NFL: Tua Tagovailoa bei den Miami Dolphins vor dem Aus? Mike McDaniel gibt Entscheidung bekannt

  • Aktualisiert: 17.12.2025
  • 17:01 Uhr
  • Mike Stiefelhagen

Die Miami Dolphins nehmen einen Quarterback-Wechsel vor. Es steht bereits fest, wer übernimmt.

Von Mike Stiefelhagen

"Wir müssen alles auf den Tisch legen".

Eine vielsagende Aussage von Mike McDaniel. Der Head Coach der Miami Dolphins musste nach vier Siegen in Folge eine 15:28-Niederlage gegen die Pittsburgh Steelers einstecken.

Damit sind sie aus dem NFL-Playoff-Rennen eliminiert. Ein Umbruch auf sämtlichen Positionen - gar seiner eigenen - steht im Raum. Vorher hat er aber selbst eine Entscheidung getroffen und Tua Tagovailoa auf die Bank verbannt. Das berichtet Adam Schefter. Quinn Ewers wird demnach für Tua starten.

McDaniel hatte zuvor offengelassen, ob er Tagovailoa tatsächlich als Starter absetzt. Am Mittwoch folgte dann die Entscheidung gegen den Quarterback. Die hat Gründe, über die McDaniel zuvor gesprochen hatte.

"Das Quarterback-Spiel war nicht gut genug," so McDaniel nach der jüngsten Pleite.

Miami Dolphins: Tua Tagovailoa vor dem Aus

Der 42-Jährige führte seine Überlegungen aus: "Meine größte Aufgabe ist es, das Beste für das Team zu entscheiden. Auch wenn es manchmal eine harte Entscheidung sein muss. Es ist aber immer im bestmöglichen Interesse, um die bestmögliche Chance auf einen Sieg gegen den nächsten Gegner zu haben".

15 Interceptions in 14 Spielen. Tagovailoa führt die Liga mit den meisten Interceptions damit an.

Gegen die Steelers kam er auf 22 von 28 Pässen für 253 Yards mit zwei Touchdowns und einer Interception. Eine beschönigte Statistik, da vieles in der sogenannten "Garbage Time" erreicht wurde. Also zu dem Zeitpunkt, wo das Spiel quasi schon entschieden war und die gegnerische Verteidigung so spielte, um nicht mit wenigen Plays tief geschlagen zu werden.

Und wer übernimmt jetzt? Wie es bei Schefter heißt, soll Rookie Ewers am Sonntag gegen die Cincinnati Bengals übernehmen. Der bisherige Backup Zach Wilson kommt demnach nicht zum Zug.

Eine Entlassung von Tagovailoa erscheint aufgrund der Salary Cap Restrictions unwahrscheinlich. Wie NFL-Insider Ian Rapoport berichtet, würden die Dolphins eine Rekordsumme von 99,2 Millionen Dollar an Dead Money schlucken, sollte Tagovailoa in der kommenden Offseason entlassen werden. Dennoch scheint der einstige Hoffnungsträger in Florida keine Zukunft mehr zu haben.

