NFL - Pittsburgh Steelers: Aaron Rodgers wechselt erneut seinen Helm
- Aktualisiert: 07.08.2025
- 20:05 Uhr
Aaron Rodgers ist zurück in der NFL. Doch sein bisheriger Helm ist in der NFL nun verboten. Der Quarterback haderte mit dem Ersatz – und scheint nun ein neues Modell gefunden zu haben.
Aaron Rodgers und sein Schutt Air XP Pro Q11 LTD waren in den vergangenen sechs Jahren unzertrennlich.
Das Problem: Im April hat die NFL das Helm-Modell, das zuletzt neben Rodgers nur noch Joe Flacco, Thomas Morstead und Nick Folk trugen, verboten.
Der Helm fiel beim Belastungs- und Sicherheitstest der Liga durch und darf in der kommenden Saison nicht mehr verwendet werden.
Zunächst war Rodgers beim Minicamp der Steelers auf ein anderes Modell umgestiegen. Für den Schutt F7 Pro fand der 41-Jährige in einer Presserunde allerdings keine lobenden Worte: "Ich kann den Helm nicht ausstehen. Ich habe 20 Jahre lang einen Schutt getragen und auf einmal entspricht er nicht mehr den Sicherheitsstandards."
Und so entschied sich der Quarterback erneut für ein anderes Modell: Rodgers wird in dieser Saison den Schutt Air XP Po VTD II tragen.
Ein Modell, das dem verbotenen Rodgers-Helm äußerlich ähnelt und ebenfalls eine glatte, klassische Form hat. Das ist inzwischen eine Seltenheit: Viele neuere Helme haben auffälligere Außenschalen, mit Vertiefungen oder Mustern. Ein Design, das Rodgers wohl nicht bevorzugt.
Verbot des Rodgers-Helms zeichnete sich ab
Bereits 2024 setzte die NFL Rodgers' Helm auf die Liste der nicht mehr empfohlenen Modelle. Ein Verbot in diesem Jahr zeichnete sich also ab. So wechselte beispielsweise Davante Adams vergangene Saison schon auf einen anderen Kopfschutz.
In dem jährlichen Helm-Test der NFL werden die verschiedenen Modelle auf ihre Schutzfunktion bei Einschlägen getestet, die zu Gehirnerschütterungen führen können.