buccaneers
Tampa Bay Buccaneers
31:25
Beendet
Philadelphia Eagles
Philadelphia Eagles
Eagles
28.09.2025
22:05
Los Angeles Rams
Rams
Los Angeles Rams
20:27
Beendet
Indianapolis Colts
Indianapolis Colts
Colts
28.09.2025
22:05
San Francisco 49ers
49ers
San Francisco 49ers
26:21
Beendet
Jacksonville Jaguars
Jacksonville Jaguars
Jaguars
28.09.2025
22:25
Kansas City Chiefs
Chiefs
Kansas City Chiefs
20:37
Beendet
Baltimore Ravens
Baltimore Ravens
Ravens
28.09.2025
22:25
Las Vegas Raiders
Raiders
Las Vegas Raiders
25:24
Beendet
Chicago Bears
Chicago Bears
Bears
29.09.2025
02:20
Dallas Cowboys
Cowboys
Dallas Cowboys
40:40
Beendet
Green Bay Packers
Green Bay Packers
Packers
n.V.
30.09.2025
01:15
Miami Dolphins
Dolphins
Miami Dolphins
21:27
Beendet
New York Jets
New York Jets
Jets
30.09.2025
02:15
Denver Broncos
Broncos
Denver Broncos
3:28
Beendet
Cincinnati Bengals
Cincinnati Bengals
Bengals
03.10.2025
02:15
Los Angeles Rams
Rams
Los Angeles Rams
26:23
Beendet
San Francisco 49ers
San Francisco 49ers
49ers
n.V.
05.10.2025
15:30
Cleveland Browns
Browns
Cleveland Browns
21:17
Beendet
Minnesota Vikings
Minnesota Vikings
Vikings
05.10.2025
19:00
Baltimore Ravens
Ravens
Baltimore Ravens
44:10
Beendet
Houston Texans
Houston Texans
Texans
05.10.2025
19:00
Carolina Panthers
Panthers
Carolina Panthers
24:27
Beendet
Miami Dolphins
Miami Dolphins
Dolphins
05.10.2025
19:00
Indianapolis Colts
Colts
Indianapolis Colts
6:40
Beendet
Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders
Raiders
05.10.2025
19:00
New Orleans Saints
Saints
New Orleans Saints
14:26
Beendet
New York Giants
New York Giants
Giants
05.10.2025
19:00
New York Jets
Jets
New York Jets
37:22
Beendet
Dallas Cowboys
Dallas Cowboys
Cowboys
05.10.2025
19:00
Philadelphia Eagles
Eagles
Philadelphia Eagles
21:17
Beendet
Denver Broncos
Denver Broncos
Broncos
05.10.2025
22:05
Arizona Cardinals
Cardinals
Arizona Cardinals
22:21
Beendet
Tennessee Titans
Tennessee Titans
Titans
05.10.2025
22:05
Seattle Seahawks
Seahawks
Seattle Seahawks
38:35
Beendet
Tampa Bay Buccaneers
Tampa Bay Buccaneers
Buccaneers
05.10.2025
22:25
Cincinnati Bengals
Bengals
Cincinnati Bengals
37:24
Beendet
Detroit Lions
Detroit Lions
Lions
05.10.2025
22:25
Los Angeles Chargers
Chargers
Los Angeles Chargers
27:10
Beendet
Washington Commanders
Washington Commanders
Commanders
06.10.2025
02:20
Buffalo Bills
Bills
Buffalo Bills
23:20
Beendet
New England Patriots
New England Patriots
Patriots
07.10.2025
02:15
Jacksonville Jaguars
Jaguars
Jacksonville Jaguars
28:31
Beendet
Kansas City Chiefs
Kansas City Chiefs
Chiefs
10.10.2025
02:15
New York Giants
Giants
New York Giants
17:34
Beendet
Philadelphia Eagles
Philadelphia Eagles
Eagles
12.10.2025
15:30
New York Jets
Jets
New York Jets
13:11
Beendet
Denver Broncos
Denver Broncos
Broncos
12.10.2025
19:00
Baltimore Ravens
Ravens
Baltimore Ravens
17:3
Beendet
Los Angeles Rams
Los Angeles Rams
Rams
12.10.2025
19:00
Carolina Panthers
Panthers
Carolina Panthers
27:30
Beendet
Dallas Cowboys
Dallas Cowboys
Cowboys
12.10.2025
19:00
Indianapolis Colts
Colts
Indianapolis Colts
27:31
Beendet
Arizona Cardinals
Arizona Cardinals
Cardinals
12.10.2025
19:00
Jacksonville Jaguars
Jaguars
Jacksonville Jaguars
20:12
Beendet
Seattle Seahawks
Seattle Seahawks
Seahawks
12.10.2025
19:00
Miami Dolphins
Dolphins
Miami Dolphins
29:27
Beendet
Los Angeles Chargers
Los Angeles Chargers
Chargers
12.10.2025
19:00
Pittsburgh Steelers
Steelers
Pittsburgh Steelers
9:23
Beendet
Cleveland Browns
Cleveland Browns
Browns
12.10.2025
19:00
New Orleans Saints
Saints
New Orleans Saints
25:19
Beendet
New England Patriots
New England Patriots
Patriots
12.10.2025
22:05
Las Vegas Raiders
Raiders
Las Vegas Raiders
10:20
Beendet
Tennessee Titans
Tennessee Titans
Titans
12.10.2025
22:25
Tampa Bay Buccaneers
Buccaneers
Tampa Bay Buccaneers
19:30
Beendet
San Francisco 49ers
San Francisco 49ers
49ers
12.10.2025
22:25
Green Bay Packers
Packers
Green Bay Packers
18:27
Beendet
Cincinnati Bengals
Cincinnati Bengals
Bengals
13.10.2025
02:20
Kansas City Chiefs
Chiefs
Kansas City Chiefs
17:30
Beendet
Detroit Lions
Detroit Lions
Lions
14.10.2025
01:15
Atlanta Falcons
Falcons
Atlanta Falcons
14:24
Beendet
Buffalo Bills
Buffalo Bills
Bills
14.10.2025
02:15
Washington Commanders
Commanders
Washington Commanders
25:24
Beendet
Chicago Bears
Chicago Bears
Bears
17.10.2025
02:15
Cincinnati Bengals
Bengals
Cincinnati Bengals
31:33
Beendet
Pittsburgh Steelers
Pittsburgh Steelers
Steelers
19.10.2025
15:30
Jacksonville Jaguars
Jaguars
Jacksonville Jaguars
35:7
Beendet
Los Angeles Rams
Los Angeles Rams
Rams
19.10.2025
19:00
Chicago Bears
Bears
Chicago Bears
14:26
Beendet
New Orleans Saints
New Orleans Saints
Saints
19.10.2025
19:00
Cleveland Browns
Browns
Cleveland Browns
6:31
Beendet
Miami Dolphins
Miami Dolphins
Dolphins
19.10.2025
19:00
Kansas City Chiefs
Chiefs
Kansas City Chiefs
0:31
Beendet
Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders
Raiders
19.10.2025
19:00
Minnesota Vikings
Vikings
Minnesota Vikings
28:22
Beendet
Philadelphia Eagles
Philadelphia Eagles
Eagles
19.10.2025
19:00
New York Jets
Jets
New York Jets
13:6
Beendet
Carolina Panthers
Carolina Panthers
Panthers
19.10.2025
19:00
Tennessee Titans
Titans
Tennessee Titans
31:13
Beendet
New England Patriots
New England Patriots
Patriots
19.10.2025
22:05
Denver Broncos
Broncos
Denver Broncos
32:33
Beendet
New York Giants
New York Giants
Giants
19.10.2025
22:05
Los Angeles Chargers
Chargers
Los Angeles Chargers
38:24
Beendet
Indianapolis Colts
Indianapolis Colts
Colts
19.10.2025
22:25
Arizona Cardinals
Cardinals
Arizona Cardinals
27:23
Beendet
Green Bay Packers
Green Bay Packers
Packers
19.10.2025
22:25
Dallas Cowboys
Cowboys
Dallas Cowboys
22:44
Beendet
Washington Commanders
Washington Commanders
Commanders
20.10.2025
02:20
San Francisco 49ers
49ers
San Francisco 49ers
10:20
Beendet
Atlanta Falcons
Atlanta Falcons
Falcons
21.10.2025
01:00
Detroit Lions
Lions
Detroit Lions
9:24
Beendet
Tampa Bay Buccaneers
Tampa Bay Buccaneers
Buccaneers
21.10.2025
04:00
Seattle Seahawks
Seahawks
Seattle Seahawks
19:27
Beendet
Houston Texans
Houston Texans
Texans
24.10.2025
02:15
Los Angeles Chargers
Chargers
Los Angeles Chargers
10:37
Beendet
Minnesota Vikings
Minnesota Vikings
Vikings
26.10.2025
18:00
Atlanta Falcons
Falcons
Atlanta Falcons
34:10
Beendet
Miami Dolphins
Miami Dolphins
Dolphins
26.10.2025
18:00
Baltimore Ravens
Ravens
Baltimore Ravens
16:30
Beendet
Chicago Bears
Chicago Bears
Bears
26.10.2025
18:00
Carolina Panthers
Panthers
Carolina Panthers
40:9
Beendet
Buffalo Bills
Buffalo Bills
Bills
26.10.2025
18:00
Cincinnati Bengals
Bengals
Cincinnati Bengals
39:38
Beendet
New York Jets
New York Jets
Jets
26.10.2025
18:00
Houston Texans
Texans
Houston Texans
15:26
Beendet
San Francisco 49ers
San Francisco 49ers
49ers
26.10.2025
18:00
New England Patriots
Patriots
New England Patriots
13:32
Beendet
Cleveland Browns
Cleveland Browns
Browns
26.10.2025
18:00
Philadelphia Eagles
Eagles
Philadelphia Eagles
20:38
Beendet
New York Giants
New York Giants
Giants
26.10.2025
21:05
New Orleans Saints
Saints
New Orleans Saints
23:3
Beendet
Tampa Bay Buccaneers
Tampa Bay Buccaneers
Buccaneers
26.10.2025
21:25
Denver Broncos
Broncos
Denver Broncos
24:44
Beendet
Dallas Cowboys
Dallas Cowboys
Cowboys
26.10.2025
21:25
Indianapolis Colts
Colts
Indianapolis Colts
14:38
Beendet
Tennessee Titans
Tennessee Titans
Titans
27.10.2025
01:20
Pittsburgh Steelers
Steelers
Pittsburgh Steelers
35:25
Beendet
Green Bay Packers
Green Bay Packers
Packers
28.10.2025
01:15
Kansas City Chiefs
Chiefs
Kansas City Chiefs
7:28
Beendet
Washington Commanders
Washington Commanders
Commanders
31.10.2025
01:15
Miami Dolphins
Dolphins
Miami Dolphins
28:6
Beendet
Baltimore Ravens
Baltimore Ravens
Ravens
02.11.2025
19:00
Cincinnati Bengals
Bengals
Cincinnati Bengals
47:42
Beendet
Chicago Bears
Chicago Bears
Bears
02.11.2025
19:00
Detroit Lions
Lions
Detroit Lions
27:24
Beendet
Minnesota Vikings
Minnesota Vikings
Vikings
02.11.2025
19:00
Green Bay Packers
Packers
Green Bay Packers
16:13
Beendet
Carolina Panthers
Carolina Panthers
Panthers
02.11.2025
19:00
Houston Texans
Texans
Houston Texans
18:15
Beendet
Denver Broncos
Denver Broncos
Broncos
02.11.2025
19:00
New England Patriots
Patriots
New England Patriots
23:24
Beendet
Atlanta Falcons
Atlanta Falcons
Falcons
02.11.2025
19:00
New York Giants
Giants
New York Giants
34:24
Beendet
San Francisco 49ers
San Francisco 49ers
49ers
02.11.2025
19:00
Pittsburgh Steelers
Steelers
Pittsburgh Steelers
20:27
Beendet
Indianapolis Colts
Indianapolis Colts
Colts
02.11.2025
19:00
Tennessee Titans
Titans
Tennessee Titans
27:20
Beendet
Los Angeles Chargers
Los Angeles Chargers
Chargers
02.11.2025
22:05
Los Angeles Rams
Rams
Los Angeles Rams
10:34
Beendet
New Orleans Saints
New Orleans Saints
Saints
02.11.2025
22:05
Las Vegas Raiders
Raiders
Las Vegas Raiders
30:29
Beendet
Jacksonville Jaguars
Jacksonville Jaguars
Jaguars
n.V.
02.11.2025
22:25
Buffalo Bills
Bills
Buffalo Bills
21:28
Beendet
Kansas City Chiefs
Kansas City Chiefs
Chiefs
03.11.2025
02:20
Washington Commanders
Commanders
Washington Commanders
38:14
Beendet
Seattle Seahawks
Seattle Seahawks
Seahawks
04.11.2025
02:15
Dallas Cowboys
Cowboys
Dallas Cowboys
27:17
Beendet
Arizona Cardinals
Arizona Cardinals
Cardinals
07.11.2025
02:15
Denver Broncos
Broncos
Denver Broncos
7:10
Beendet
Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders
Raiders
09.11.2025
15:30
Indianapolis Colts
Colts
Indianapolis Colts
25:31
Beendet
Atlanta Falcons
Atlanta Falcons
Falcons
n.V.
09.11.2025
19:00
Carolina Panthers
Panthers
Carolina Panthers
17:7
Beendet
New Orleans Saints
New Orleans Saints
Saints
09.11.2025
19:00
Chicago Bears
Bears
Chicago Bears
20:24
Beendet
New York Giants
New York Giants
Giants
09.11.2025
19:00
Houston Texans
Texans
Houston Texans
29:36
Beendet
Jacksonville Jaguars
Jacksonville Jaguars
Jaguars
09.11.2025
19:00
Miami Dolphins
Dolphins
Miami Dolphins
13:30
Beendet
Buffalo Bills
Buffalo Bills
Bills
09.11.2025
19:00
Minnesota Vikings
Vikings
Minnesota Vikings
27:19
Beendet
Baltimore Ravens
Baltimore Ravens
Ravens
09.11.2025
19:00
New York Jets
Jets
New York Jets
20:27
Beendet
Cleveland Browns
Cleveland Browns
Browns
09.11.2025
19:00
Tampa Bay Buccaneers
Buccaneers
Tampa Bay Buccaneers
28:23
Beendet
New England Patriots
New England Patriots
Patriots
09.11.2025
22:05
Seattle Seahawks
Seahawks
Seattle Seahawks
22:44
Beendet
Arizona Cardinals
Arizona Cardinals
Cardinals
09.11.2025
22:25
San Francisco 49ers
49ers
San Francisco 49ers
42:26
Beendet
Los Angeles Rams
Los Angeles Rams
Rams
09.11.2025
22:25
Washington Commanders
Commanders
Washington Commanders
44:22
Beendet
Detroit Lions
Detroit Lions
Lions
10.11.2025
02:20
Los Angeles Chargers
Chargers
Los Angeles Chargers
10:25
Beendet
Pittsburgh Steelers
Pittsburgh Steelers
Steelers
11.11.2025
02:15
Green Bay Packers
Packers
Green Bay Packers
10:7
Beendet
Philadelphia Eagles
Philadelphia Eagles
Eagles
14.11.2025
02:15
New England Patriots
Patriots
New England Patriots
14:27
Beendet
New York Jets
New York Jets
Jets
16.11.2025
15:30
Miami Dolphins
Dolphins
Miami Dolphins
13:16
Beendet
Washington Commanders
Washington Commanders
Commanders
n.V.
16.11.2025
19:00
Atlanta Falcons
Falcons
Atlanta Falcons
30:27
Beendet
Carolina Panthers
Carolina Panthers
Panthers
n.V.
16.11.2025
19:00
Buffalo Bills
Bills
Buffalo Bills
32:44
Beendet
Tampa Bay Buccaneers
Tampa Bay Buccaneers
Buccaneers
16.11.2025
19:00
Jacksonville Jaguars
Jaguars
Jacksonville Jaguars
6:35
Beendet
Los Angeles Chargers
Los Angeles Chargers
Chargers
16.11.2025
19:00
Minnesota Vikings
Vikings
Minnesota Vikings
19:17
Beendet
Chicago Bears
Chicago Bears
Bears
16.11.2025
19:00
New York Giants
Giants
New York Giants
27:20
Beendet
Green Bay Packers
Green Bay Packers
Packers
16.11.2025
19:00
Pittsburgh Steelers
Steelers
Pittsburgh Steelers
12:34
Beendet
Cincinnati Bengals
Cincinnati Bengals
Bengals
16.11.2025
19:00
Tennessee Titans
Titans
Tennessee Titans
16:13
Beendet
Houston Texans
Houston Texans
Texans
16.11.2025
22:05
Arizona Cardinals
Cardinals
Arizona Cardinals
41:22
Beendet
San Francisco 49ers
San Francisco 49ers
49ers
16.11.2025
22:05
Los Angeles Rams
Rams
Los Angeles Rams
19:21
Beendet
Seattle Seahawks
Seattle Seahawks
Seahawks
16.11.2025
22:25
Cleveland Browns
Browns
Cleveland Browns
23:16
Beendet
Baltimore Ravens
Baltimore Ravens
Ravens
16.11.2025
22:25
Denver Broncos
Broncos
Denver Broncos
19:22
Beendet
Kansas City Chiefs
Kansas City Chiefs
Chiefs
17.11.2025
02:20
Philadelphia Eagles
Eagles
Philadelphia Eagles
9:16
Beendet
Detroit Lions
Detroit Lions
Lions
18.11.2025
02:15
Las Vegas Raiders
Raiders
Las Vegas Raiders
33:16
Beendet
Dallas Cowboys
Dallas Cowboys
Cowboys
21.11.2025
02:15
Houston Texans
Texans
Houston Texans
19:23
Beendet
Buffalo Bills
Buffalo Bills
Bills
23.11.2025
19:00
Baltimore Ravens
Ravens
Baltimore Ravens
10:23
Beendet
New York Jets
New York Jets
Jets
23.11.2025
19:00
Chicago Bears
Bears
Chicago Bears
28:31
Beendet
Pittsburgh Steelers
Pittsburgh Steelers
Steelers
23.11.2025
19:00
Cincinnati Bengals
Bengals
Cincinnati Bengals
26:20
Beendet
New England Patriots
New England Patriots
Patriots
23.11.2025
19:00
Detroit Lions
Lions
Detroit Lions
27:34
Beendet
New York Giants
New York Giants
Giants
n.V.
23.11.2025
19:00
Green Bay Packers
Packers
Green Bay Packers
6:23
Beendet
Minnesota Vikings
Minnesota Vikings
Vikings
23.11.2025
19:00
Kansas City Chiefs
Chiefs
Kansas City Chiefs
20:23
Beendet
Indianapolis Colts
Indianapolis Colts
Colts
n.V.
23.11.2025
19:00
Tennessee Titans
Titans
Tennessee Titans
30:24
Beendet
Seattle Seahawks
Seattle Seahawks
Seahawks
23.11.2025
22:05
Arizona Cardinals
Cardinals
Arizona Cardinals
27:24
Beendet
Jacksonville Jaguars
Jacksonville Jaguars
Jaguars
n.V.
23.11.2025
22:05
Las Vegas Raiders
Raiders
Las Vegas Raiders
24:10
Beendet
Cleveland Browns
Cleveland Browns
Browns
23.11.2025
22:25
Dallas Cowboys
Cowboys
Dallas Cowboys
21:24
Beendet
Philadelphia Eagles
Philadelphia Eagles
Eagles
23.11.2025
22:25
New Orleans Saints
Saints
New Orleans Saints
24:10
Beendet
Atlanta Falcons
Atlanta Falcons
Falcons
24.11.2025
02:20
Los Angeles Rams
Rams
Los Angeles Rams
7:34
Beendet
Tampa Bay Buccaneers
Tampa Bay Buccaneers
Buccaneers
25.11.2025
02:15
San Francisco 49ers
49ers
San Francisco 49ers
9:20
Beendet
Carolina Panthers
Carolina Panthers
Panthers
27.11.2025
19:00
Detroit Lions
Lions
Detroit Lions
31:24
Beendet
Green Bay Packers
Green Bay Packers
Packers
27.11.2025
22:30
Dallas Cowboys
Cowboys
Dallas Cowboys
28:31
Beendet
Kansas City Chiefs
Kansas City Chiefs
Chiefs
28.11.2025
02:20
Baltimore Ravens
Ravens
Baltimore Ravens
32:14
Beendet
Cincinnati Bengals
Cincinnati Bengals
Bengals
28.11.2025
21:00
Philadelphia Eagles
Eagles
Philadelphia Eagles
24:15
Beendet
Chicago Bears
Chicago Bears
Bears
30.11.2025
19:00
Carolina Panthers
Panthers
Carolina Panthers
28:31
Beendet
Los Angeles Rams
Los Angeles Rams
Rams
30.11.2025
19:00
Cleveland Browns
Browns
Cleveland Browns
26:8
Beendet
San Francisco 49ers
San Francisco 49ers
49ers
30.11.2025
19:00
Indianapolis Colts
Colts
Indianapolis Colts
20:16
Beendet
Houston Texans
Houston Texans
Texans
30.11.2025
19:00
Miami Dolphins
Dolphins
Miami Dolphins
17:21
Beendet
New Orleans Saints
New Orleans Saints
Saints
30.11.2025
19:00
New York Jets
Jets
New York Jets
24:27
Beendet
Atlanta Falcons
Atlanta Falcons
Falcons
30.11.2025
19:00
Tampa Bay Buccaneers
Buccaneers
Tampa Bay Buccaneers
17:20
Beendet
Arizona Cardinals
Arizona Cardinals
Cardinals
30.11.2025
19:00
Tennessee Titans
Titans
Tennessee Titans
25:3
Beendet
Jacksonville Jaguars
Jacksonville Jaguars
Jaguars
30.11.2025
22:05
Seattle Seahawks
Seahawks
Seattle Seahawks
0:26
Beendet
Minnesota Vikings
Minnesota Vikings
Vikings
30.11.2025
22:25
Los Angeles Chargers
Chargers
Los Angeles Chargers
14:31
Beendet
Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders
Raiders
30.11.2025
22:25
Pittsburgh Steelers
Steelers
Pittsburgh Steelers
26:7
Beendet
Buffalo Bills
Buffalo Bills
Bills
01.12.2025
02:20
Washington Commanders
Commanders
Washington Commanders
27:26
Beendet
Denver Broncos
Denver Broncos
Broncos
n.V.
02.12.2025
02:15
New England Patriots
Patriots
New England Patriots
15:33
Beendet
New York Giants
New York Giants
Giants
05.12.2025
02:15
Detroit Lions
Lions
Detroit Lions
30:44
Beendet
Dallas Cowboys
Dallas Cowboys
Cowboys
07.12.2025
19:00
Atlanta Falcons
Falcons
Atlanta Falcons
37:9
Beendet
Seattle Seahawks
Seattle Seahawks
Seahawks
07.12.2025
19:00
Baltimore Ravens
Ravens
Baltimore Ravens
27:22
Beendet
Pittsburgh Steelers
Pittsburgh Steelers
Steelers
07.12.2025
19:00
Cleveland Browns
Browns
Cleveland Browns
31:29
Beendet
Tennessee Titans
Tennessee Titans
Titans
07.12.2025
19:00
Jacksonville Jaguars
Jaguars
Jacksonville Jaguars
19:36
Beendet
Indianapolis Colts
Indianapolis Colts
Colts
07.12.2025
19:00
Minnesota Vikings
Vikings
Minnesota Vikings
0:31
Beendet
Washington Commanders
Washington Commanders
Commanders
07.12.2025
19:00
New York Jets
Jets
New York Jets
34:10
Beendet
Miami Dolphins
Miami Dolphins
Dolphins
07.12.2025
19:00
Tampa Bay Buccaneers
Buccaneers
Tampa Bay Buccaneers
24:20
Beendet
New Orleans Saints
New Orleans Saints
Saints
07.12.2025
19:00
Buffalo Bills
Bills
Buffalo Bills
34:39
Beendet
Cincinnati Bengals
Cincinnati Bengals
Bengals
07.12.2025
22:05
Las Vegas Raiders
Raiders
Las Vegas Raiders
24:17
Beendet
Denver Broncos
Denver Broncos
Broncos
07.12.2025
22:25
Green Bay Packers
Packers
Green Bay Packers
21:28
Beendet
Chicago Bears
Chicago Bears
Bears
07.12.2025
22:25
Arizona Cardinals
Cardinals
Arizona Cardinals
45:17
Beendet
Los Angeles Rams
Los Angeles Rams
Rams
08.12.2025
02:20
Kansas City Chiefs
Chiefs
Kansas City Chiefs
20:10
Beendet
Houston Texans
Houston Texans
Texans
09.12.2025
02:15
Los Angeles Chargers
Chargers
Los Angeles Chargers
19:22
Beendet
Philadelphia Eagles
Philadelphia Eagles
Eagles
n.V.
12.12.2025
02:15
Tampa Bay Buccaneers
Buccaneers
Tampa Bay Buccaneers
29:28
Beendet
Atlanta Falcons
Atlanta Falcons
Falcons
14.12.2025
19:00
Chicago Bears
Bears
Chicago Bears
3:31
Beendet
Cleveland Browns
Cleveland Browns
Browns
14.12.2025
19:00
Cincinnati Bengals
Bengals
Cincinnati Bengals
24:0
Beendet
Baltimore Ravens
Baltimore Ravens
Ravens
14.12.2025
19:00
Houston Texans
Texans
Houston Texans
20:40
Beendet
Arizona Cardinals
Arizona Cardinals
Cardinals
14.12.2025
19:00
Jacksonville Jaguars
Jaguars
Jacksonville Jaguars
20:48
Beendet
New York Jets
New York Jets
Jets
14.12.2025
19:00
Kansas City Chiefs
Chiefs
Kansas City Chiefs
16:13
Beendet
Los Angeles Chargers
Los Angeles Chargers
Chargers
14.12.2025
19:00
New England Patriots
Patriots
New England Patriots
35:31
Beendet
Buffalo Bills
Buffalo Bills
Bills
14.12.2025
19:00
New York Giants
Giants
New York Giants
29:21
Beendet
Washington Commanders
Washington Commanders
Commanders
14.12.2025
19:00
Philadelphia Eagles
Eagles
Philadelphia Eagles
0:31
Beendet
Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders
Raiders
14.12.2025
22:25
Denver Broncos
Broncos
Denver Broncos
26:34
Beendet
Green Bay Packers
Green Bay Packers
Packers
14.12.2025
22:25
Los Angeles Rams
Rams
Los Angeles Rams
34:41
Beendet
Detroit Lions
Detroit Lions
Lions
14.12.2025
22:25
New Orleans Saints
Saints
New Orleans Saints
17:20
Beendet
Carolina Panthers
Carolina Panthers
Panthers
14.12.2025
22:25
Seattle Seahawks
Seahawks
Seattle Seahawks
16:18
Beendet
Indianapolis Colts
Indianapolis Colts
Colts
14.12.2025
22:25
San Francisco 49ers
49ers
San Francisco 49ers
24:37
Beendet
Tennessee Titans
Tennessee Titans
Titans
15.12.2025
02:20
Dallas Cowboys
Cowboys
Dallas Cowboys
34:26
Beendet
Minnesota Vikings
Minnesota Vikings
Vikings
16.12.2025
02:15
Pittsburgh Steelers
Steelers
Pittsburgh Steelers
15:28
Beendet
Miami Dolphins
Miami Dolphins
Dolphins
19.12.2025
02:15
Seattle Seahawks
Seahawks
Seattle Seahawks
37:38
Beendet
Los Angeles Rams
Los Angeles Rams
Rams
n.V.
20.12.2025
23:00
Washington Commanders
Commanders
Washington Commanders
29:18
Beendet
Philadelphia Eagles
Philadelphia Eagles
Eagles
21.12.2025
02:20
Chicago Bears
Bears
Chicago Bears
16:22
Beendet
Green Bay Packers
Green Bay Packers
Packers
n.V.
21.12.2025
19:00
Carolina Panthers
Panthers
Carolina Panthers
20:23
Beendet
Tampa Bay Buccaneers
Tampa Bay Buccaneers
Buccaneers
21.12.2025
19:00
Cleveland Browns
Browns
Cleveland Browns
23:20
Beendet
Buffalo Bills
Buffalo Bills
Bills
21.12.2025
19:00
Dallas Cowboys
Cowboys
Dallas Cowboys
34:17
Beendet
Los Angeles Chargers
Los Angeles Chargers
Chargers
21.12.2025
19:00
New Orleans Saints
Saints
New Orleans Saints
6:29
Beendet
New York Jets
New York Jets
Jets
21.12.2025
19:00
New York Giants
Giants
New York Giants
16:13
Beendet
Minnesota Vikings
Minnesota Vikings
Vikings
21.12.2025
19:00
Tennessee Titans
Titans
Tennessee Titans
9:26
Beendet
Kansas City Chiefs
Kansas City Chiefs
Chiefs
21.12.2025
19:00
Miami Dolphins
Dolphins
Miami Dolphins
45:21
Beendet
Cincinnati Bengals
Cincinnati Bengals
Bengals
21.12.2025
22:05
Arizona Cardinals
Cardinals
Arizona Cardinals
26:19
Beendet
Atlanta Falcons
Atlanta Falcons
Falcons
21.12.2025
22:05
Denver Broncos
Broncos
Denver Broncos
34:20
Beendet
Jacksonville Jaguars
Jacksonville Jaguars
Jaguars
21.12.2025
22:25
Detroit Lions
Lions
Detroit Lions
29:24
Beendet
Pittsburgh Steelers
Pittsburgh Steelers
Steelers
21.12.2025
22:25
Houston Texans
Texans
Houston Texans
21:23
Beendet
Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders
Raiders
22.12.2025
02:20
Baltimore Ravens
Ravens
Baltimore Ravens
28:24
Beendet
New England Patriots
New England Patriots
Patriots
23.12.2025
02:15
Indianapolis Colts
Colts
Indianapolis Colts
48:27
Beendet
San Francisco 49ers
San Francisco 49ers
49ers
25.12.2025
19:00
Washington Commanders
Commanders
Washington Commanders
30:23
Beendet
Dallas Cowboys
Dallas Cowboys
Cowboys
25.12.2025
22:30
Minnesota Vikings
Vikings
Minnesota Vikings
10:23
Beendet
Detroit Lions
Detroit Lions
Lions
26.12.2025
02:15
Kansas City Chiefs
Chiefs
Kansas City Chiefs
20:13
Beendet
Denver Broncos
Denver Broncos
Broncos
27.12.2025
22:30
Los Angeles Chargers
Chargers
Los Angeles Chargers
20:16
Beendet
Houston Texans
Houston Texans
Texans
28.12.2025
02:00
Green Bay Packers
Packers
Green Bay Packers
41:24
Beendet
Baltimore Ravens
Baltimore Ravens
Ravens
28.12.2025
19:00
Cleveland Browns
Browns
Cleveland Browns
6:13
Beendet
Pittsburgh Steelers
Pittsburgh Steelers
Steelers
28.12.2025
19:00
Indianapolis Colts
Colts
Indianapolis Colts
23:17
Beendet
Jacksonville Jaguars
Jacksonville Jaguars
Jaguars
28.12.2025
19:00
Miami Dolphins
Dolphins
Miami Dolphins
17:20
Beendet
Tampa Bay Buccaneers
Tampa Bay Buccaneers
Buccaneers
28.12.2025
19:00
New York Jets
Jets
New York Jets
42:10
Beendet
New England Patriots
New England Patriots
Patriots
28.12.2025
19:00
Tennessee Titans
Titans
Tennessee Titans
34:26
Beendet
New Orleans Saints
New Orleans Saints
Saints
28.12.2025
19:00
Carolina Panthers
Panthers
Carolina Panthers
27:10
Beendet
Seattle Seahawks
Seattle Seahawks
Seahawks
28.12.2025
19:00
Cincinnati Bengals
Bengals
Cincinnati Bengals
14:37
Beendet
Arizona Cardinals
Arizona Cardinals
Cardinals
28.12.2025
22:05
Las Vegas Raiders
Raiders
Las Vegas Raiders
34:10
Beendet
New York Giants
New York Giants
Giants
28.12.2025
22:25
Buffalo Bills
Bills
Buffalo Bills
13:12
Beendet
Philadelphia Eagles
Philadelphia Eagles
Eagles
29.12.2025
02:20
San Francisco 49ers
49ers
San Francisco 49ers
38:42
Beendet
Chicago Bears
Chicago Bears
Bears
30.12.2025
02:15
Atlanta Falcons
Falcons
Atlanta Falcons
24:27
Beendet
Los Angeles Rams
Los Angeles Rams
Rams
03.01.2026
22:30
Tampa Bay Buccaneers
Buccaneers
Tampa Bay Buccaneers
14:16
Beendet
Carolina Panthers
Carolina Panthers
Panthers
04.01.2026
02:00
San Francisco 49ers
49ers
San Francisco 49ers
13:3
Beendet
Seattle Seahawks
Seattle Seahawks
Seahawks
04.01.2026
19:00
Atlanta Falcons
Falcons
Atlanta Falcons
17:19
Beendet
New Orleans Saints
New Orleans Saints
Saints
04.01.2026
19:00
Cincinnati Bengals
Bengals
Cincinnati Bengals
20:18
Beendet
Cleveland Browns
Cleveland Browns
Browns
04.01.2026
19:00
Houston Texans
Texans
Houston Texans
30:38
Beendet
Indianapolis Colts
Indianapolis Colts
Colts
04.01.2026
19:00
Jacksonville Jaguars
Jaguars
Jacksonville Jaguars
7:41
Beendet
Tennessee Titans
Tennessee Titans
Titans
04.01.2026
19:00
Minnesota Vikings
Vikings
Minnesota Vikings
3:16
Beendet
Green Bay Packers
Green Bay Packers
Packers
04.01.2026
19:00
New York Giants
Giants
New York Giants
17:34
Beendet
Dallas Cowboys
Dallas Cowboys
Cowboys
04.01.2026
22:25
Buffalo Bills
Bills
Buffalo Bills
8:35
Beendet
New York Jets
New York Jets
Jets
04.01.2026
22:25
Chicago Bears
Bears
Chicago Bears
19:16
Beendet
Detroit Lions
Detroit Lions
Lions
04.01.2026
22:25
Denver Broncos
Broncos
Denver Broncos
3:19
Beendet
Los Angeles Chargers
Los Angeles Chargers
Chargers
04.01.2026
22:25
Los Angeles Rams
Rams
Los Angeles Rams
20:37
Beendet
Arizona Cardinals
Arizona Cardinals
Cardinals
04.01.2026
22:25
Las Vegas Raiders
Raiders
Las Vegas Raiders
12:14
Beendet
Kansas City Chiefs
Kansas City Chiefs
Chiefs
04.01.2026
22:25
New England Patriots
Patriots
New England Patriots
10:38
Beendet
Miami Dolphins
Miami Dolphins
Dolphins
04.01.2026
22:25
Philadelphia Eagles
Eagles
Philadelphia Eagles
24:17
Beendet
Washington Commanders
Washington Commanders
Commanders
05.01.2026
02:20
Pittsburgh Steelers
Steelers
Pittsburgh Steelers
24:26
Beendet
Baltimore Ravens
Baltimore Ravens
Ravens
