- Anzeige -
- Anzeige -
NFL-Highlights kostenlos auf Joyn

NFL: Bo Nix verletzt - so lange soll der Genesungsprozess nach Knöchelbruch dauern

  • Aktualisiert: 25.01.2026
  • 22:40 Uhr
  • ran.de

Broncos-Quarterback Bo Nix fällt nach seiner Knöchelverletzung für mehrere Wochen aus. Laut einem Bericht steht auch schon fest, ab wann er wieder sportlich aktiv werden kann.

Dass Bo Nix das AFC Championship Game seiner Denver Broncos gegen die New England Patriots (ab 21 Uhr im Liveticker) verpasst, ist längst bekannt – nun gibt es offenbar auch Klarheit über die Dauer seiner Pause. Der Quarterback wird nach seiner Operation am rechten Knöchel voraussichtlich rund zwölf Wochen aussetzen müssen, wie "ESPN" berichtet.

Die Operation fand bereits in der vergangenen Woche statt und verlief planmäßig. Entscheidend ist nun vor allem die Rehabilitationsphase, die als besonders anspruchsvoll gilt, heißt es. In den ersten vier Wochen darf Nix demnach den Knöchel nicht belasten.

Damit ist auch das ohnehin unrealistische Szenario eines Comebacks im Super Bowl LX am 8. Februar vom Tisch. Selbst im Falle eines Finaleinzugs der Broncos wäre ein Einsatz des Quarterbacks medizinisch nicht vertretbar.

Die Verletzung hatte sich Nix in der Overtime des Divisional-Round-Spiels gegen die Buffalo Bills zugezogen. Head Coach Sean Payton hatte unmittelbar danach bestätigt, dass Jarrett Stidham im AFC Championship Game starten wird.

- Anzeige -
- Anzeige -
August 22, 2025: Kansas City Chiefs quarterback Patrick Mahomes (15) throws a pass during an NFL, American Football Herren, USA preseason football game against the Chicago Bears at GEHA Field at Ar...

Kein NFL-Highlight verpassen! Alle Zusammenfassungen gibt es auf Joyn

Die NFL-Highlights auf Joyn.

- Anzeige -
- Anzeige -

Bo Nix verpasst Championship Game gegen Kumpel Drake Maye

Trotz der langen Ausfallzeit gibt es aus Sicht der Broncos positive Signale: Langfristige Folgen werden nicht erwartet, obwohl es sich bereits um den dritten Knöchelbruch in der Karriere von Nix handelt – diesmal jedoch an einer anderen Stelle. Die medizinische Prognose geht davon aus, dass der Quarterback rechtzeitig zum Offseason-Programm wieder vollständig belastbar sein wird.

Besonders bitter für den Quarterback ist dabei, dass er ausgerechnet das Duell mit seinem engen Freund Drake Maye verpasst. Die beiden Playmaker aus derselben Draftklasse trainieren seit Jahren regelmäßig gemeinsam und pflegen auch abseits des Feldes ein enges Verhältnis.

Mehr News und Videos
AFC Championship Game: New England Patriots v Denver Broncos
News

NFL Playoffs: New England Patriots ziehen in Super Bowl 60 ein

  • 26.01.2026
  • 00:03 Uhr
New England quarterback Drake Maye (10) drops back to pass during an NFL, American Football Herren, USA Divisional round playoff game against the Houston Texans at Gillette Stadium in Foxborough, M...
News

NFL Playoffs heute live: Championship Games - TV-Übertragung, Livestream und Ticker auf einen Blick

  • 25.01.2026
  • 23:58 Uhr
Donald Trump
News

NFL: Trump sagt für Super Bowl ab und nennt einen Grund

  • 25.01.2026
  • 23:13 Uhr
NFL, American Football Herren, USA AFC Championship Game-New England Patriots at Denver Broncos Jan 25, 2026; Denver, CO, USA; Denver Broncos quarterback Jarrett Stidham (8) rushes the ball past Ne...
News

Wilde Szenen! Stidham-Bock und Schiri-Aussetzer

  • 25.01.2026
  • 22:44 Uhr
Kälte und vielleicht sogar Schnee in Denver
News

NFL: Kälte-Schocker bei Broncos gegen Patriots erwartet

  • 25.01.2026
  • 22:39 Uhr
Super Bowl 2020 Halbzeitshow
News

Super Bowl Halftime Show: Wer ist Bad Bunny? Alle Infos

  • 25.01.2026
  • 22:38 Uhr
NFL, American Football Herren, USA Jacksonville Jaguars at New Orleans Saints Aug 17, 2025; New Orleans, Louisiana, USA; Jacksonville Jaguars offensive coordinator Grant Udinski (blue binder) react...
News

Buffalo Bills interviewen 30 Jahre alten Senkrechtstarter

  • 25.01.2026
  • 22:04 Uhr
Sam Darnold gegen die 49ers
News

Darnold einsatzbereit? Jetzt spricht der Seahawks-Quarterback

  • 25.01.2026
  • 21:08 Uhr
Stidham
News

Stidham gegen die Ex: So stehen die Broncos-Chancen

  • 25.01.2026
  • 21:06 Uhr
imago images 1070686071
News

Stidham chancenlos? Alter Bericht macht Broncos-Fans Mut

  • 25.01.2026
  • 21:05 Uhr