Wenn die Texans in den Playoffs auf die Colts treffen (Samstag ab 22:20 Uhr live auf ProSieben MAXX und ran.de), kommt es zum dritten Saison-Duell der beiden Comeback-Quarterbacks Andrew Luck und Deshaun Watson. Die beiden Quarterbacks teilen nicht nur das gemeinsame Schicksal einer verlorenen Saison 2017, sondern erlebten auch einen sehr ähnlichen Saisonverlauf.

München - Die Parallelen sind nicht von der Hand zu weisen. Sowohl Colts-Quarterback Andrew Luck als auch Deshaun Watson, sein Gegenüber bei den Texans, gehören zu den größten Comeback-Spielern der Saison. Beide hatten schwere Verletzungen. Beide sind mit ihren Teams schwer in die Saison gestartet. Beide zeigen in dieser Saison Topleistungen. Am Samstag stehen sich die beiden Passgeber beim Playoff-Duell (ab 22:20 Uhr live auf ProSieben MAXX und ran.de) bereits zum dritten Mal in der Saison gegenüber.

Auch wenn die AFC South von den Houston Texans (11-5) gewonnen wurde, waren die Wildcard-Runden-Gegner aus Indianapolis (10-6) nicht weit entfernt. Dies war auch in den beiden Regular-Season-Duellen zwischen den Kontrahenten zu sehen. So gingen beide Spiele an das jeweilige Auswärtsteam.