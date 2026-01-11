- Anzeige -
- Anzeige -
NFL

NFL Playoffs - Buffalo Bills: Josh Allen verletzt - Sorgen um angeschlagenen Quarterback-Star

  • Aktualisiert: 13.01.2026
  • 08:55 Uhr
  • ran.de

Die Buffalo Bills müssen in der Wild Card Round der NFL Playoffs bei den Jacksonville Jaguars antreten. Josh Allen muss dabei Schmerzen aushalten.

Verletzungssorgen bei den Buffalo Bills: Josh Allen musste bereits früh im ersten Viertel des Wild Card Games bei den Jacksonville Jaguars untersucht werden - Verdacht auf eine Gehirnerschütterung. Der Star-Quarterback bekam grünes Licht und kehrte wieder zurück.

- Anzeige -
- Anzeige -
NFL, American Football Herren, USA AFC Wild Card Round-Buffalo Bills at Jacksonville Jaguars Jan 11, 2026; Jacksonville, FL, USA; Buffalo Bills quarterback Josh Allen (17) warms up before an AFC Wi...

Alle NFL-Highlights und ausgewählte -Relives auf Joyn

Die NFL-Highlights auf Joyn.

- Anzeige -

Im zweiten Viertel musste Allen wieder in das ominöse blaue Zelt, in dem Spieler auf eine mögliche Concussion untersucht werden. Dieses Mal waren auch Hand und Knie lädiert. Doch Allen kämpfte sich viereinhalb Minuten vor der Halftime wieder zurück.

Zwischenzeitlich erlief er den Touchdown, der die Bills nach einem 3:7-Rückstand wieder in Führung brachte. Aus zwei Yards fand der MVP der Vorsaison den Weg in die Endzone.

- Anzeige -

NFL-Playoffs im Relive auf Joyn:

Allen ist trotz aller Leiden aktuell der Spieler, der mit weitem Abstand die meisten Starts nacheinander gesammelt hat. In Week 18 spielte er einen Snap, ehe er für die Playoffs geschont wurde, und stand damit beim 135. Spiel nacheinander in der Startformation.

Zuletzt hatte Allen auch mit Fußproblemen zu kämpfen. Sollte er doch mal nicht zur Verfügung stehen, wäre Mitch Trubisky die erste Backup-Option. Dieser kam in dieser Saison in vier Spielen zum Einsatz, nur in Week 18 über längere Zeit.

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.
Mehr News und Videos
ATLANTA, GA Ð OCTOBER 03: Former Falcon Matt Ryan on the sideline prior to the start of the NFL, American Football Herren, USA game between the Tampa Bay Buccaneers and the Atlanta Falcons on Octob...
News

"Chance meines Lebens": Ryan übernimmt Job bei Falcons

  • 13.01.2026
  • 10:03 Uhr
NFC Wild Card Playoffs: San Francisco 49ers v Philadelphia Eagles
News

Kommentar: Drama pur! NFL zeigt anderen Sportarten, wie Titelkampf geht

  • 13.01.2026
  • 09:59 Uhr
imago images 1066459937
News

Kommentar: Die Eagles haben ein unlösbares Problem

  • 13.01.2026
  • 09:58 Uhr
AFC Wild Card Playoffs: Los Angeles Chargers v New England Patriots - NFL 2025
News

Kommentar: So wird Herbert nie ein Elite-Quarterback

  • 13.01.2026
  • 09:57 Uhr
Playoff Picture
News

Playoff Picture: Texans komplettieren Divisional Round

  • 13.01.2026
  • 09:47 Uhr

NFL - Packers-Coach untröstlich nach Bears-Comeback: "Wird lange weh tun"

  • Video
  • 01:42 Min
  • Ab 0

NFL-Highlights: Super-Bowl-Champion raus! Eagles scheitern an 49ers

  • Video
  • 06:15 Min
  • Ab 0

NFL-Highlights: New England Patriots gelingt erster Playoff-Sieg seit Tom Brady

  • Video
  • 06:02 Min
  • Ab 0
imago images 1070922216
News

Fällt das erste Paris-Spiel der Saints ins Wasser?

  • 13.01.2026
  • 09:29 Uhr
Rodgers Texans
News

Letztes Rodgers-Spiel? Texans beenden Steelers-Saison brutal

  • 13.01.2026
  • 09:14 Uhr