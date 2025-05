Die NFL könnte vor einer wegweisenden Veränderung stehen. In Kürze stimmen die Teambesitzer über eine mögliche Änderung des Playoff-Setzformats ab.

In der nächsten Woche steht in Minneapolis eine wichtige Entscheidung in der NFL an. Bleibt das Setzformat der Playoffs wie bisher oder kommt es zu einer bedeutsamen Veränderung?

Die Teambesitzer stimmen nun über den Vorschlag der Detroit Lions zur Änderung des bisherigen Setzformats ab, nach dem die Teams streng nach der Bilanz der Regular Season gesetzt wären. Das berichten mehrere Insider übereinstimmend. Bislang gingen die ersten vier Plätze automatisch an die Division-Sieger.

Weitere Details wären bei einer Änderung zudem, dass der Divisiontitel als erster Tiebreaker gilt und nicht wie bislang der direkte Vergleich.

Zudem würden nach der ersten Playoff-Runde die Teams neu gesetzt werden. Dadurch würde die Nummer 1 der Setzung immer gegen das Team mit der schlechtesten Setzung der Conference antreten.