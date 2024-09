"Ich war enttäuscht von der Art und Weise, wie der Trainerstab der Chiefs mit der Situation umgegangen ist", sagte der 33-Jährige in seinem Podcast.

Kyle Van Noy kritisiert den medizinischen Stab der Kansas City Chiefs wegen mangelnder Schnelligkeit, nachdem er sich beim Saisonauftakt am Donnerstag eine Augenverletzung zugezogen hatte. Der Linebacker der Baltimore Ravens bezeichnete dies als "inakzeptabel" und "unprofessionell".

Ravens-Linebacker Kyle Van Noy erlitt beim NFL-Auftaktspiel gegen die Chiefs eine schwere Augenverletzung, wurde aber in Kansas City offenbar medizinisch nicht gut betreut

Das Wichtigste in Kürze

"Ich musste zu einem Augenarzt gehen. Wenn so etwas passiert, besonders wenn es ernst sein könnte, wie bei mir, sollte man sich auf das Personal oder die Ärzte des Teams verlassen können. Ich sollte eigentlich zu einem Augenarzt gehen, der die Augenleistung überprüft, Augenoperationen durchführt und sie haben ein Viertel gebraucht, um mit mir zu sprechen - was für mich inakzeptabel ist."

"Die Art und Weise, wie sich das in die Länge zog, war für mich sehr unprofessionell, vor allem, weil da ja Leute waren. Einer der Ärzte oder der Freund des Arztes saß da drin mit zwei Bechern, so als wäre alles in Ordnung. Ich fand das einfach unprofessionell", sagte Van Noy.

"Als Spieler erwarten die Leute von mir, dass ich professionell bin und meine Aufgaben erledige, und in einer Zeit der Not wollte ich das von ihnen, aber ich hatte das Gefühl, dass ich es nicht bekam."

Van Noy wies darauf hin, dass die Chiefs im jüngsten Zeugnis der NFL Players Association ein "F" (entspricht im deutschen Notensystem einer 5) für ihr Trainingspersonal erhielten. "Ich verstehe, dass die Spieler von Kansas City dem Trainingsraum ein F gegeben haben", sagte Van Noy, "denn mit meiner Erfahrung hätte ich ihnen wahrscheinlich auch ein F gegeben."