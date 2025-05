NFL: Ravens verlängern mit Running Back Henry

Die Baltimore Ravens setzen auch in Zukunft in der NFL auf die Dienste von Running Back Derrick Henry. Wie die Franchise am Mittwoch bekannt gab, verlängerte der 31-Jährige seinen 2026 auslaufenden Vertrag vorzeitig um zwei weitere Jahre. Medienberichten zufolge soll Henry 15 Millionen Dollar pro Saison erhalten, was das höchste durchschnittliche Gehalt für einen über 30 Jahre alten Running Back in der Geschichte der Liga bedeuten würde.