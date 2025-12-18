NFL: Rams-Star Puka Nacua mit heftigen Anschuldigungen gegen die Schiedsrichter

Puka Nacua von den Los Angeles Rams hat in einem Livestream die Leistung der NFL-Schiedsrichter kritisiert – und ihnen ein starkes Bedürfnis nach Aufmerksamkeit vorgeworfen. Puka Nacua fällt dieses Jahr bei den Los Angeles Rams vor allem mit seinen Leistungen auf dem Feld auf. In nur 13 Saisonspielen fing der 24-Jährige bereits 102 Pässe – für 1.367 Yards und sechs Touchdowns. Alle NFL-Highlights hier auf Joyn NFL

Week 16: 15 NFL-Stars, die um Bonus-Zahlungen oder Meilensteine spielen Nun zieht allerdings auch eine Bemerkung des Star-Receivers abseits des Football-Feldes die Aufmerksamkeit der Fans auf sich – und bald auch die der Liga?

In einem Livestream mit den beiden Streamern Adin Ross und N3on sagte Nacua: "Die Schiedsrichter sind die Schlimmsten […] Einige der Regeln sind nicht ... Diese Typen wollen ... Diese Typen sind Anwälte. Sie wollen auch im Fernsehen sein. Glaubst du nicht, dass er seinen Freunden im Gruppenchat schreibt: 'Yo, ihr habt mich gerade bei „Sunday Night Football" gesehen? Das war keine Pass Interference, aber ich habe sie trotzdem gepfiffen.'“ Darauf angesprochen, ob die Schiedsrichter tatsächlich solche Dinge tun würden, wie zum Beispiel eine Pass Interference zu pfeifen, wenn keine vorliegt, antwortete Nacua: "Ich meine, diese Leute sind auch nur normale Menschen."

