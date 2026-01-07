Die NFL-Playoffs gehen in die zweite Runde. Wer gewinnt die vier Partien der Divisional Round? ran hat die KI befragt. Da waren es nur noch acht. Die Teilnehmer der NFL Divisional Playoffs stehen fest. In der AFC treffen die Denver Broncos auf die Buffalo Bills und die New England Patriots empfangen die Houston Texans. Auf NFC-Seite bekommen es die Seattle Seahawks mit den San Francisco 49ers zu tun, während die Los Angeles Rams zu den Chicago Bears reisen. Welche vier Mannschaften qualifizieren sich für die Championship Games? ran hat "ChatGPT" befragt. Highlights und Relives der NFL kostenlos auf Joyn

- Anzeige -

- Anzeige -

Buffalo Bills at Denver Broncos KI-Tipp: Broncos gewinnen. Begründung von "ChatGPT": "Buffalo hatte ein hartes Wild-Card-Spiel und könnte durch die kurze Regenerationszeit etwas müde sein. Denvers Defense ist tendenziell stabil und hat die Saison über konstant gespielt - das könnte den Bills mit ihrem fragilen Passangriff Probleme bereiten."

- Anzeige -

- Anzeige -

San Francisco 49ers at Seattle Seahawks KI-Tipp: Seahawks gewinnen. Begründung von "ChatGPT": "Seattle gewann das letzte Regular-Season-Duell gegen San Francisco deutlich. Die Seahawks-Defense hat in den direkten Duellen den 49ers-Angriff mehrmals gut kontrolliert. San Francisco könnte durch Verletzungen (u. a. Tight End George Kittle) etwas limitiert sein, während Seattle ausgeruht und zu Hause antreten kann."

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Houston Texans at New England Patriots KI-Tipp: Patriots gewinnen knapp. Begründung von "ChatGPT": "New England spielt zu Hause und hat das Momentum aus dem Wild-Card-Sieg. Houston hat eine starke Defense, die gegen die Steelers dominierte, zeigte aber mit den zahlreichen Turnovers offensive Unsicherheiten. Die Patriots-Offense mit Drake Maye funktionierte zuletzt besser, besonders mit Unterstützung der Defense. Das macht dieses Duell sehr eng, aber Heimvorteil und Coaching könnten entscheiden."

- Anzeige -

Los Angeles Rams at Chicago Bears KI-Tipp: Bears gewinnen. Begründung von "ChatGPT": Chicago hat gegen die Packers gezeigt, dass sie auch enge Spiele gewinnen können. Die Rams sind unberechenbar und haben Offensiv-Power, aber die Bears-Defense spielte in der Regular Season stark gegen Big-Yardage-Teams. Chicago hat leichte Vorteile wegen des Heimrechts und des Matchup-Vorteils in der Front-Seven."

- Anzeige -