NFL
Patrick Mahomes: Sein Reha-Plan für ein schnelles Comeback bei den Kansas City Chiefs
- Aktualisiert: 07.01.2026
- 10:22 Uhr
- Oliver Jensen
Patrick Mahomes arbeitet daran, nach seinem Kreuzbandriss schnellstmöglich wieder fit zu werden. Dafür stellt er auch seine Offseason um.
Patrick Mahomes blickt auf die schlimmste Saison seiner NFL-Karriere zurück.
Erstmals überhaupt verpassten die Kansas City Chiefs mit Mahomes im Kader die Playoffs. Der Tiefpunkt ereignete sich am 14. Dezember, als die Chiefs im Spiel gegen die Los Angeles Chargers nicht nur die letzten Playoff-Hoffnungen verspielten, sondern auch noch ihren Quarterback mit einem Kreuzbandriss verloren.
Ob der 30-Jährige zum Saisonstart 2026 wieder auf dem Platz steht, ist sehr ungewiss. Sicher ist aber, dass der dreimalige Super-Bowl-Sieger alles unternimmt, um schnellstmöglich wieder fit zu sein.
Mahomes wurde direkt am Tage nach der Verletzung operiert. Head Coach Andy Reid rechnet damit, dass Mahomes in der Offseason in Kansas City bleiben wird, um unter optimalen Bedingungen an seiner Rückkehr zu arbeiten.
Mahomes bleibt in der Offseason in Kansas
Normalerweise verbringt der Texaner die Offseason immer in Dallas-Fort Worth, wo er ein Zuhause hat und unter Bobby Stroupe im APEC (Athlete Performance Enhancement Center) trainiert.
"Es geht ihm großartig, obwohl die OP erst drei Wochen her ist", erklärte Reid. "Er wird wahrscheinlich die meiste Zeit hier oben bleiben, um die Reha zu absolvieren. Er und Julie (Frymyer, Athletik-Trainerin und Physio-Therapeutin, Anm.d.Red.) - sie ist diejenige, die all diese Reha-Physiotherapie mit ihm macht. Er hat viel Vertrauen in sie und arbeitet sehr hart."
Weiter sagte der Trainer: "Ich denke, sie werden einfach weitermachen, bis wir wieder (die Saisonvorbereitung) anfangen. Nicht, dass er keine Pausen einlegen wird, hier und da, aber gerade jetzt ist er in dieser frühen Phase, in der man richtig hart arbeiten muss. Das ist nicht unbedingt etwas Schönes, was man jeden Tag gerne macht. Wichtig ist, dass man immer weiter dranbleibt und weiterarbeitet – und genau das tut er."
Schwächste Chiefs-Saison seit 2012
Die Abhängigkeit der Chiefs von Mahomes ist groß. Mit einer Bilanz von 6-11 erspielte sich Kansas City in der Spielzeit 2025 die wenigsten Siege seit der Saison 2012. Alle Spiele seit seiner Verletzung wurden verloren.
Die NFL-Saison 2026 beginnt am 10. September 2026.