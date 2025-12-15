- Anzeige -
- Anzeige -
NFL

NFL: Catch-Regel in der Diskussion - Änderung nach umstrittenem Spiel möglich?

  • Aktualisiert: 18.12.2025
  • 08:51 Uhr
  • ran.de

Die NFL hat die Catch-Regel nach dem umstrittenen Spiel zwischen Ravens und Steelers angepasst. Doch das sorgt für neue Diskussionen.

Ab wann gilt ein Ball als gefangen? Kaum eine Regel in der NFL sorgt für so viele Diskussionen wie die Catch-Regel.

Noch in Woche 14 stand sie wieder im Mittelpunkt: Beim Spiel zwischen den Baltimore Ravens und den Pittsburgh Steelers wurde ein vermeintlicher Touchdown von Tight End Isaiah Likely nach Videobeweis aberkannt.

Likely fing den Pass in der Endzone, kontrollierte den Ball und setzte zwei Schritte. Noch bevor er einen dritten Schritt auf den Boden setzen konnte, schlug Steelers-Cornerback Joey Porter Jr. den Ball heraus.

Die Schiedsrichter gaben zunächst Touchdown, nahmen die Entscheidung nach Replay Review jedoch zurück. Begründung: Likely habe den Catch-Prozess nicht vollständig abgeschlossen.

- Anzeige -
- Anzeige -
August 22, 2025: Kansas City Chiefs quarterback Patrick Mahomes (15) throws a pass during an NFL, American Football Herren, USA preseason football game against the Chicago Bears at GEHA Field at Ar...

Kein NFL-Highlight verpassen! Alle Zusammenfassungen gibt es auf Joyn

Die NFL-Highlights auf Joyn.

- Anzeige -
- Anzeige -

NFL: Catch-Regel sorgt für Frust

Ravens-Head-Coach John Harbaugh zeigte sich nach dem Spiel frustriert. Die Catch-Regel sei aktuell "so klar wie Schlamm".

Der NFL-Offizielle Walt Anderson erklärte die Entscheidung später im "NFL Network". Demnach müsse ein Catch drei Elemente erfüllen: Kontrolle über den Ball, zwei Füße oder ein anderes Körperteil im Feld und eine sogenannte "gemeinsame Handlung des Spiels".

Gerade dieser letzte Punkt ist entscheidend – und umstritten. Laut Regelbuch kann ein solcher footballtypischer Akt unter anderem ein dritter Schritt, das Vorstrecken des Balls oder das Abwehren eines Gegners sein.

"Bevor dieser dritte Schritt den Boden berührt, wird der Ball herausgeschlagen – deshalb ist der Pass unvollständig", erklärte Anderson zur Likely-Szene. Der dritte Schritt gelte nun als entscheidender "football move", also als Handlung, die den Catch-Prozess abschließt.

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

NFL-Catch-Rule: Kritiker sprechen von stiller Regeländerung

Viele Beobachter sehen darin eine stille, aber klare Regeländerung. Der frühere Spielraum – etwa durch das Vorstrecken des Balls oder das Abwehren eines Gegners – spielt in der aktuellen Auslegung kaum noch eine Rolle.

NFL-Insider Mike Florio kritisierte die Entwicklung deutlich. Die Liga habe beschlossen, Catch-Entscheidungen fast ausschließlich an drei Füßen auf dem Boden festzumachen und andere im Regelbuch genannte Kriterien zu ignorieren.

Die NFL betont, mit der neuen Drei-Schritte-Logik für mehr Klarheit sorgen zu wollen. Kritiker sehen jedoch das Gegenteil: eine vereinfachte, aber starre Regel, die Spielsituationen nicht mehr realistisch abbildet – insbesondere in der Endzone.

Die NFL Catch Rule wurde verändert, zumindest in ihrer praktischen Anwendung. Ob der neue Drei-Schritte-Standard tatsächlich für weniger Diskussionen sorgt, ist offen.

Mehr News und Videos
NFL, American Football Herren, USA Cleveland Browns at Chicago Bears Dec 14, 2025; Chicago, Illinois, USA; Helicopter are seen during a flyover during the national anthem prior to the game between ...
News

Stadion-Zoff: Bears drohen mit Bundesstaat-Umzug

  • 18.12.2025
  • 10:22 Uhr
Mahomes
News

NFL 2025/26 live: Übertragung im Free-TV, Livestream und Liveticker

  • 18.12.2025
  • 10:20 Uhr
NFL München
News

NFL 2026 in München: Wie hoch sind die Ticket-Preise?

  • 18.12.2025
  • 10:20 Uhr
imago images 1070388243
News

Playoffs verpasst: Dolphins ziehen Konsequenzen

  • 18.12.2025
  • 08:59 Uhr
Brady und Mahomes
News

Kommentar: Chiefs müssen jetzt von Bradys Patriots lernen

  • 18.12.2025
  • 08:55 Uhr
December 14, 2025: Cincinnati Bengals quarterback Joe Burrow (9) during NFL, American Football Herren, USA game action against the Baltimore Ravens at Paycor Stadium in Cincinnati, Ohio. CSM Cincin...
News

Kommentar: Flieh, Joe! Burrow sollte die Bengals verlassen

  • 18.12.2025
  • 08:53 Uhr
imago images 1070159463
News

Playoff Picture: Brisantes Divisionduell in der NFC

  • 18.12.2025
  • 08:43 Uhr
imago images 1042010887
News

NFL-Playoffs ohne Chiefs: Was wir vermissen werden

  • 18.12.2025
  • 08:36 Uhr
imago images 1069541240
News

Puka Nacua mit heftigen Schiri-Kritik

  • 18.12.2025
  • 08:04 Uhr
imago images 1070353521
News

Neuer Coach? Titans QB Cam Ward fordert Mitspracherecht

  • 18.12.2025
  • 07:45 Uhr