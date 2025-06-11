NFL - Pittsburgh Steelers: Aaron Rodgers wechselt erneut seinen Helm

Aaron Rodgers ist zurück in der NFL. Doch sein bisheriger Helm ist in der NFL nun verboten. Der Quarterback haderte mit dem Ersatz – und scheint nun ein neues Modell gefunden zu haben.

Aaron Rodgers und sein Schutt Air XP Pro Q11 LTD waren in den vergangenen sechs Jahren unzertrennlich.

Das Problem: Im April hat die NFL das Helm-Modell, das zuletzt neben Rodgers nur noch Joe Flacco, Thomas Morstead und Nick Folk trugen, verboten.

Der Helm fiel beim Belastungs- und Sicherheitstest der Liga durch und darf in der kommenden Saison nicht mehr verwendet werden.

Zunächst war Rodgers beim Minicamp der Steelers auf ein anderes Modell umgestiegen. Für den Schutt F7 Pro fand der 41-Jährige in einer Presserunde allerdings keine lobenden Worte: "Ich kann den Helm nicht ausstehen. Ich habe 20 Jahre lang einen Schutt getragen und auf einmal entspricht er nicht mehr den Sicherheitsstandards."