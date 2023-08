Anzeige

Kurz vor dem Start der NFL-Preseason muss dringend über eine veraltete Regelung gesprochen werden. Ein Kommentar.

von Tim Rausch

Es gibt in der NFL ein Sprichwort, das den sehr kleinen Spielraum für Fehler und die hohe Kompetitivität gut zusammenfasst: "It's a game of Inches."

Ein Spiel um jeden Zentimeter. Punt oder neues First Down? Turnover on Downs oder Touchdown? Sieg oder Niederlage? Ein Spiel tanzt gerne auf Messers Schneide und kann durch potenzielle Fehlentscheidungen aus dem Rhythmus gebracht werden.

Seit Jahren investiert die NFL in Modernisierungsmaßnahmen, um die Fairness zu steigern in einem Rennen um die nicht zu erreichende Perfektion. Kameras nehmen aus möglichst vielen Blickwinkel in bestauflösender Qualität Spielsituationen auf, externe Schiedsrichtergespanne analysieren jeden Spielzug, Tablets und Fernsehbilder bieten am Spielfeldrand sofortige Reaktionsmöglichkeiten.