ALLE NFL-Highlights auf Joyn
NFL - Baltimore Ravens: Trotz schwieriger Saison - Trainer John Harbaugh kümmert Jobsicherheit nicht
- Veröffentlicht: 23.12.2025
- 08:23 Uhr
- ran.de
Die Baltimore Ravens erleben aktuell eine schwierige Saison. Das Thema Jobsicherheit kümmert Head Coach John Harbaugh dennoch wenig.
Zwei Spieltage vor dem Ende der Regular Season in der NFL haben die Baltimore Ravens nur noch eine kleine Playoff-Chance von neun Prozent. Nach der späten Pleite gegen die New England Patriots hat sich Cheftrainer John Harbaugh den Fragen der Journalisten gestellt und sich zum Thema Jobsicherheit geäußert.
"Ich versuche, meinen Job zu machen, nicht meinen Job zu behalten", erklärte der Cheftrainer. "Mein Fokus liegt seit 18 Jahren hier und seit 41 Jahren generell als Trainer darauf, mein Bestes zu geben und so hart wie möglich zu kämpfen, damit die Jungs die besten Chancen auf Erfolg haben. Und über alles, was nach heute kommt, denke ich nicht nach, weil es uns nicht gegeben ist, darüber nachzudenken."
Zudem fügte Harbaugh hinzu: "Wir haben keine Kontrolle darüber, außer über die Arbeit, die wir heute leisten. Und wenn wir heute gute Arbeit leisten, dann wird es morgen die Möglichkeit geben, diesen oder einen anderen Job zu machen. Und das ist es, worauf man hofft."
Harbaugh konzentriert sich auf die Packers
Harbaugh erlebt bei den Ravens aktuell eine der schwierigsten Spielzeiten in seinen 18 Jahren als Head Coach. Nachdem das Team als Wettfavorit in die Saison gestartet war, kann in dieser Woche der Playoff-Traum final platzen – wenn die Ravens am Samstag gegen die Packers verlieren oder die Steelers am Sonntag gegen die Browns gewinnen.
Aktuell steht das Team bei sieben Siegen und acht Niederlagen, es ist die erste negative Bilanz seit 2015.
Übrigens: Auf die Frage, ob er von Ravens-Besitzer Steve Bisciotti Zusicherungen bezüglich seiner Rolle als Trainer in der kommenden Saison erhalten habe, sagte Harbaugh: "Die Zukunft ist heute. Die Zukunft sind die Green Bay Packers, darauf konzentrieren wir uns."
Der 63-Jährige hatte Ende März eine Vertragsverlängerung über drei Jahre unterzeichnet.