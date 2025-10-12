Die Regular Season 2025 der NFL ist beendet. Hier erfahrt ihr alles zum Zeitplan, wo ihr die Postseason-Spiele live sehen könnt und wo ihr Highlights und Liveticker findet.

Die NFL-Saison 2025/26 begann mit dem Season Opener zwischen den Philadelphia Eagles und den Dallas Cowboys im September und endet mit dem Super Bowl 2026 am 8. Februar im Levi’s Stadium. Nach dem Abschluss der Regular Season beginnt mit den Playoffs im Januar die heiße Phase.

Im Finale der AFC stehen bereits die Denver Broncos, die sich auf dem Weg dorthin gegen die Buffalo Bills durchgesetzt haben. Dort trifft das Team von Sean Payton auf die New England Patriots.

In der NFC kämpfen noch die Seattle Seahawks und die Los Angeles Rams um den Einzug in den Super Bowl. Die Seahawks zogen ins NFC Championship Game ein, indem sie die San Francisco 49ers aus dem Rennen warfen. LA gewann in der Verlängerung gegen die Chicago Bears.