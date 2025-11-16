Anzeige
NFL

NFL - Schock für die Pittsburgh Steelers: Aaron Rodgers verletzt raus - Diagnose steht aus

  • Aktualisiert: 16.11.2025
  • 23:31 Uhr
  • ran.de

Aaron Rodgers führte die Pittsburgh Steelers zu einer Halbzeitführung, musste dann aber raus. Der Quarterback hat sich an der Hand verletzt.

Fällt Aaron Rodgers länger aus? Der Quarterback der Pittsburgh Steelers hat sich am 11. Spieltag gegen die Cincinnati Bengals am linken Handgelenk verletzt.

Rodgers musste in der ersten Halbzeit ein paar Hits einstecken und hielt sich bereits während des Spiels das Handgelenk.

Schließlich ging kurz vor der Halbzeit vorzeitig in die Kabine. Offenbar macht ihm das Handgelenk größere Probleme, denn er wurde fortan von Backup Mason Rudolph ersetzt. Die Steelers fuhren gegen die Bengals einen am Ende deutlichen 34:12-Sieg ein und stehen jetzt bei 6-4.

"Die Verletzung wird morgen früh genauer untersucht, dann kann ich euch mehr dazu sagen", meinte Head Coach Mike Tomlin nach dem Spiel.

