NFC Championship game

NFL Playoffs 2026: Sam Darnold fit für die LA Rams? Jetzt spricht der Seahawks-Quarterback

  • Aktualisiert: 25.01.2026
  • 21:08 Uhr
  • ran.de

Im NFC Championship Game droht den Seattle Seahawks der Ausfall ihres Quarterbacks Sam Darnold. Doch jetzt gibt es ein ermutigendes Injury Update.

Bereits vor dem Divisional-Round-Spiel gegen die San Francisco 49ers war ein Einsatz von Sam Darnold fraglich. Eine Bauchmuskelverletzung vom Training vergangene Woche Donnerstag bremste den Quarterback der Seattle Seahawks vor dem Spiel aus.

Darnold biss auf die Zähne und spielte beim dominanten 48:6-Erfolg über die "Niners". Doch auch in dieser Trainingswoche war er nur limitiert auf dem Platz, Head Coach Mike MacDonald schonte ihn vor zu hoher Belastung.

Nun hat sich Darnold selbst zu seinem gesundheitlichen Zustand geäußert.

Das Wichtigste zur NFL

  • NFL: Der Spielplan 2025

  • NFL: Alle News und Highlights zur Saison 2025

Seahawks bangen um Darnold: "Fühle mich wirklich gut"

"Ich fühle mich wirklich gut", schildert der Quarterback seinen Gesundheitszustand: "Die ganze Woche schon habe ich mich gut gefühlt. Ich habe das Gefühl, der Heilungsprozess entwickelt sich genau so, wie wir uns das gewünscht haben, deshalb bin ich sehr zuversichtlich für Sonntag."

Dann warten die Los Angeles Rams auf die Seattle Seahawks.

Am Mittwoch hatte Macdonald noch erklärt, dass Darnolds Wurftraining diese Woche wegen der Verletzung eingeschränkt werden muss. Am Freitag sprach aber auch er von einem planmäßigen Verlauf - Darnold gehe es von Tag zu Tag besser.

"Die Jungs im Behandlungsraum leisten wirklich gute Arbeit, auch mit mir", freut sich Darnold.

Planen können die Seahawks darüber hinaus mit ihrem etatmäßigen Left Tackle, Charles Cross, der wohl Darnolds Blindside schützen wird.

Er hatte die ersten beiden Trainingseinheiten dieser Woche aufgrund einer Fußverletzung verpasst. Am Freitag trainierte er aber wieder voll mit.

