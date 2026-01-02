- Anzeige -
- Anzeige -
american football

NFL Playoffs heute live: Divisional Round - Postseason im Überblick: Spielplan, Termine und Kickoff-Zeiten bis zum Super Bowl

  • Aktualisiert: 17.01.2026
  • 10:37 Uhr
  • Tobias Wiltschek
Article Image Media

Die NFL-Playoffs 2026 sind in vollem Gange. Hier findet ihr alle Zeiten.

Die Playoffs in der NFL laufen.

Wann die Spiele in den einzelnen Runden stattfindet, erfahrt ihr hier.

- Anzeige -
- Anzeige -
Denver Broncos v Kansas City Chiefs - NFL 2025

Alle Highlights der NFL live auf Joyn

Die wichtigsten Szenen aller Spiele

- Anzeige -

Für die zahlreichen NFL-Fans aus Deutschland bedeutet der Spielplan, dass sie sich auf lange Nächte einstellen müssen. Denn am frühen Abend um 19:00 Uhr, wenn in der Regular Season viele Spiele beginnen, erfolgt in der Postseason nur bei einer der insgesamt 13 Partien der Kickoff.

Zwei Spiele beginnen um 21:00 Uhr und drei um 22:30 Uhr deutscher Zeit. Die restlichen Partien, inklusive des Super Bowls, starten bei uns erst nach Mitternacht.

- Anzeige -

NFL: Der genaue Zeitplan der Playoffs

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Divisional Round

NFL
17.01.2026
22:30
Denver Broncos
Broncos
Denver Broncos
-:-
Buffalo Bills
Buffalo Bills
Bills
18.01.2026
02:00
Seattle Seahawks
Seahawks
Seattle Seahawks
-:-
San Francisco 49ers
San Francisco 49ers
49ers
18.01.2026
21:00
New England Patriots
Patriots
New England Patriots
-:-
Houston Texans
Houston Texans
Texans
19.01.2026
00:30
Chicago Bears
Bears
Chicago Bears
-:-
Los Angeles Rams
Los Angeles Rams
Rams

Samstag, 17. Januar, 22:30 Uhr: Buffalo Bills @ Denver Broncos
Sonntag, 18. Januar, 02:00 Uhr: San Francisco 49ers @ Seattle Seahawks
Sonntag, 18. Januar, 21:00 Uhr: Houston Texans @ New England Patriots
Montag, 19. Januar, 00:30 Uhr: Los Angeles Rams @ Chicago Bears

- Anzeige -

Conference Championship Games:

Sonntag, 25. Januar, 21:00 Uhr: AFC Championship Game
Montag, 26. Januar, 0:30 Uhr: NFC Championship Game

- Anzeige -
- Anzeige -

Super Bowl:

Montag, 9. Februar: 0:30 Uhr

- Anzeige -
Mehr News und Videos
2251029954
News

Heuert der entlassene Dolphins-Coach in Tampa an?

  • 17.01.2026
  • 12:33 Uhr
NFL, American Football Herren, USA San Francisco 49ers at Indianapolis Colts Dec 22, 2025; Indianapolis, Indiana, USA; San Francisco 49ers quarterback Brock Purdy (13) warms up before the game agai...
News

NFL-Playoffs live: Übertragung im TV, Livestream & Ticker - wer die Spiele in der Divisional Round?

  • 17.01.2026
  • 10:39 Uhr
NFL, American Football Herren, USA Super Bowl LIX-Host Committee Handoff press conference, PK, Pressekonferenz Feb 10, 2025; New Orleans, LA, USA; A Wilson official NFL Duke football with the Super...
News

Super Bowl 2026: NFL veröffentlicht Trailer zur Halftime-Show

  • 17.01.2026
  • 10:16 Uhr
Vince Lombardy Trophy
News

Wer gewinnt den Super Bowl? KIs sind sich einig!

  • 17.01.2026
  • 10:14 Uhr
October 16, 2024, Tampa, Florida, USA: Tampa Bay Buccaneers offensive tackle Lorenz Metz directs vehicle traffic at Feeding Tampa Bay on Wednesday, Oct. 16, 2024, in Tampa. Tampa USA - ZUMAs70_ 077...
News

New England Patriots holen deutschen Spieler

  • 17.01.2026
  • 10:12 Uhr
Playoff Picture
News

Playoff Picture: Texans komplettieren Divisional Round

  • 17.01.2026
  • 08:15 Uhr
2198206555
News

Broncos oder Bills? Icke und Mattis tippen NFL-Playoffs

  • 16.01.2026
  • 20:35 Uhr

NFL Super Bowl: Tanzstunden benötigt! Vorgeschmack auf Halftime Show

  • Video
  • 01:49 Min
  • Ab 0
2254930811
News

Draft Order: Doppelte Freude für die Dallas Cowboys

  • 16.01.2026
  • 16:37 Uhr