Trotz der schweren vergangenen Monate bleibt der Tight End fokussiert: "Ich konzentriere mich auf die guten Dinge, auf das, was ich kontrollieren kann."

Knapp ein halbes Jahr später schaut Andrews – weiterhin in Diensten der Ravens – auf diese schwere Zeit zurück: "Ich musste in letzter Zeit viel Scheiße fressen, aber ich freue mich darauf, zu zeigen, wer ich bin und was ich diesem Team noch geben kann. Ich bin noch nicht fertig", sagte er am Freitag dem "Baltimore Banner".

In den Divisional Playoffs hatten die Baltimore Ravens die Buffalo Bills kurz vor einer möglichen Overtime. Doch beim Stand von 25:27 knapp anderthalb Minuten vor Schluss ließ Tight End Mark Andrews einen Pass von Lamar Jackson zur Two-Point-Conversion fallen. Statt Overtime hieß es Game Over für die Ravens.

Mark Andrews wurde mit einem Fumble und einem missglückten Catch beim Playoff-Aus der Baltimore Ravens gegen die Buffalo Bills zur tragischen Figur. Nach Kritik und Wechselgerüchten will der Tight End mit den Ravens neu angreifen.

Das Wichtigste in Kürze

Mark Andrews: "Ich weiß, was ich kann"

In der vergangenen Saison fing Andrews 55 Pässe für 673 Yards und erzielte 11 Touchdowns. In einer "ESPN"-Umfrage unter NFL-Führungskräften, Coaches und Scouts wurde er zu den Top 10 Tight Ends der Liga gezählt.

"Es gibt nicht viele Tight Ends mit 11 Touchdowns, die nicht auf dieser Liste stehen", scherzte Andrews. „Ich weiß, was ich kann. Es gab Phasen, in denen ich nicht mein bestes Niveau hatte, aber ich habe gelernt, besser auf meinen Körper zu achten und weiß, was ich als Spieler leisten kann. Das ist immer noch da."

Mit dieser Einstellung geht Andrews in seine achte NFL-Saison – und will beweisen, dass noch viel in ihm steckt.