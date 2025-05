Die Setzliste in den NFL Playoffs bleibt offenbar unverändert. Die Detroit Lions haben ihren Vorschlag beim Meeting der Team-Besitzer zurückgezogen.

Momentan steht in Minneapolis eine wichtige Entscheidung in der NFL an. Bleibt das Setzformat der Playoffs wie bisher oder kommt es zu einer bedeutsamen Veränderung?

Die Teambesitzer sollten über den Vorschlag der Detroit Lions zur Änderung des bisherigen Setzformats abstimmen, nach dem die Teams streng nach der Bilanz der Regular Season gesetzt wären. Das berichteten mehrere Insider übereinstimmend. Bislang gingen die ersten vier Plätze automatisch an die Division-Sieger.

Allerdings kam es wohl nie zur Abstimmung. Wie unter anderem "ESPN" berichtet, haben die Lions ihren Vorschlag zur Regel-Revolution in den Playoffs zurückgezogen.

Laut NFL-Insider Ian Rapoport habe es ohnehin nicht die nötige Unterstützung für den Vorschlag gegeben. Möglich ist eine erneute Diskussion darüber wohl erst dann, wenn der Spielplan auf einen 18. Spieltag erweitert wird.