Die NFL trauert

NFL-Schock: Ex-Profi Doug Martin stirbt nach Polizeieinsatz in Oakland

  • Aktualisiert: 21.10.2025
  • 06:34 Uhr
  • SID

Der ehemalige Tampa-Bay-Buccaneers-Star Doug Martin ist nach einem Polizeieinsatz in seiner Heimat Oakland verstorben. Die genaue Todesursache wird durch die Obduktion ermittelt. Der Vorfall ereignete sich am Samstag Ortszeit.

Laut einer Polizeimitteilung war Martin am frühen Samstagmorgen in ein Wohnhaus eingedrungen. Einsatzkräfte hätten den 36-Jährigen dort angetroffen und versucht, ihn festzunehmen. Dabei sei es zu einem "kurzen Handgemenge" gekommen. Martin verlor laut Polizei nach der Festnahme das Bewusstsein und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Dort sei er wenig später verstorben.

Die beteiligten Beamten wurden vorläufig vom Dienst entbunden, wie es den Vorschriften des Oakland Police Department entspricht. Die Ermittlungen zur genauen Todesursache dauern an. Martins Familie hatte bereits am Wochenende seinen Tod bestätigt, aber keine näheren Umstände genannt. "Die Todesursache ist derzeit noch unbestätigt", hieß es in einer Stellungnahme.

NFL-Schock: Martin habe unter psychischen Problemen gelitten

Laut seiner Managementfirma Athletes First, soll Martin bereits länger und psychischen Problemen gelitten haben. Laut ESPN sei der 36-Jährige vor seinem Tod desorientiert gewesen und habe das Haus seiner Nachbarn betreten. Dabei kam es dann zum besagten Polizeieinsatz.

Martin hatte seine erfolgreichste Zeit in der NFL bei den Tampa Bay Buccaneers. Für seine Leistungen wurde er von der Franchise später als einer der 50 besten Spieler der Klubgeschichte geehrt. Nach einer letzten Saison bei den damaligen Oakland Raiders beendete der Runningback 2018 seine Karriere. In 84 Spielen kam Martin auf 5356 Yards Raumgewinn und 30 Touchdowns.

