Der ehemalige Tampa-Bay-Buccaneers-Star Doug Martin ist nach einem Polizeieinsatz in seiner Heimat Oakland verstorben. Die genaue Todesursache wird durch die Obduktion ermittelt. Der Vorfall ereignete sich am Samstag Ortszeit.

Laut einer Polizeimitteilung war Martin am frühen Samstagmorgen in ein Wohnhaus eingedrungen. Einsatzkräfte hätten den 36-Jährigen dort angetroffen und versucht, ihn festzunehmen. Dabei sei es zu einem "kurzen Handgemenge" gekommen. Martin verlor laut Polizei nach der Festnahme das Bewusstsein und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Dort sei er wenig später verstorben.

Die beteiligten Beamten wurden vorläufig vom Dienst entbunden, wie es den Vorschriften des Oakland Police Department entspricht. Die Ermittlungen zur genauen Todesursache dauern an. Martins Familie hatte bereits am Wochenende seinen Tod bestätigt, aber keine näheren Umstände genannt. "Die Todesursache ist derzeit noch unbestätigt", hieß es in einer Stellungnahme.