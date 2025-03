Wohin wechselt Myles Garrett?

Myles Garrett, der erste Pick des NFL Drafts 2017, zählt zu den besten Defensive Ends der NFL. 102 Sacks, sechs Pro Bowls, vier All-Pro-Auswahlen für das First Team und die Auszeichnung als Defensive Player of the Year 2023 hinterlegen das. Doch seine Zeit bei den Cleveland Browns neigt sich offenbar dem Ende zu.