- Anzeige -
- Anzeige -
Nachfolger seines neuen Chefs

NFL Playoffs 2026 - Noch vor Karriereende: Kirk Cousins wird TV-Experte

  • Veröffentlicht: 15.01.2026
  • 07:09 Uhr
  • ran.de

Kirk Cousins hat seine Karriere zwar noch nicht beendet, allerdings wechselt der Quarterback der Atlanta Falcons jetzt schon ins TV-Studio.

Kirk Cousins, Quarterback der Atlanta Falcons, wird in den nächsten zwei Playoff-Runden als Gast-Analyst für den TV-Sender "CBS" arbeiten.

Er tritt dem Team von "NFL Today" bei und kommentiert die Divisional Round sowie die Conference Championships für eins der großen Networks, die über die NFL berichten.

Der 37-Jährige hat bereits Erfahrung in diesem Bereich: Im vergangenen Jahr war er bei ESPN für die Divisional Round im Einsatz. Einen geplanten Gastauftritt bei "NBC" während der Bye Week der Falcons in der Saison 2024 sagte er kurzfristig ab.

- Anzeige -
- Anzeige -

Atlanta Falcons: Cousins löst seinen neuen Chef Matt Ryan ab

Damit bereitet sich der Spielmacher, dessen Vertrag in den vergangenen Wochen umstrukturiert wurde, auf eine zukünftige TV-Karriere vor. Cousins gilt bereits bei seinen Pressekonferenzen als guter Redner.

- Anzeige -
- Anzeige -

NFL - Injury Update 2026: Josh Allen verliert nächsten Receiver, Broncos und 49ers freuen sich auf Rückkehrer

1 / 7
<em><strong>Tyrell Shavers (Buffalo Bills)</strong><br>Vor dem schweren Auswärtsspiel gegen die Denver Broncos müssen die Buffalo Bills den nächsten ausgefallenen Receiver verkraften: Tyrell Shavers riss sich beim Sieg gegen die Jacksonville Jaguars das Kreuzband und wird nicht nur für den Rest der Playoffs nicht zur Verfügung stehen, sondern wahrscheinlich auch weite Teile der kommenden Saison verpassen.</em>
© Icon Sportswire

Tyrell Shavers (Buffalo Bills)
Vor dem schweren Auswärtsspiel gegen die Denver Broncos müssen die Buffalo Bills den nächsten ausgefallenen Receiver verkraften: Tyrell Shavers riss sich beim Sieg gegen die Jacksonville Jaguars das Kreuzband und wird nicht nur für den Rest der Playoffs nicht zur Verfügung stehen, sondern wahrscheinlich auch weite Teile der kommenden Saison verpassen.

<strong>Dre Greenlaw (Denver Broncos)</strong><br>Die Denver Broncos dagegen können sich auf einen Rückkehrer freuen: Linebacker Dre Greenlaw kehrte am Dienstag erstmals ins Training zurück, wenn auch limitiert. Insgesamt acht Spiele verpasste er verletzt, Greenlaw war der wohl größte Name, den Denver in der vergangenen Free Agency verpflichtet hatte.
© Icon Sportswire

Dre Greenlaw (Denver Broncos)
Die Denver Broncos dagegen können sich auf einen Rückkehrer freuen: Linebacker Dre Greenlaw kehrte am Dienstag erstmals ins Training zurück, wenn auch limitiert. Insgesamt acht Spiele verpasste er verletzt, Greenlaw war der wohl größte Name, den Denver in der vergangenen Free Agency verpflichtet hatte.

<strong>Fred Warner (San Francisco 49ers)</strong><br>Endlich mal gute Neuigkeiten aus dem Lazarett der San Francisco 49ers: Wie Head Coach Kyle Shanahan bekannt gab, öffnen die "Niners" das 21-tägige Trainingsfenster für Linebacker Fred Warner. Dass er gegen die Seattle Seahawks zurückkehrt, ist zwar ausgeschlossen, sollten es die 49ers aber ins NFC Championship Game schaffen, könnte Warner wieder spielen.
© Imagn Images

Fred Warner (San Francisco 49ers)
Endlich mal gute Neuigkeiten aus dem Lazarett der San Francisco 49ers: Wie Head Coach Kyle Shanahan bekannt gab, öffnen die "Niners" das 21-tägige Trainingsfenster für Linebacker Fred Warner. Dass er gegen die Seattle Seahawks zurückkehrt, ist zwar ausgeschlossen, sollten es die 49ers aber ins NFC Championship Game schaffen, könnte Warner wieder spielen.

<strong>Nico Collins (Houston Texans)</strong><br>Die Houston Texans haben zwar das Spiel gegen die Pittsburgh Steelers gewonnen, Wide Receiver Nico Collins jedoch verloren. Bei einem Fang-Versuch schlug er hart mit dem Kopf auf dem Boden auf und konnte nicht eigenständig das Feld verlassen. Schnell wurde eine Gehirnerschütterung festgestellt. Ob der zuverlässigste Texans-Receiver zum Spiel gegen die Patriots fit wird, ist mehr als fraglich.
© Icon Sportswire

Nico Collins (Houston Texans)
Die Houston Texans haben zwar das Spiel gegen die Pittsburgh Steelers gewonnen, Wide Receiver Nico Collins jedoch verloren. Bei einem Fang-Versuch schlug er hart mit dem Kopf auf dem Boden auf und konnte nicht eigenständig das Feld verlassen. Schnell wurde eine Gehirnerschütterung festgestellt. Ob der zuverlässigste Texans-Receiver zum Spiel gegen die Patriots fit wird, ist mehr als fraglich.

<strong>Christian Gonzalez (New England Patriots)</strong><br>Collins' potentieller Gegenspieler Christian Gonzalez befindet sich ebenso im Concussion Protocol. Der Patriots-Cornerback verließ das Spiel gegen die Los Angeles Chargers im vierten Quarter. Head Coach Mike Vrabel gab bereits ein Update: "Wir werden alle notwendigen Schritte befolgen, aber ich habe mit ihm gesprochen und er sieht in Ordnung aus."
© 2025 Getty Images

Christian Gonzalez (New England Patriots)
Collins' potentieller Gegenspieler Christian Gonzalez befindet sich ebenso im Concussion Protocol. Der Patriots-Cornerback verließ das Spiel gegen die Los Angeles Chargers im vierten Quarter. Head Coach Mike Vrabel gab bereits ein Update: "Wir werden alle notwendigen Schritte befolgen, aber ich habe mit ihm gesprochen und er sieht in Ordnung aus."

<strong>Matthew Stafford (Los Angeles Rams)</strong><br>Sean McVay hat ein Update zur Verletzung von Quarterback Matt Stafford aus dem Wild Card Game gegen die Carolina Panthers gegeben. Dem Head Coach zufolge ist der Einsatz des 37-Jährigen im Divisional-Round-Spiel am Sonntag gegen die Chicago Bears nicht gefährdet. Stafford hatte sich eine Verstauchung am Zeigefinger seiner Wurfhand zugezogen.
© Imagn Images

Matthew Stafford (Los Angeles Rams)
Sean McVay hat ein Update zur Verletzung von Quarterback Matt Stafford aus dem Wild Card Game gegen die Carolina Panthers gegeben. Dem Head Coach zufolge ist der Einsatz des 37-Jährigen im Divisional-Round-Spiel am Sonntag gegen die Chicago Bears nicht gefährdet. Stafford hatte sich eine Verstauchung am Zeigefinger seiner Wurfhand zugezogen.

<strong>Ahkello Witherspoon (Los Angeles Rams)</strong><br>Anders sieht es bei Cornerback Ahkello Witherspoon aus. Der 30-Jährige wurde mit einer Schulterverletzung auf die IR-Liste gesetzt, womit die Playoffs für ihn gelaufen sind. McVay hatte zuvor erklärt, dass die Verletzung, die Witherspoon bereits den Großteil der Regular Season gekostet hatte, sich wieder verschlimmert habe.
© ZUMA Press Wire

Ahkello Witherspoon (Los Angeles Rams)
Anders sieht es bei Cornerback Ahkello Witherspoon aus. Der 30-Jährige wurde mit einer Schulterverletzung auf die IR-Liste gesetzt, womit die Playoffs für ihn gelaufen sind. McVay hatte zuvor erklärt, dass die Verletzung, die Witherspoon bereits den Großteil der Regular Season gekostet hatte, sich wieder verschlimmert habe.

Kurios dabei: Noch in der Wild Card Round hatte Matt Ryan diesen Posten inne. Der zog sich jedoch vom Sender zurück, weil er ins operative Geschäft der Falcons eingebunden werden soll und aktuell einen neuen Head Coach für die Franchise sucht.

Damit wird Cousins der Nachfolger seines Vorgesetzten, der wiederum sein Vorgänger als Spielmacher in Atlanta war.

Mehr News und Videos
NFL, American Football Herren, USA San Francisco 49ers at Indianapolis Colts Dec 22, 2025; Indianapolis, Indiana, USA; San Francisco 49ers quarterback Brock Purdy (13) warms up before the game agai...
News

NFL-Playoffs live: Übertragung im TV, Livestream & Ticker - wer die Spiele in der Divisional Round?

  • 15.01.2026
  • 08:39 Uhr
In guter Form: Sam Darnold und die Seahawks
News

Divisional Playoffs: Zeiten der vier Spiele stehen fest

  • 15.01.2026
  • 08:39 Uhr
Pittsburgh Steelers President Art Rooney II responses to questions from the media during a press conference, PK, Pressekonferenz regarding the departure of Mike Tomlin as head coach after 19 season...
News

Flores-Nachfolge: Steelers haben ersten Kandidaten

  • 15.01.2026
  • 06:32 Uhr
January 4, 2026, Pittsburgh, Pennsylvania, USA: Baltimore Ravens head coach JOHN HARBAUGH gestures to an official during the NFL, American Football Herren, USA football game between the Pittsburgh ...
News

Harbaugh-Hammer fast fix! Unterschrift steht bevor

  • 15.01.2026
  • 06:18 Uhr
College Football Playoff Quarterfinal - Capital One Orange Bowl: Oregon v Texas Tech
News

NFL Draft: Top-QB bleibt am College - Dilemma für Jets?

  • 14.01.2026
  • 21:14 Uhr
imago images 1067970413
News

Wird Hunter weiter Offensive und Defensive spielen?

  • 14.01.2026
  • 20:55 Uhr
imago images 1070694937
News

Hot Takes: Bills zu Null, Niners-Star bricht Uralt-Rekord

  • 14.01.2026
  • 20:31 Uhr

NFL: Playoff-Zoff! Lil Wayne legt sich mit Bears-Star Caleb Williams an

  • Video
  • 01:09 Min
  • Ab 0
SPORTS-FBN-PRESTON-COLUMN-BZ Baltimore Ravens head coach John Harbaugh, left, and owner Steve Bisciotti watch warm-ups before the final regular season home game at M&T Bank Stadium against the Pitt...
News

Harbaugh gefeuert: Ravens-Owner erklärt Entscheidung

  • 14.01.2026
  • 20:08 Uhr
Mike Tomlin
News

Trainerposten im Ranking: Sind die Steelers unattraktiv?

  • 14.01.2026
  • 15:34 Uhr