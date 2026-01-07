- Anzeige -
NFL Playoffs 2026: Super-Bowl-Sieger laut KIs eindeutig - Divisional Round sorgt für Überraschung

  • Aktualisiert: 17.01.2026
  • 10:14 Uhr
  • ran.de
Die NFL-Playoffs gehen in die zweite Runde. Wer gewinnt die vier Partien der Divisional Round? ran hat die KI befragt.

Da waren es nur noch acht. Die Teilnehmer der NFL Divisional Playoffs stehen fest.

In der AFC treffen die Denver Broncos auf die Buffalo Bills und die New England Patriots empfangen die Houston Texans. Auf NFC-Seite bekommen es die Seattle Seahawks mit den San Francisco 49ers zu tun, während die Los Angeles Rams zu den Chicago Bears reisen.

Welche vier Mannschaften qualifizieren sich für die Championship Games?

ran hat "ChatGPT" befragt.

Buffalo Bills at Denver Broncos

KI-Tipp: Broncos gewinnen.

Begründung von "ChatGPT": "Buffalo hatte ein hartes Wild-Card-Spiel und könnte durch die kurze Regenerationszeit etwas müde sein. Denvers Defense ist tendenziell stabil und hat die Saison über konstant gespielt - das könnte den Bills mit ihrem fragilen Passangriff Probleme bereiten."

San Francisco 49ers at Seattle Seahawks

KI-Tipp: Seahawks gewinnen.

Begründung von "ChatGPT": "Seattle gewann das letzte Regular-Season-Duell gegen San Francisco deutlich. Die Seahawks-Defense hat in den direkten Duellen den 49ers-Angriff mehrmals gut kontrolliert. San Francisco könnte durch Verletzungen (u. a. Tight End George Kittle) etwas limitiert sein, während Seattle ausgeruht und zu Hause antreten kann."

Houston Texans at New England Patriots

KI-Tipp: Patriots gewinnen knapp.

Begründung von "ChatGPT": "New England spielt zu Hause und hat das Momentum aus dem Wild-Card-Sieg. Houston hat eine starke Defense, die gegen die Steelers dominierte, zeigte aber mit den zahlreichen Turnovers offensive Unsicherheiten. Die Patriots-Offense mit Drake Maye funktionierte zuletzt besser, besonders mit Unterstützung der Defense. Das macht dieses Duell sehr eng, aber Heimvorteil und Coaching könnten entscheiden."

Los Angeles Rams at Chicago Bears

KI-Tipp: Bears gewinnen.

Begründung von "ChatGPT": Chicago hat gegen die Packers gezeigt, dass sie auch enge Spiele gewinnen können. Die Rams sind unberechenbar und haben Offensiv-Power, aber die Bears-Defense spielte in der Regular Season stark gegen Big-Yardage-Teams. Chicago hat leichte Vorteile wegen des Heimrechts und des Matchup-Vorteils in der Front-Seven."

Super Bowl: KIs sind sich bei Champion einig

Vor der Wild Card Round bat "USA Today Sports" bereits "Microsoft Copilot" um Playoff-Tipps. Und die KI entschied sich in fünf der sechs Partien für den tatsächlichen Sieger, lediglich mit den Philadelphia Eagles lag sie falsch.

Laut "Microsoft Copilot" wird übrigens Seattle den Super Bowl gewinnen. Damit sind sich die KIs einig: Auch "ChatGPT" glaubt an die Seahawks als kommenden Champion.

Während "Microsoft Copilot" jedoch die Bills noch in den Super Bowl tippt, werden laut "ChatGPT" die Broncos Seattles Finalgegner sein.

NFL
17.01.2026
22:30
Denver Broncos
Broncos
Denver Broncos
-:-
Buffalo Bills
Buffalo Bills
Bills
18.01.2026
02:00
Seattle Seahawks
Seahawks
Seattle Seahawks
-:-
San Francisco 49ers
San Francisco 49ers
49ers
18.01.2026
21:00
New England Patriots
Patriots
New England Patriots
-:-
Houston Texans
Houston Texans
Texans
19.01.2026
00:30
Chicago Bears
Bears
Chicago Bears
-:-
Los Angeles Rams
Los Angeles Rams
Rams
