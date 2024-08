NFL-Revolution: Besitzer erlauben Private-Equity-Fonds Erwerb von Teamanteilen

JuJu Smith-Schuster (Kansas City Chiefs)

Die Rückkehr des Wide Receivers ist perfekt. Wie die Chiefs vermelden, schließt sich JuJu Smith-Schuster wieder seinem Ex-Team an. Der 27-Jährige, der in der Saison 2022 mit den Chiefs den Super Bowl gewann, verlässt nach einer verkorksten Spielzeit bei den Patriots New England wieder und will in Kansas City wieder an seine starke Meistersaison anknüpfen.