Lamar Jackson ist einmal mehr zu fehleranfällig in den Playoffs. Mit seiner Turnover-Anfälligkeit in der Postseason ist der Ravens-Quarterback weit vom MVP-Niveau entfernt - ein Kommentar. von Daniel Kugler "Jedes Mal, wenn wir in solchen Situationen sind, spielen Turnover eine Rolle. Wir können uns diesen Mist nicht erlauben, und deshalb haben wir das Spiel verloren." RUMMS! Deutlicher hätte die Ad-hoc-Analyse von Quarterback Lamar Jackson nach dem Playoff-Aus der Baltimore Ravens gegen die Buffalo Bills in der Divisional Round wohl kaum ausfallen können. "Wie ihr sehen könnt, bewegen wir den Ball wunderbar. Es geht aber darum, den verdammten Ball zu beschützen. Tut mir leid für meine Ausdrucksweise. Dieser Schei... ist so ätzend. Ich habe genug davon", polterte der Playmaker nach dem 25:27 weiter. Auch wenn Tight End Mark Andrews mit seinem Drop bei der Two Point Conversion zum Ausgleich kurz vor Spielende für den negativen Schlusspunkt sorgte, muss sich auch Jackson einmal mehr hinterfragen. Denn mit einer Interception und einem Fumble in der ersten Halbzeit hatte der Star-QB erheblichen Anteil am Ausscheiden seines Teams. So etwas war ihm seit 2021 nicht mehr unterlaufen.

Anzeige

Anzeige

Anzeige

Anzeige

Jacksons Fehleranfälligkeit in Playoffs wirft Fragen auf Die Playoffs stehen in seiner bisherigen Karriere in deutlichem Kontrast zu den Leistungen des zweimaligen MVPs in der Regular Season. Jackson steht nun bei einer Bilanz von 3-5 in acht Postseason-Starts. Dabei erzielte er nur 13 Touchdowns (zehn Passing, drei Rushing) und leistete sich insgesamt elf Turnover, sieben davon Interceptions. Hatte der 28-Jährige mit seinem Team in der Saison 2023 noch das AFC Championship Game erreicht, scheiden Jackson und die Ravens nun schon zum dritten Mal seit seinem Draft 2018 in der Divisional Round aus.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

VIDEO: Volle Breitseite für Andrews! Üble Häme und Karius-Vergleich

Jahr um Jahr mit guten Voraussetzungen dann doch erfolglos in der Jagd um den Super Bowl zu bleiben, entwickelt sich für den Franchise-Star immer mehr zum Trauma: "Ich muss darüber hinwegkommen. Wir sind genau an diesem Punkt. Ich habe es satt, genau hier zu stehen. Wir müssen unser Ticket endlich einlösen." Auf den letzten Metern Richtung Titel entscheiden aber zumeist Nuancen - und derart große Böcke wie von Baltimore gegen die Bills sind eben zu viel des Guten bzw. des Schlechten.

Ravens mit zu vielen Turnovern für absolutes Top-Team Wenn es darauf ankommt, trennt sich bekanntlich die Spreu vom Weizen. Diese Binsenweisheit müssen sich die Ravens einmal mehr eingestehen. Denn ihre Playoff-Performances trennen sie von der absoluten NFL-Spitze. Die Kansas City Chiefs etwa legen zu den Playoffs meistens nochmal deutlich zu und fahren ihre Fehleranfälligkeiten nach unten - allen voran Patrick Mahomes. Der Star-Quarterback weist in 19 Postseason-Spielen 42 Touchdowns bei gerade einmal acht Interceptions auf.

VIDEO: Ravens raus! Zwei Szenen entscheiden für die Buffalo Bills