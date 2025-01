Anders als in anderen US-Ligen, in denen sich Teams meist in Best-of-Seven-Serien in ein Matchup hineinarbeiten, sogar mehrere Spiele verlieren können, ist die NFL knallhart - das Mantra "Do or Die" bestimmt das Geschehen - und das ist gut so! Dafür lieben wir die NFL!

Frust herrscht auch in Baltimore. Die Ravens mussten gegen die Buffalo Bills nicht einmal punten, doch gleich drei Turnovers sowie ein Drop von Mark Andrews bei der spielentscheidenden Two-Point-Conversion bedeuten das bittere Aus - und die Playoff-Saga um Lamar Jackson hält weiterhin an.

Was haben sie uns nicht alle begeistert: Die Detroit Lions, die in der Regular Season mit 15 Siegen an die Spitze der NFC stürmten und Woche für Woche mit spektakulärem und mutigen Football brillierten.

Die historische Saison der Detroit Lions ist letztlich nichts wert, auch die restliche NFC North geht trotz einer starken Regular Season in den Playoffs sofort baden und Lamar Jackson kann sich von seiner nächsten Mega-Saison ebenfalls nichts kaufen. Die NFL ist gnadenlos - und das ist auch gut so - ein Kommentar.

Do or Die: NFL-Playoffs mit eigenem Reiz

Favoriten setzen sich zwar auch in einem Spiel in der Regel gegen den Underdog durch, doch nichts kann den Nervenkitzel eines Playoff-K.o.-Spiels ersetzen. Im Vergleich zu einer Serie über sieben Spiele hat zudem selbstverständlich der Außenseiter in einem Spiel deutlich bessere Chancen, als Sieger vom Platz zu gehen - das haben die Washington Commanders eindrucksvoll gezeigt. Aktuell sind sie wohl das Lieblingsteam aller neutraler NFL-Fans - wir alle lieben doch Ciderella Stories!

Generell kommt es in einem Spiel auf ganz spezielle Faktoren an, die Spiele entscheiden. In der Divisional Round erzielten alle ausgeschiedenen Teams mehr Total Yards als ihre jeweiligen Kontrahenten. Das Problem dabei: Zusammengerechnet kamen die Mannschaften auf zehn Turnover, die Sieger aus Kansas City, Buffalo, Philadelphia und Washington gaben den Ball überhaupt nicht ab. Fehler werden in den Playoffs eben eiskalt bestraft - und gewinnen deshalb an Dramatik.

Es wird klar: Gerade in den Playoffs mit dem nervenaufreibenden K.o.-System kommt es auf Nuancen an - Raum für Fehler gibt es kaum. So können grandiose Regular Seasons einzelner Teams oder individuelle Einzelleistungen in nur einem Spiel bedeutungslos werden - das ist die brutale Realität in der NFL. Für Fans macht diese Dramaturgie allerdings den Reiz der Playoffs aus und die Post Season der NFL so einzigartig.