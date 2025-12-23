Die Baltimore Ravens erleben aktuell eine schwierige Saison. Das Thema Jobsicherheit kümmert Head Coach John Harbaugh dennoch wenig. Zwei Spieltage vor dem Ende der Regular Season in der NFL haben die Baltimore Ravens nur noch eine kleine Playoff-Chance von neun Prozent. Nach der späten Pleite gegen die New England Patriots hat sich Cheftrainer John Harbaugh den Fragen der Journalisten gestellt und sich zum Thema Jobsicherheit geäußert. "Ich versuche, meinen Job zu machen, nicht meinen Job zu behalten", erklärte der Cheftrainer. "Mein Fokus liegt seit 18 Jahren hier und seit 41 Jahren generell als Trainer darauf, mein Bestes zu geben und so hart wie möglich zu kämpfen, damit die Jungs die besten Chancen auf Erfolg haben. Und über alles, was nach heute kommt, denke ich nicht nach, weil es uns nicht gegeben ist, darüber nachzudenken."

- Anzeige -

- Anzeige -

- Anzeige -

Zudem fügte Harbaugh hinzu: "Wir haben keine Kontrolle darüber, außer über die Arbeit, die wir heute leisten. Und wenn wir heute gute Arbeit leisten, dann wird es morgen die Möglichkeit geben, diesen oder einen anderen Job zu machen. Und das ist es, worauf man hofft."

- Anzeige -