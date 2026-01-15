Nachfolger seines neuen Chefs
NFL Playoffs 2026 - Noch vor Karriereende: Kirk Cousins wird TV-Experte
Kirk Cousins hat seine Karriere zwar noch nicht beendet, allerdings wechselt der Quarterback der Atlanta Falcons jetzt schon ins TV-Studio.
Kirk Cousins, Quarterback der Atlanta Falcons, wird in den nächsten zwei Playoff-Runden als Gast-Analyst für den TV-Sender "CBS" arbeiten.
Er tritt dem Team von "NFL Today" bei und kommentiert die Divisional Round sowie die Conference Championships für eins der großen Networks, die über die NFL berichten.
Der 37-Jährige hat bereits Erfahrung in diesem Bereich: Im vergangenen Jahr war er bei ESPN für die Divisional Round im Einsatz. Einen geplanten Gastauftritt bei "NBC" während der Bye Week der Falcons in der Saison 2024 sagte er kurzfristig ab.
Atlanta Falcons: Cousins löst seinen neuen Chef Matt Ryan ab
Damit bereitet sich der Spielmacher, dessen Vertrag in den vergangenen Wochen umstrukturiert wurde, auf eine zukünftige TV-Karriere vor. Cousins gilt bereits bei seinen Pressekonferenzen als guter Redner.
NFL - Injury Update 2026: Josh Allen verliert nächsten Receiver, Broncos und 49ers freuen sich auf Rückkehrer
Tyrell Shavers (Buffalo Bills)
Vor dem schweren Auswärtsspiel gegen die Denver Broncos müssen die Buffalo Bills den nächsten ausgefallenen Receiver verkraften: Tyrell Shavers riss sich beim Sieg gegen die Jacksonville Jaguars das Kreuzband und wird nicht nur für den Rest der Playoffs nicht zur Verfügung stehen, sondern wahrscheinlich auch weite Teile der kommenden Saison verpassen.
Dre Greenlaw (Denver Broncos)
Die Denver Broncos dagegen können sich auf einen Rückkehrer freuen: Linebacker Dre Greenlaw kehrte am Dienstag erstmals ins Training zurück, wenn auch limitiert. Insgesamt acht Spiele verpasste er verletzt, Greenlaw war der wohl größte Name, den Denver in der vergangenen Free Agency verpflichtet hatte.
Fred Warner (San Francisco 49ers)
Endlich mal gute Neuigkeiten aus dem Lazarett der San Francisco 49ers: Wie Head Coach Kyle Shanahan bekannt gab, öffnen die "Niners" das 21-tägige Trainingsfenster für Linebacker Fred Warner. Dass er gegen die Seattle Seahawks zurückkehrt, ist zwar ausgeschlossen, sollten es die 49ers aber ins NFC Championship Game schaffen, könnte Warner wieder spielen.
Nico Collins (Houston Texans)
Die Houston Texans haben zwar das Spiel gegen die Pittsburgh Steelers gewonnen, Wide Receiver Nico Collins jedoch verloren. Bei einem Fang-Versuch schlug er hart mit dem Kopf auf dem Boden auf und konnte nicht eigenständig das Feld verlassen. Schnell wurde eine Gehirnerschütterung festgestellt. Ob der zuverlässigste Texans-Receiver zum Spiel gegen die Patriots fit wird, ist mehr als fraglich.
Christian Gonzalez (New England Patriots)
Collins' potentieller Gegenspieler Christian Gonzalez befindet sich ebenso im Concussion Protocol. Der Patriots-Cornerback verließ das Spiel gegen die Los Angeles Chargers im vierten Quarter. Head Coach Mike Vrabel gab bereits ein Update: "Wir werden alle notwendigen Schritte befolgen, aber ich habe mit ihm gesprochen und er sieht in Ordnung aus."
Matthew Stafford (Los Angeles Rams)
Sean McVay hat ein Update zur Verletzung von Quarterback Matt Stafford aus dem Wild Card Game gegen die Carolina Panthers gegeben. Dem Head Coach zufolge ist der Einsatz des 37-Jährigen im Divisional-Round-Spiel am Sonntag gegen die Chicago Bears nicht gefährdet. Stafford hatte sich eine Verstauchung am Zeigefinger seiner Wurfhand zugezogen.
Ahkello Witherspoon (Los Angeles Rams)
Anders sieht es bei Cornerback Ahkello Witherspoon aus. Der 30-Jährige wurde mit einer Schulterverletzung auf die IR-Liste gesetzt, womit die Playoffs für ihn gelaufen sind. McVay hatte zuvor erklärt, dass die Verletzung, die Witherspoon bereits den Großteil der Regular Season gekostet hatte, sich wieder verschlimmert habe.
Kurios dabei: Noch in der Wild Card Round hatte Matt Ryan diesen Posten inne. Der zog sich jedoch vom Sender zurück, weil er ins operative Geschäft der Falcons eingebunden werden soll und aktuell einen neuen Head Coach für die Franchise sucht.
Damit wird Cousins der Nachfolger seines Vorgesetzten, der wiederum sein Vorgänger als Spielmacher in Atlanta war.