NFL: San Francisco festigt Spitzenplatz in NFC West

Die San Francisco 49ers haben an Thanksgiving ihren Spitzenplatz in ihrer Division der National Football League (NFL) gefestigt. Der fünfmalige Super-Bowl-Champion bezwang in der NFC West den direkten Verfolger Seattle Seahawks mit 31:13 und feierte den achten Saisonsieg bei bislang drei Niederlagen. Die Seahawks stehen bei einer Bilanz von sechs Siegen und fünf Pleiten.

Matchwinner war 49ers Runningback Christian McCaffrey mit zwei Touchdowns und insgesamt 114 Yards. Bereits zur Halbzeit lag San Francisco mit 24:3 in Front und verteidigte das Polster mühelos. Seattle-Quarterback Geno Smith wurde gleich sechsmal gesackt. Die 49ers treten nun am 3. Dezember zur Neuauflage des letztjährigen NFC-Meisterschaftsspiels gegen die Philadelphia Eagles an, die bislang die beste Bilanz der Liga haben (9:1).