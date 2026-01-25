NFL Playoffs 2026: Kälte-Schocker für Denver Broncos gegen New England Patriots erwartet

Die Championship Games starten mit dem Duell der Denver Broncos gegen die New England Patriots. In der Mile High Coty soll es richtig kalt werden. Die Wettervorhersage für das AFC Championship Game lässt schwierige Bedingungen befürchten. Losgehen soll es bei dem NFL-Spiel zwischen den Denver Broncos und den New England Patriots mit geradezu milden -4 Grad Celsius bei Kickoff - die sich aber wegen des Windes schon wie -10 Grad anfühlen sollen, so die Wettervorhersage von "weather.com". Alle NFL-Highlights hier auf Joyn

Ausgewählte NFL-Spiele im Relive auf Joyn Im Laufe des Spiels wird es dann immer kälter! Um 16 Uhr Ortszeit, wenn das Spiel sich langsam dem Ende nähert, werden demnach -16 Grad Celsius erreicht. Und es ist nicht nur die Kälte, die den Teams droht.

Auch Schneeschauer in Denver möglich Im Laufe des Spiels kann sich das Wetter weiter verschlechtern, nach drei Stunden Spielzeit sollen auch Schneeschauer in Denver ankommen und den ganzen Abend andauern. Von den schlimmsten Auswirkungen des Schneesturms, der die USA trifft, soll Denver aber verschont bleiben - auch wenn die Stadt schwieriges Winterwetter gewöhnt ist. Kälte und Schnee sind in diesem Fall wohl kein Nachteil für das Auswärtsteam: Auch die Patriots aus Foxborough/Massachusetts bei Boston trainieren und spielen nördlich genug, um solche Verhältnisse gewohnt zu sein.

