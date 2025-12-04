NFL Playoffs: Green Bay Packers können Postseason-Ticket klarmachen - die Szenarien am 17. Spieltag

Die Regular Season befindet sich auf der Zielgeraden. Noch zwei Spieltage, dann beginnen in der NFL die Playoffs - einige Teams haben bereits ihr Ticket gelöst. In Week 17 können weitere Postseason-Entscheidungen fallen. Week 17 der NFL steht vor der Tür. Nachdem die Denver Broncos und Los Angeles Rams sich bereits in Woche 15 für die Playoffs qualifiziert haben, konnten in der Vorwoche weitere acht Teams ihr Ticket für die Postseason buchen - unter anderem die Buffalo Bills, die New England Patriots und die Chicago Bears. Highlights und ausgewählte Relives der NFL kostenlos auf Joyn streamen Damit sind noch vier freie Plätze zu vergeben, während daneben auch der Kampf um Heimvorteil und Freilose in der Wild-Card-Round in vollem Gange ist. ran gibt einen Überblick über die Playoff-Szenarien in Week 17.

NFL Playoffs: Szenarien in der NFC Die Seattle Seahawks (12-3) sichern sich sich den No.-1-Seed der NFC, wenn... sie bei den Carolina Panthers gewinnen UND die Rams bei den Atlanta Falcons verlieren oder unentschieden spielen UND die San Francisco 49ers gegen die Chicago Bears unentschieden spielen Die Seattle Seahawks (12-3) sichern sich sich den Division Title in der NFC West, wenn ... sie bei den Panthers gewinnen UND die Rams bei den Falcons verlieren oder unentschieden spielen UND die 49ers gegen die Bears verlieren oder unentschieden spielen ODER die Seahawks unentschieden spielen UND die Rams verlieren UND die 49ers verlieren Die Carolina Panthers (8-7) sichern sich sich den Division Title in der NFC South, wenn ... sie gegen die Seahawks gewinnen UND die Tampa Bay Buccaneers bei den Miami Dolphins verlieren oder unentschieden spielen ODER

die Panthers unentschieden spielen und die Bucs verlieren

Die Chicago Bears (11-4) sichern sich sich den Division Title in der NFC North, wenn ... sie bei den 49ers gewinnen ODER

die Green Bay Packers gegen die Baltimore Ravens verlieren ODER

die Bears bei den 49ers unentschieden spielen UND die Packers gegen die Ravens unentschieden spielen Die Green Bay Packers (9-5-1) sichern sich einen Playoff-Platz, wenn ... sie gegen die Ravens gewinnen oder unentschieden spielen ODER

die Detroit Lions bei den Minnesota Vikings verlieren oder unentschieden spielen

NFL Playoffs: Szenarien in der AFC Die Denver Broncos (12-3) sichern sich den No.-1-Seed der AFC, wenn ... sie bei den Kansas City Chiefs gewinnen UND die Los Angeles Chargers gegen die Houston Texans verlieren oder unentschieden spielen UND die New England Patriots bei den New York Jets verlieren UND die Buffalo Bills gegen die Philadelphia Eagles verlieren oder unentschieden spielen UND die Jacksonville Jaguars bei den Indianapolis Colts verlieren oder unentschieden spielen Die Denver Broncos (12-3) sichern sich den Division Title in der AFC West, wenn ... sie bei den Chiefs gewinnen UND die Chargers gegen die Texans verlieren oder inentschieden spielen ODER

sie bei den Chiefs Unentschieden spielen UND die Chargers gegen die Texans verlieren Die Jacksonville Jaguars (11-4) sichern sich den Division Title in der AFC South, wenn ... sie bei den Colts gewinnen UND die Texans bei den Chargers verlieren oder unentschieden spielen ODER

sie bei den Colts unentschieden spielen UND die Texans bei den Chargers verlieren Die New England Patriots (12-3) sichern sich den Division Title in der AFC East, wenn ... sie bei den Jets gewinnen UND die Bills gegen die Eagles verlieren oder unentschieden spielen ODER

sie bei den Jets unentschieden spielen UND die Bills gegen die Eagles verlieren

