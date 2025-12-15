NFL: Catch-Regel in der Diskussion - Änderung nach umstrittenem Spiel möglich?

Die NFL hat die Catch-Regel nach dem umstrittenen Spiel zwischen Ravens und Steelers angepasst. Doch das sorgt für neue Diskussionen. Ab wann gilt ein Ball als gefangen? Kaum eine Regel in der NFL sorgt für so viele Diskussionen wie die Catch-Regel. Noch in Woche 14 stand sie wieder im Mittelpunkt: Beim Spiel zwischen den Baltimore Ravens und den Pittsburgh Steelers wurde ein vermeintlicher Touchdown von Tight End Isaiah Likely nach Videobeweis aberkannt. Cowboys-Owner Jerry Jones nach Pleite am Boden: "Das habe ich nicht erwartet"

Likely fing den Pass in der Endzone, kontrollierte den Ball und setzte zwei Schritte. Noch bevor er einen dritten Schritt auf den Boden setzen konnte, schlug Steelers-Cornerback Joey Porter Jr. den Ball heraus. Die Schiedsrichter gaben zunächst Touchdown, nahmen die Entscheidung nach Replay Review jedoch zurück. Begründung: Likely habe den Catch-Prozess nicht vollständig abgeschlossen.

NFL: Catch-Regel sorgt für Frust Ravens-Head-Coach John Harbaugh zeigte sich nach dem Spiel frustriert. Die Catch-Regel sei aktuell "so klar wie Schlamm". Der NFL-Offizielle Walt Anderson erklärte die Entscheidung später im "NFL Network". Demnach müsse ein Catch drei Elemente erfüllen: Kontrolle über den Ball, zwei Füße oder ein anderes Körperteil im Feld und eine sogenannte "gemeinsame Handlung des Spiels". Gerade dieser letzte Punkt ist entscheidend – und umstritten. Laut Regelbuch kann ein solcher footballtypischer Akt unter anderem ein dritter Schritt, das Vorstrecken des Balls oder das Abwehren eines Gegners sein. "Bevor dieser dritte Schritt den Boden berührt, wird der Ball herausgeschlagen – deshalb ist der Pass unvollständig", erklärte Anderson zur Likely-Szene. Der dritte Schritt gelte nun als entscheidender "football move", also als Handlung, die den Catch-Prozess abschließt.

