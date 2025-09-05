Anzeige
Spuck-Attacke auf Dak Prescott

NFL Kickoff: Philadelphia Eagles ringen Dallas Cowboys nieder

  • Veröffentlicht: 05.09.2025
  • 06:18 Uhr
  • Kai Esser
Zum Start der NFL-Saison haben die Philadelphia Eagles einen Sieg im Divisionsduell gegen die Dallas Cowboys eingefahren. Überschattet wurde die Partie von einer Spuck-Attacke auf Dak Prescott.

Von Kai Esser

Die NFL ist zurück! Und das Auftaktspiel ließ keine Wünsche offen, Am Ende setzten sich die Philadelphia Eagles erwartungsgemäß mit 24:20 gegen die Dallas Cowboys durch. Allerdings hielten die Cowboys die Partie lange Zeit offen.

Mehr als das: Dallas ging zwei Mal mit 7:0 und 14:7 in Führung, am Ende setzte sich die höhere individuelle Klasse bei den Eagles durch. Jalen Hurts überzeugte vor allem auf dem Boden mit 65 Yards und zwei Rushing Touchdowns. Durch die Luft gelangen ihm 152 Yards, bei 23 Pässen aber nur vier Incompletions.

Auch Saquon Barkley zeigte bereits sein Können: Neben 84 Total Yards erlief er ebenfalls einen Touchdown. Überraschend: Wide Receiver A.J. Brown hatte bis zwei Minuten vor Schluss nicht nur keinen Catch, er wurde nicht ein einziges Mal angeworfen! (Ein Catch für acht Yards)

Bester Mann der Cowboys war der neue Running Back Javonte Williams, der die beiden Touchdowns für "America's Team" erlief (dazu 54 Yards). Sein Komplementär-Läufer, Miles Sanders, hatte zwar einen langen Lauf (49 Yards), ihm unterlief mit einem Fumble jedoch der einzige Turnover der Partie.

Philadelphia Eagles: Jalen Carter mit Spuck-Attacke gegen Dak Prescott

Im 3. Viertel wurde das Spiel wegen eines Gewitters für rund eine Stunde unterbrochen.

Überschattet wurde die Partie allerdings von einem waschechten Skandal: Defensive Tackle Jalen Carter von den Eagles hatte Cowboys Quarterback Dak Prescott gleich nach dem Opening Kickoff angespuckt. Dafür wurde er des Feldes verwiesen, ohne auch nur einen Snap gespielt zu haben.

Für die Eagles geht es in Woche zwei weiter mit dem Super Bowl Rematch bei den Kansas City Chiefs, die Dallas Cowboys empfangen zum nächsten Divisionsduell die New York Giants.

