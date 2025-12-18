- Anzeige -
NFL Week 16

NFL: Rams-Star Puka Nacua mit heftigen Anschuldigungen gegen die Schiedsrichter

  • Veröffentlicht: 18.12.2025
  • 08:04 Uhr
  • ran.de

Puka Nacua von den Los Angeles Rams hat in einem Livestream die Leistung der NFL-Schiedsrichter kritisiert – und ihnen ein starkes Bedürfnis nach Aufmerksamkeit vorgeworfen.

Puka Nacua fällt dieses Jahr bei den Los Angeles Rams vor allem mit seinen Leistungen auf dem Feld auf. In nur 13 Saisonspielen fing der 24-Jährige bereits 102 Pässe – für 1.367 Yards und sechs Touchdowns.

Nun zieht allerdings auch eine Bemerkung des Star-Receivers abseits des Football-Feldes die Aufmerksamkeit der Fans auf sich – und bald auch die der Liga?

In einem Livestream mit den beiden Streamern Adin Ross und N3on sagte Nacua: "Die Schiedsrichter sind die Schlimmsten […] Einige der Regeln sind nicht ... Diese Typen wollen ... Diese Typen sind Anwälte. Sie wollen auch im Fernsehen sein. Glaubst du nicht, dass er seinen Freunden im Gruppenchat schreibt: 'Yo, ihr habt mich gerade bei „Sunday Night Football" gesehen? Das war keine Pass Interference, aber ich habe sie trotzdem gepfiffen.'“

Darauf angesprochen, ob die Schiedsrichter tatsächlich solche Dinge tun würden, wie zum Beispiel eine Pass Interference zu pfeifen, wenn keine vorliegt, antwortete Nacua: "Ich meine, diese Leute sind auch nur normale Menschen."

Geldstrafen für öffentliche Schiedsrichter-Kritik

Bislang hat die NFL noch nicht auf die Nacua-Aussagen reagiert. In der Vergangenheit sprach die Liga häufig Geld-Strafen aus, wenn es zu öffentlicher Kritik an den Referees kam.

So musste erst im Januar Texans-Running-Back Joe Mixon zunächst 25.000 US-Dollar Strafe für seine Schiedsrichter-Kritik nach der Playoff-Niederlage gegen die Chiefs bezahlen. Die Geldstrafe wurde allerdings später wieder zurückgenommen.

