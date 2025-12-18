- Anzeige -
Tennessee TItans

NFL: Titans Quarterback Cam Ward will kommenden Head Coach in Tennessee mitbestimmen

  • Veröffentlicht: 18.12.2025
  • 07:45 Uhr
  • ran.de

Rookie-Quarterback Cam Ward will mitsprechen, wenn es um die Entscheidung geht, wer der neue Head Coach der Franchise werden soll.

Die Job-Sicherheit eines NFL-Coaches steht und fällt häufig mit der Leistung seines Quarterbacks. Performt dieser stark, geht das oft mit dem Erfolg des Teams einher – und der Head Coach kann etwas durchatmen.

Kann der Quarterback allerdings (noch) nicht überzeugen, wie es bei Cam Ward (wohlgemerkt allerdings auch ein Rookie!) von den Tennessee Titans in seinen ersten NFL-Partien in diesem Jahr der Fall war, geht es dem Head Coach schnell an den Kragen.

So musste Titans-Trainer Brian Callahan nach einem 1-5-Saisonstart seine Koffer packen. Und auch Interims-Coach Mike McCoy steht mittlerweile lediglich bei einer 1-7-Bilanz.

Wer im kommenden Jahr das Team und den jungen Quarterback coachen und außerhalb des Feldes anführen soll, ist noch unklar. Doch Ward würde bei der Entscheidung gerne mitsprechen.

Ward will neue Trainer kennenlernen

"Ich möchte sie alle kennenlernen", sagte Ward laut "ESPN" über die kommenden Trainer-Kandidaten. "Ich möchte mit jedem Trainer, der die Möglichkeit hat, hierher zu kommen, während des gesamten Prozesses Gespräche führen. Ich werde die ganze Zeit über hier sein."

Demnach hätten General Manager Mike Borgonzi und Chad Bringer, President of Football Operations, mit ihm schon über seine Beteiligung an der Suche nach dem nächsten Head Coach gesprochen.

Ward wäre dabei "All-In", egal ob es sich um einen offensiv oder defensiv denkenden Trainer handeln würde.

Laut einer internen Quelle würden die Titans einen Trainer bevorzugen, der ausgeprägte Führungsqualitäten besitzt und dem Team dabei helfen würde, wieder eine Identität zu etablieren. Ein Punkt, der der Franchise in den vergangenen beiden Spielzeiten gefehlt haben soll.

