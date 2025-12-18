Rookie-Quarterback Cam Ward will mitsprechen, wenn es um die Entscheidung geht, wer der neue Head Coach der Franchise werden soll. Die Job-Sicherheit eines NFL-Coaches steht und fällt häufig mit der Leistung seines Quarterbacks. Performt dieser stark, geht das oft mit dem Erfolg des Teams einher – und der Head Coach kann etwas durchatmen. Alle NFL-Highlights hier auf Joyn

NFL Week 16: 15 NFL-Stars, die um Bonus-Zahlungen oder Meilensteine spielen Kann der Quarterback allerdings (noch) nicht überzeugen, wie es bei Cam Ward (wohlgemerkt allerdings auch ein Rookie!) von den Tennessee Titans in seinen ersten NFL-Partien in diesem Jahr der Fall war, geht es dem Head Coach schnell an den Kragen.

So musste Titans-Trainer Brian Callahan nach einem 1-5-Saisonstart seine Koffer packen. Und auch Interims-Coach Mike McCoy steht mittlerweile lediglich bei einer 1-7-Bilanz. Wer im kommenden Jahr das Team und den jungen Quarterback coachen und außerhalb des Feldes anführen soll, ist noch unklar. Doch Ward würde bei der Entscheidung gerne mitsprechen.

