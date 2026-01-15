NFL Playoffs 2026 - Noch vor Karriereende: Kirk Cousins wird TV-Experte

Kirk Cousins hat seine Karriere zwar noch nicht beendet, allerdings wechselt der Quarterback der Atlanta Falcons jetzt schon ins TV-Studio.

Kirk Cousins, Quarterback der Atlanta Falcons, wird in den nächsten zwei Playoff-Runden als Gast-Analyst für den TV-Sender "CBS" arbeiten.

Er tritt dem Team von "NFL Today" bei und kommentiert die Divisional Round sowie die Conference Championships für eins der großen Networks, die über die NFL berichten.

Der 37-Jährige hat bereits Erfahrung in diesem Bereich: Im vergangenen Jahr war er bei ESPN für die Divisional Round im Einsatz. Einen geplanten Gastauftritt bei "NBC" während der Bye Week der Falcons in der Saison 2024 sagte er kurzfristig ab.